Magische De Bruyne en eindelijk weer een lach bij Lukaku: de punten van de Rode Duivels tegen Turkije

België heeft vrijdagavond op Sclessin gewonnen van Turkije op de derde speeldag van de Nations League. Kevin De Bruyne tekende voor twee goals, invaller Romelu Lukaku pikte zijn doelpunt mee. Zo boeken de Rode Duivels onder Mark Van Bommel hun tweede zege in drie wedstrijden. Dit zijn onze punten.

De Bruyne maakt het verschil, Lammens houdt België overeind

Senne Lammens (7,5)

Was voor de rust alert en pakte uit met enkele knappe reddingen om België op voorsprong te houden. Daarmee had hij een groot aandeel in de overwinning.

Timothy Castagne (5)

Ook dit keer niet foutloos in zijn tussenkomsten. De nul houden was uiteindelijk het belangrijkste en dat lukte, al verloor Castagne op enkele momenten het overzicht.

Nathan Ngoy (6,5)



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"Ik kijk ernaar uit, Sclessin is mijn thuis", vertelde hij maandag nog. Dat liet hij ook zien op het veld. Van Bommel en zijn hoog spelende defensie mochten Ngoy dankbaar zijn voor zijn dekking.

Brandon Mechele (6)

Verloor enkele duels bij Turkse stilstaande fases, momenten waarop de bezoekers hadden kunnen of zelfs moeten scoren. Daar stonden ook een aantal degelijke ingrepen tegenover.

Maxim De Cuyper (5)

De Belgische defensie miste soms afstemming en stevigheid, en De Cuyper had daar zijn aandeel in. Hij liet te veel ruimte in zijn rug door vaak mee naar voren getrokken te worden.

Middenveld zonder houvast, De Bruyne onvervangbaar

Youri Tielemans (5,5)

Speelde in vijf minuten tijd twee keer Godts vrij en maakte zo duidelijk wat zijn bedoeling was. Het plan zat goed, maar balverlies en te late reacties haalden zijn prestatie naar beneden.

Hans Vanaken (6)

Startte in de plaats van Lavia, een offensieve keuze. Hij speelde degelijk en zag een Madjer in de 36e minuut bijna binnenvallen. Met De Bruyne, Tielemans en Vanaken samen op het middenveld ontbrak er wel een echte nummer zes, waardoor Turkije te vaak ruimte kreeg.

Kevin De Bruyne (8)

Moe of niet, op twintig procent van zijn fysieke vermogen of niet: De Bruyne bleef de man die het verschil maakte. Zijn typische schoten, eerst voor de openingstreffer en daarna voor de 2-0, toonden opnieuw waarom hij een speler van een ander niveau blijft.

Lukebakio raakt het houtwerk, Lukaku scoort als invaller

Dodi Lukebakio (6)

Troef twee keer het doelhout en had de score hoger kunnen laten oplopen. Uiteindelijk zal vooral blijven hangen dat hij de ruimtes die de Turkse defensie weggaf niet volledig wist uit te buiten.

Mika Godts (6,5)

Zorgde voor dreiging en creëerde kansen, maar zijn laatste actie was te vaak onvoldoende. In de buurt van zijn eigen zestien ging hij ook geregeld voor een dribbel te veel.

Charles De Ketelaere (5,5)

Als diepste spits kwam hij onvoldoende uit de verf, ook tegen een minder sterke tegenstander die ruimte weggaf. Na zijn verhuis naar de rechterkant leverde hij wel de assist voor Lukaku, wat zijn beoordeling nog wat opkrikt.

Roméo Lavia (6,5)

Zijn invalbeurt voor Vanaken bracht meer evenwicht op een middenveld dat een controlerende nummer zes als Lavia duidelijk kon gebruiken.

Romelu Lukaku (6,5)

Werkt aan zijn vertrouwen met een doelpunt dat hem bijzonder veel deugd zal doen, na een voorzet van De Ketelaere.

Niet beoordeeld: Leandro Trossard, Malick Fofana, Loïs Openda