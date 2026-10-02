Wat verdient Mark van Bommel bij de Rode Duivels? Het verschil met Ancelotti is hallucinant

Carlo Ancelotti is de bestbetaalde bondscoach ter wereld. Dat blijkt uit een nieuw overzicht van het Duitse BILD, dat de geschatte salarissen van de nationale trainers naast elkaar heeft gelegd. De Braziliaanse bondscoach zou jaarlijks liefst 10 miljoen euro verdienen. Mark van Bommel, die sinds deze zomer de Rode Duivels leidt, komt daar financieel niet in de buurt.

BILD baseert zich op beschikbare informatie en schat het jaarsalaris van Ancelotti op 10 miljoen euro. De Italiaan staat daarmee ruim boven Jürgen Klopp, die als nieuwe bondscoach van Duitsland ongeveer 7 miljoen euro per jaar zou verdienen. Mauricio Pochettino (VS) vervolledigt het podium met een geschat loon van 6,8 miljoen euro.

Van Bommel ontbreekt in de lijst

De Belgische bondscoach komt niet voor in de top tien van BILD. Dat betekent niet dat zijn exacte salaris bekend is: de KBVB maakte bij zijn aanstelling geen financiële details bekend. Volgens andere berichtgeving ligt zijn loon rond 1,7 miljoen euro per jaar. Dat bedrag blijft dus een schatting en is niet officieel bevestigd.

Het verschil met Ancelotti is desondanks opvallend. Op basis van de genoemde schatting zou de Italiaan jaarlijks ongeveer 8,3 miljoen euro meer verdienen dan Van Bommel. Anders gezegd: Ancelotti zou bijna zes keer het bedrag van de Belgische bondscoach opstrijken.

Ook Xavi Hernández, die sinds augustus de Nederlandse nationale ploeg onder zijn hoede heeft, verdient volgens BILD aanzienlijk meer. De Spanjaard zou bij Oranje ongeveer 3 miljoen euro per jaar ontvangen. Zinedine Zidane krijgt als Franse bondscoach naar schatting 3,6 miljoen euro, terwijl Portugal met Jorge Jesus eveneens een grootverdiener heeft: ongeveer 4 miljoen euro per jaar.

# Bondscoach Land Geschat jaarsalaris 1 Carlo Ancelotti Brazilië €10 miljoen 2 Jürgen Klopp Duitsland €7 miljoen 3 Mauricio Pochettino Verenigde Staten €6,8 miljoen 4 Thomas Tuchel Engeland €6 miljoen 5 Luis de la Fuente Spanje €5 miljoen 6 Jorge Jesus Portugal €4 miljoen 7 Zinedine Zidane Frankrijk €3,6 miljoen 8 Xavi Hernández Nederland €3 miljoen 9 Lionel Scaloni Argentinië €2,3 miljoen 10 Ralf Rangnick Oostenrijk €2 miljoen

Bron: BILD; bedragen zijn schattingen. Mark van Bommel is niet opgenomen in de BILD-lijst.



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België kiest voor ander financieel model

De KBVB stelde Van Bommel deze zomer aan tot en met het EK van 2028. De Nederlander beschikt met onder meer Boudewijn Zenden, Maarten Martens en Reinier Robbemond over een uitgebreide technische staf.

De financiële kloof met de absolute top is dus groot. Zelfs binnen Europa zijn er verschillende bondscoaches die volgens BILD miljoenen meer verdienen dan Van Bommel.