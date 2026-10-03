Besparingen bij de VRT: moet je binnenkort betalen om naar het EK of WK te kijken?

De VRT moet mogelijk kritischer omgaan met dure sportrechten, maar dat betekent niet dat grote voetbalwedstrijden zomaar achter een betaalmuur verdwijnen.De Vlaamse evenementenregeling beschermt verschillende voetbalwedstrijden en legt voorwaarden op voor de manier waarop ze voor het publiek beschikbaar moeten zijn.

Rode Duivels blijven beschermd

Voor supporters van de Rode Duivels is er een belangrijke zekerheid. De huidige Vlaamse regelgeving neemt alle wedstrijden van de Belgische nationale mannenploeg op in de lijst van evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving.

Het gaat dus niet alleen om een WK of EK. De formulering van het besluit is ruimer: alle wedstrijden van de nationale ploeg vallen onder de bescherming. Dat betekent dat de uitzendrechten niet exclusief mogen worden gebruikt op een manier waardoor een belangrijk deel van het Vlaamse publiek de wedstrijden niet via televisie kan volgen.

Het Vlaamse Mediadecreet bepaalt dat zo'n evenement beschikbaar moet zijn via een Nederlandstalige televisieomroep die door minstens 90 procent van het publiek kan worden ontvangen zonder een extra betaling boven op het basisabonnement. Het uitgangspunt is volgens de Vlaamse Regulator voor de Media dat bepaalde belangrijke evenementen via kosteloze televisie voor een breed publiek toegankelijk blijven.

Dat betekent niet dat alleen de VRT de Rode Duivels mag uitzenden. De bescherming gaat over de toegang voor de kijker. Een andere Nederlandstalige zender kan dus eveneens de rechten hebben, zolang aan de voorwaarden wordt voldaan.

Ook het EK en WK voetbal zijn beschermd

Voor voetbalfans gaat de bescherming nog verder. De lijst van de Vlaamse Regering vermeldt bij het mannenvoetbal alle wedstrijden van de eindronde van het wereldkampioenschap en het Europees kampioenschap.





Daarmee gaat het om de eindtoernooien zelf. Een kwalificatiewedstrijd van een ander nationaal team valt niet automatisch onder dezelfde bepaling. Voor de Belgische nationale ploeg is er wel de afzonderlijke bescherming van alle wedstrijden van de nationale mannenploeg.

De achterliggende regel staat in artikel 153 van het Mediadecreet. Daarin staat dat evenementen van aanzienlijk belang niet exclusief mogen worden uitgezonden als daardoor een belangrijk deel van de Vlaamse bevolking ze niet rechtstreeks of uitgesteld kan volgen.

Voor de kijker is vooral het begrip basispakket belangrijk. Het Mediadecreet bepaalt dat een extra betalend sport- of filmpakket niet tot dat basispakket behoort. Een wedstrijd die onder de evenementenregeling valt, kan dus niet eenvoudigweg exclusief worden aangeboden als premiumcontent waarvoor iedereen een bijkomend abonnement moet nemen.

Champions League heeft een andere regeling

Bij de Champions League ligt het genuanceerder. Het is niet zo dat iedere Champions League-wedstrijd automatisch gratis beschikbaar moet zijn. De huidige Vlaamse evenementenlijst vermeldt namelijk specifiek de Champions League en andere Europese voetbalcompetities met twee categorieën: de wedstrijden waaraan een Belgisch clubteam deelneemt én de halve finales en finales.

Dat betekent bijvoorbeeld dat een wedstrijd van Club Brugge in de Champions League onder de beschermde categorie valt. Ook de halve finales en de finale zijn opgenomen. Een willekeurige wedstrijd tussen twee buitenlandse clubs in een eerdere fase van de competitie valt daarentegen niet automatisch onder deze specifieke bescherming.

Voor voetbalfans is de situatie daarom vrij overzichtelijk. Wedstrijden van de Rode Duivels, alle wedstrijden van het EK en WK bij de mannen, Champions League-wedstrijden van Belgische clubs en de halve finales en finale van de Champions League staan op de beschermde lijst.