Wat gebeurde er vandaag allemaal in de Nations League?

Vandaag stonden er tien wedstrijden op het programma in de Nations League. België-Turkije kon je live bij ons volgen. In de negen andere duels waren er heel wat doelpunten te zien, met onder meer een ruime Poolse zege en een spectaculaire ontknoping bij enkele wedstrijden. Hieronder stond per wedstrijd wat er was gebeurd.

Kazachstan - Moldavië 1-2

Moldavië had in Kazachstan met 1-2 gewonnen. Nicky Clescenco had de bezoekers in de 45+1ste minuut op voorsprong gebracht. Petru Popescu had er in de 50ste minuut 0-2 van gemaakt. Nuraly Alip had Kazachstan in de 64ste minuut terug in de wedstrijd gebracht, maar verder was Moldavië niet meer in de problemen gekomen.

Cyprus - Armenië 2-0

Cyprus had Armenië met 2-0 verslagen. Leonidas Konomis had in de 19de minuut de score geopend. Andronikos Kakoullis had in de 31ste minuut de tweede Cypriotische treffer gemaakt. Cyprus had de wedstrijd uiteindelijk zonder tegendoelpunt afgesloten.

Letland - Montenegro 1-2

Montenegro had Letland met 1-2 geklopt. Vasilije Adžić had al in de 3de minuut voor 0-1 gezorgd en had in de 56ste minuut zijn tweede doelpunt van de avond gemaakt. Markuss Strods had Letland in de 82ste minuut opnieuw hoop gegeven, maar de gelijkmaker was er niet meer gekomen.

Polen - Roemenië 6-0

Polen had bijzonder zwaar uitgehaald tegen Roemenië. Robert Lewandowski had in de 24ste minuut een strafschop benut en had in de 47ste minuut opnieuw gescoord. Virgil Ghiță had in de 49ste minuut een eigen doelpunt gemaakt. Piotr Zieliński had in de 62ste minuut voor 4-0 gezorgd, Jan Bednarek had in de 66ste minuut de vijfde Poolse treffer gemaakt en Lewandowski had zijn hattrick in de 86ste minuut vervolledigd.

Faeröer - Slowakije 1-1

De Faeröer en Slowakije hadden 1-1 gelijkgespeeld. Gunnar Vatnhamar had Slowakije in de 38ste minuut ongewild op voorsprong gebracht met een eigen doelpunt. Adrian Justinussen had in de 66ste minuut voor de gelijkmaker gezorgd.





Hongarije - Georgië 1-0

Hongarije had met 1-0 gewonnen van Georgië. Milos Kerkez had in de 35ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd gemaakt. Georgië had daarna nog geprobeerd langszij te komen, maar Hongarije had de voorsprong vastgehouden.

Bosnië en Herzegovina - Zweden 1-1

Bosnië en Herzegovina had Zweden op 1-1 gehouden. Viktor Gyökeres had Zweden in de 61ste minuut op voorsprong gezet. Kerim Alajbegovic had in de 80ste minuut voor de gelijkmaker gezorgd. De stand was daarna niet meer veranderd.

Frankrijk - Italië 1-1

Frankrijk en Italië hadden in een boeiend duel 1-1 gelijkgespeeld. Michael Olise had Frankrijk in de 55ste minuut op voorsprong gebracht. Alessandro Bastoni had Italië in de 68ste minuut langszij gebracht. Beide ploegen hadden daarna nog kansen gekregen, maar er was niet meer gescoord.

Oekraïne - Noord-Ierland 0-3

Noord-Ierland had voor een duidelijke verrassing gezorgd door Oekraïne met 0-3 te verslaan. Ciaron Brown had in de 9de minuut de score geopend. Isaac Price had in de 22ste minuut voor 0-2 gezorgd. Brown had in de 61ste minuut zijn tweede van de avond gemaakt en daarmee de eindstand vastgelegd.