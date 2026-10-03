Analisten blikken vooruit op Frankrijk en zien lastige puzzel - al is balans ook van belang

De Rode Duivels hebben er ondertussen al drie speeldagen opzitten in de Nations League. Halfweg staan ze er met 6 op 9 zeker niet slecht voor, maar zekerheden zijn er nog niet. Een stunt in Frankrijk zou zeker kunnen helpen. Maar dat wordt niet makkelijk. En dan wordt het ook nog eens flink puzzelen op het middenveld.

Kevin De Bruyne leverde nog eens een masterclass af op het middenveld. Zo leidde hij de Belgen naar een knappe overwinning tegen Turkije. Maar de speler zal er wel niet bij zijn in en tegen Frankrijk door een schorsing.

"Zijn eerste helft tegen Italië was zeer goed", vond Marc Degryse over KDB in Het Laatste Nieuws. "Tegen de Fransen was-ie oké. Maar déze prestatie tegen Turkije was een grote stap voor Kevin De Bruyne. Hij was op topniveau en speelde zijn beste interland sinds lange tijd. Het totaalplaatje: individuele klasse, twee fantastische goals en veel energie."

Gaan Rode Duivels Tielemans en De Bruyne missen tegen Frankrijk?

“Op het WK en aan het begin van het seizoen stonden er vraagtekens achter zijn fysieke paraatheid. Logisch. We mogen niet vergeten dat hij vorig seizoen maandenlang aan de kant stond met een blessure. Maar als je ziet hoe alomtegenwoordig hij nu is bij de Rode Duivels... Dit was nog eens de De Bruyne van zijn beste dagen. Dat hij tegen Turkije 83 minuten speelde, is een opsteker."

Het is volgens Degryse dan ook heel er jammer dat hij er tegen Frankrijk niet bij is door een schorsing. "Dat de ref hem geel gaf voor het wegtrappen van de bal, vond ik flauw", aldus Degryse nog. Hij zal gemist worden, net als Tielemans overigens. Daardoor wordt het een pittige puzzel om te leggen voor bondscoach Mark van Bommel. En ook meteen een uitdaging.

Werkt het middenveld met Vanaken, Tielemans en De Bruyne wel voor de Belgen?

Van Bommel moet volgens de analist op zoek naar een middenveld met complementaire spelers die kunnen roteren. Al was er over het middenveld tegen de Turken ook wel iets te vertellen - iets wat tegen Frankrijk misschien ook sowieso al niet had gewerkt. Iets te aanvallend allemaal, met ook nog Vanaken in de driehoek?



Lees ook... Welke boodschap heeft Youri Tielemans voor Frankrijk?›

"Ik vond de keuzes op het middenveld sowieso verrassend. Vanaken, De Bruyne en Tielemans: tegen Senegal was gebleken dat dat trio niet werkte. En nu opnieuw", aldus Peter Vandenbempt daarover bij Sporza. "Zeker vanuit de filosofie van Van Bommel om hoog druk te zetten, de bal vlug te recupereren en snelheid te maken."

© photonews

"Je zag dat er nu veel ruimtes lagen voor de tegenstander. Dit trio is toch een beetje van het goede te veel. Met Lavia heb je iets anders", aldus Vandenbempt. En dus zal het tegen Frankrijk niet enkel noodgedwongen helemaal anders gaan zijn volgens hem.

Het wordt in ieder geval een interessante puzzel voor de bondscoach om te leggen. Komt Lavia terug in het team om voor extra balans te zorgen? Dat lijkt er alvast op - dat hij rust kreeg tegen Turkije is vermoedelijk geen toeval. Een stunt tegen de Fransen zou helpen in de strijd om de top-2 in de groep en de kwartfinales van de Nations League. Maar makkelijk wordt dat niet - al merkte Degryse wel op dat als Italië het kan, de Rode Duivels het ook zouden moeten kunnen ...