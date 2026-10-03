Buitenlandse pers prikt door Belgische 3-0 heen: "Enigszins vertekend"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Buitenlandse pers prikt door Belgische 3-0 heen: "Enigszins vertekend"
Foto: © photonews
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De 3-0 tegen Turkije oogt overtuigend, maar in het buitenland wordt vooral gekeken naar wat er achter die score schuilging. Van de Turkse kansenregen tot de impact van Lukaku en Lukebakio: verschillende media leggen opvallend andere accenten bij de Belgische zege.

De Rode Duivels boekten vrijdag een 3-0-zege tegen Turkije, maar de buitenlandse pers laat zich niet misleiden door de ruime cijfers. Naast lof voor de Belgische efficiëntie valt vooral op hoeveel kansen de bezoekers kregen. Ook Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio en de problemen van Turkije krijgen internationaal veel aandacht.

The Guardian ziet Turkije lang dreigender

The Guardian noemt de Belgische overwinning comfortabel, maar plaatst daar meteen een belangrijke nuance bij. Na de vroege openingstreffer waren het volgens de Britse krant juist de Turken die voor het grootste aanvallende gevaar zorgden. Ze slaagden er alleen niet in dat overwicht om te zetten in een gelijkmaker.

Dat beeld wordt ondersteund door de cijfers. Turkije kwam tot liefst 23 doelpogingen tegenover 17 voor België en won bovendien duidelijk meer duels. De Turken noteerden ook zestien geslaagde dribbels, België amper vier. Het probleem zat vooral in de afwerking: de bezoekers misten twee grote kansen en bleven zonder doelpunt.

VI: uitslag geeft vertekend beeld

Ook Voetbal International vond dat de 3-0 niet helemaal vertelde hoe de wedstrijd verliep. Het Nederlandse blad zag een open partij waarin Turkije voldoende mogelijkheden kreeg en omschreef de eindstand als “enigszins vertekend”.

VI besteedt daarnaast aandacht aan Romelu Lukaku. De spits begon opnieuw op de bank, maar had na zijn invalbeurt weinig tijd nodig om zijn stempel te drukken. Met zijn goal zette hij de ruime eindstand op het bord en onderstreepte hij opnieuw zijn bijzondere cijfers bij de nationale ploeg.

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AS ziet vooral nachtmerrie voor Güler

Diario AS bekijkt de wedstrijd sterk vanuit Turks perspectief. Voor Real Madrid-speler Arda Güler duurt de malaise met zijn nationale ploeg voort. Turkije begon de Nations League met drie nederlagen en slikte in die wedstrijden samen acht tegendoelpunten.

Toch zag de Spaanse krant Güler wel proberen om de ploeg op sleeptouw te nemen. Ook Dodi Lukebakio wordt nadrukkelijk genoemd. De Belgische flankaanvaller was bijzonder bedrijvig, verzorgde de assist bij de 1-0 en trof tijdens de wedstrijd ook twee keer het doelhout.

Turkije betaalt prijs voor gemiste kansen

De Franse sportkrant L’Équipe legt eveneens de nadruk op de Turkse inefficiëntie. De bezoekers kregen mogelijkheden, maar waren te onnauwkeurig om België echt in moeilijkheden te brengen. Aan de andere kant strafte België fouten veel harder af.

Dat is misschien wel de opvallendste internationale conclusie na de 3-0. België domineerde Turkije niet gedurende negentig minuten, maar beschikte wel over veel meer kwaliteit op de beslissende momenten.

Ook Mundo Deportivo ziet vooral de gevolgen voor Turkije. Na drie nederlagen staat de ploeg onderaan de groep en neemt de druk almaar toe.

De ruime zege levert Mark van Bommel dus opnieuw drie punten op, maar buitenlandse media zien tegelijkertijd voldoende werkpunten. Turkije creëerde veel meer dan de eindstand doet vermoeden. Het grote verschil zat vrijdag niet in het aantal mogelijkheden, maar in wat beide landen ermee deden.

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Griekenland Griekenland 2-2 Nederland Nederland
Wales Wales 2-1 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 2-0 Servië Servië
Frankrijk Frankrijk 1-1 Italië Italië
België België 3-0 Turkije Turkije
Kroatië Kroatië 18:00 Engeland Engeland
Spanje Spanje 20:45 Tsjechië Tsjechië

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