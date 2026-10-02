Wat verdient Mark van Bommel bij de Rode Duivels? Het verschil met Ancelotti is hallucinant

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Wat verdient Mark van Bommel bij de Rode Duivels? Het verschil met Ancelotti is hallucinant
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Carlo Ancelotti is de bestbetaalde bondscoach ter wereld. Dat blijkt uit een nieuw overzicht van het Duitse BILD, dat de geschatte salarissen van de nationale trainers naast elkaar heeft gelegd. De Braziliaanse bondscoach zou jaarlijks liefst 10 miljoen euro verdienen. Mark van Bommel, die sinds deze zomer de Rode Duivels leidt, komt daar financieel niet in de buurt.

BILD baseert zich op beschikbare informatie en schat het jaarsalaris van Ancelotti op 10 miljoen euro. De Italiaan staat daarmee ruim boven Jürgen Klopp, die als nieuwe bondscoach van Duitsland ongeveer 7 miljoen euro per jaar zou verdienen. Mauricio Pochettino (VS) vervolledigt het podium met een geschat loon van 6,8 miljoen euro.

Van Bommel ontbreekt in de lijst

De Belgische bondscoach komt niet voor in de top tien van BILD. Dat betekent niet dat zijn exacte salaris bekend is: de KBVB maakte bij zijn aanstelling geen financiële details bekend. Volgens andere berichtgeving ligt zijn loon rond 1,7 miljoen euro per jaar. Dat bedrag blijft dus een schatting en is niet officieel bevestigd.

Het verschil met Ancelotti is desondanks opvallend. Op basis van de genoemde schatting zou de Italiaan jaarlijks ongeveer 8,3 miljoen euro meer verdienen dan Van Bommel. Anders gezegd: Ancelotti zou bijna zes keer het bedrag van de Belgische bondscoach opstrijken.

Ook Xavi Hernández, die sinds augustus de Nederlandse nationale ploeg onder zijn hoede heeft, verdient volgens BILD aanzienlijk meer. De Spanjaard zou bij Oranje ongeveer 3 miljoen euro per jaar ontvangen. Zinedine Zidane krijgt als Franse bondscoach naar schatting 3,6 miljoen euro, terwijl Portugal met Jorge Jesus eveneens een grootverdiener heeft: ongeveer 4 miljoen euro per jaar.

#BondscoachLandGeschat jaarsalaris
1Carlo AncelottiBrazilië€10 miljoen
2Jürgen KloppDuitsland€7 miljoen
3Mauricio PochettinoVerenigde Staten€6,8 miljoen
4Thomas TuchelEngeland€6 miljoen
5Luis de la FuenteSpanje€5 miljoen
6Jorge JesusPortugal€4 miljoen
7Zinedine ZidaneFrankrijk€3,6 miljoen
8Xavi HernándezNederland€3 miljoen
9Lionel ScaloniArgentinië€2,3 miljoen
10Ralf RangnickOostenrijk€2 miljoen

Bron: BILD; bedragen zijn schattingen. Mark van Bommel is niet opgenomen in de BILD-lijst.

Lees ook... Klopp haalt uit naar racistische kritiek op Duitsland: “Niet 'wit' genoeg? Complete onzin”

België kiest voor ander financieel model

De KBVB stelde Van Bommel deze zomer aan tot en met het EK van 2028. De Nederlander beschikt met onder meer Boudewijn Zenden, Maarten Martens en Reinier Robbemond over een uitgebreide technische staf.

De financiële kloof met de absolute top is dus groot. Zelfs binnen Europa zijn er verschillende bondscoaches die volgens BILD miljoenen meer verdienen dan Van Bommel. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Brazilië
Mark Van Bommel
Hernández Xavi

Meer nieuws

Klopp haalt uit naar racistische kritiek op Duitsland: “Niet 'wit' genoeg? Complete onzin”

Klopp haalt uit naar racistische kritiek op Duitsland: “Niet 'wit' genoeg? Complete onzin”

12:00
Gespannen sfeertje bij Turkije voor match tegen België: Turkse bondscoach pakt pers aan in Sclessin

Gespannen sfeertje bij Turkije voor match tegen België: Turkse bondscoach pakt pers aan in Sclessin

08:00
Rode Duivels voelen druk voor Turkije en Van Bommel draait er niet omheen

Rode Duivels voelen druk voor Turkije en Van Bommel draait er niet omheen

17:30
Deze - toch wel verrassende Rode Duivels - vallen vanavond naast de kern

Deze - toch wel verrassende Rode Duivels - vallen vanavond naast de kern

10:30
12
Noa Lang heeft boodschap voor zichzelf: “Lef en schijt tonen”

Noa Lang heeft boodschap voor zichzelf: “Lef en schijt tonen”

10:00
Is de erfenis van Kevin De Bruyne in gevaar? "Dan zou ik woedend zijn"

Is de erfenis van Kevin De Bruyne in gevaar? "Dan zou ik woedend zijn"

09:00
6
Mbappé zorgt opnieuw voor ophef in Spanje: geblesseerd, maar wel in nachtclub

Mbappé zorgt opnieuw voor ophef in Spanje: geblesseerd, maar wel in nachtclub

11:30
Tweede degradatie met KV Kortrijk lonkt nu al voor Brecht Dejaegere en hij ziet "minder kwaliteit"

Tweede degradatie met KV Kortrijk lonkt nu al voor Brecht Dejaegere en hij ziet "minder kwaliteit"

09:30
1
Portugal swingt zonder Ronaldo, maar... geest blijft ronddwalen: spelers reageren

Portugal swingt zonder Ronaldo, maar... geest blijft ronddwalen: spelers reageren

08:30
Mark Van Bommel verklapt al eerste wijziging in basiself Rode Duivels

Mark Van Bommel verklapt al eerste wijziging in basiself Rode Duivels

16:00
De ene zijn dood is... 'Liverpool FC meldt zich nu al voor Jérémy Doku'

De ene zijn dood is... 'Liverpool FC meldt zich nu al voor Jérémy Doku'

07:00
ONTHULD: 'Zinedine Zidane was keuze nummer één van Vincent Mannaert als bondscoach van de Rode Duivels'

ONTHULD: 'Zinedine Zidane was keuze nummer één van Vincent Mannaert als bondscoach van de Rode Duivels'

22:00
Van Bommel spreekt eerlijk over situatie rond Lukaku bij Rode Duivels

Van Bommel spreekt eerlijk over situatie rond Lukaku bij Rode Duivels

15:00
Transitcompetitie? Naakte cijfers bewijzen: bij deze ploegen zelfs geen jaar op post Analyse

Transitcompetitie? Naakte cijfers bewijzen: bij deze ploegen zelfs geen jaar op post

06:00
Goed nieuws voor Rode Duivels met oog op clash tegen Turkije

Goed nieuws voor Rode Duivels met oog op clash tegen Turkije

14:30
Andere Rode Duivels in actie tegen Turkije? Mark van Bommel voert wellicht verschillende wijzigingen door

Andere Rode Duivels in actie tegen Turkije? Mark van Bommel voert wellicht verschillende wijzigingen door

30/09
2
De Ketelaere bevestigt gesprekken met Europese topclubs én legt uit waarom hij (nog) geen transfer maakte

De Ketelaere bevestigt gesprekken met Europese topclubs én legt uit waarom hij (nog) geen transfer maakte

23:00
Keert Adnan Januzaj terug naar Jupiler Pro League? 'Belgische topclub aast op 15-voudig Rode Duivel'

Keert Adnan Januzaj terug naar Jupiler Pro League? 'Belgische topclub aast op 15-voudig Rode Duivel'

22:30
5
Cristiano Ronaldo is zijn iconische nummer zeven al kwijt na vertrek bij Portugal

Cristiano Ronaldo is zijn iconische nummer zeven al kwijt na vertrek bij Portugal

21:30
13
Olivier Deschacht reageert als door een wesp gestoken na de heisa rond zijn uitspraken over vrouwenvoetbal: "Ben ik daarom een monster?"

Olivier Deschacht reageert als door een wesp gestoken na de heisa rond zijn uitspraken over vrouwenvoetbal: "Ben ik daarom een monster?"

20:40
55
Romeo Vermant over woelige transferzomer: "Ik ben niet de speler die op tafel zal kloppen"

Romeo Vermant over woelige transferzomer: "Ik ben niet de speler die op tafel zal kloppen"

21:00
🎥 Mooie herinneringen, maar ook trauma's: Rode Duivels hebben iets om mee af te rekenen tegen Turkije Analyse

🎥 Mooie herinneringen, maar ook trauma's: Rode Duivels hebben iets om mee af te rekenen tegen Turkije

01/10
Verbruggen, Donnarumma of... Pickford? Bayern München zoekt opvolger voor Manuel Neuer

Verbruggen, Donnarumma of... Pickford? Bayern München zoekt opvolger voor Manuel Neuer

20:20
1
Van Crombrugge heeft nog steeds een contract bij Genk, maar durft dé problemen van de Limburgers te benoemen

Van Crombrugge heeft nog steeds een contract bij Genk, maar durft dé problemen van de Limburgers te benoemen

20:00
'Deze Europese grootmacht wil alles en iedereen te snel af zijn en gaat nu al plankgas voor Tresoldi'

'Deze Europese grootmacht wil alles en iedereen te snel af zijn en gaat nu al plankgas voor Tresoldi'

19:40
Haaland naar Real, Barça of Bayern? De strijd om de Noor barst los

Haaland naar Real, Barça of Bayern? De strijd om de Noor barst los

19:20
Supporters KV Diksmuide Oostende zijn het beu en komen met stevig statement

Supporters KV Diksmuide Oostende zijn het beu en komen met stevig statement

19:00
De cijfers zijn duidelijk: deze ploegen moeten vrezen voor degradatie

De cijfers zijn duidelijk: deze ploegen moeten vrezen voor degradatie

18:30
1
Courtois doorbreekt de stilte over pauze bij Rode Duivels en onthult gesprek met Van Bommel

Courtois doorbreekt de stilte over pauze bij Rode Duivels en onthult gesprek met Van Bommel

13:00
7
Langverwachte doorbraak voor SK Beveren na administratief gedoe

Langverwachte doorbraak voor SK Beveren na administratief gedoe

18:00
Ze vonden hem niet goed genoeg, maar Club Brugge veranderde alles

Ze vonden hem niet goed genoeg, maar Club Brugge veranderde alles

16:30
3
OFFICIEEL: Ex-smaakmaker Club Brugge heeft nieuwe uitdaging beet

OFFICIEEL: Ex-smaakmaker Club Brugge heeft nieuwe uitdaging beet

15:30
Buitenlandse interesse voor de speler die Verhaeghe per se wilde houden, maar heel weinig speelt Analyse

Buitenlandse interesse voor de speler die Verhaeghe per se wilde houden, maar heel weinig speelt

15:15
2
Meer uitleg bij opvallende functiewissel Stijn Stijnen bij Patro

Meer uitleg bij opvallende functiewissel Stijn Stijnen bij Patro

14:00
LIVE - Interlandbreak: Rode Duivels in uitverkocht Sclessin tegen Turkije

LIVE - Interlandbreak: Rode Duivels in uitverkocht Sclessin tegen Turkije

01/10
1
Anderlecht-deal op Grote Markt zorgt plots voor politieke heisa

Anderlecht-deal op Grote Markt zorgt plots voor politieke heisa

13:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 3
Denemarken Denemarken 2-4 Portugal Portugal
Griekenland Griekenland 2-2 Nederland Nederland
Wales Wales 2-1 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 2-0 Servië Servië
Frankrijk Frankrijk 20:45 Italië Italië
België België 20:45 Turkije Turkije
Kroatië Kroatië 03/10 Engeland Engeland
Spanje Spanje 03/10 Tsjechië Tsjechië

Nieuwste reacties

YoniVL YoniVL over Uitspraken over vrouwenvoetbal in podcast Ongefilterd zorgen voor stevige rel BarkieBoss BarkieBoss over Deze - toch wel verrassende Rode Duivels - vallen vanavond naast de kern BarkieBoss BarkieBoss over Is de erfenis van Kevin De Bruyne in gevaar? "Dan zou ik woedend zijn" Andreas2962 Andreas2962 over "Interne aardbeving" bij Portugal: Ronaldo en bondscoach moeten crisis bezweren Eldonte Eldonte over Zinedine Zidane leeft mee met Belgisch voetbalicoon: "Jammer voor hem" TatstOn TatstOn over Keert Adnan Januzaj terug naar Jupiler Pro League? 'Belgische topclub aast op 15-voudig Rode Duivel' Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Dan toch nog gratis bekerwedstrijden op televisie? Op deze manier kan het wél TatstOn TatstOn over Opvallend moment met Kevin De Bruyne tegen Frankrijk en die laat zich expliciet horen Green kill Green kill over Tweede degradatie met KV Kortrijk lonkt nu al voor Brecht Dejaegere en hij ziet "minder kwaliteit" pief pief over 'Manchester City naar vierde klasse?' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved