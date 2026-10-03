Dank u, Turkije (en Griekenland?): België doet plots uitstekende zaak op FIFA-ranking

Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De Rode Duivels mogen Griekenland bedanken. Door het gelijkspel van Nederland in Athene en de Belgische zege tegen Turkije loopt de voorsprong van België als nummer acht van de FIFA-ranking verder op. Er schijnt weer licht aan het einde van de tunnel, zoveel is duidelijk.

Zoals gebruikelijk werden daags na de internationale wedstrijden de voorlopige verschuivingen op de FIFA-ranking berekend. Voor België ziet het plaatje er plots opnieuw bijzonder gunstig uit.

Aan de top tien verandert er niets. Frankrijk speelde gelijk tegen Italië en levert daardoor 3,38 punten in, maar behoudt wel de derde plaats. Engeland won van Tsjechië, al volstaat dat niet om Les Bleus van het podium te verdringen.

Rode Duivels lopen uit op Nederland

Italië krijgt na het gelijkspel tegen Frankrijk evenveel punten erbij, maar blijft vijftiende en komt dus niet voorbij Zwitserland. De Verenigde Staten wonnen wel van Chili, maar sprokkelden onvoldoende punten om echt dichterbij te komen.

België pakte zelf 4,68 punten dankzij de 3-0-zege tegen Turkije. Het puntenverlies van Nederland in Griekenland komt daar nog bovenop: de Rode Duivels bouwen hun marge als achtste op de wereldranglijst verder uit.

Het klassement op een rijtje

Ook de achtervolgers lieten punten liggen. Mexico, Colombia en Kroatië konden niet winnen, waardoor België niet alleen Nederland op afstand houdt, maar ook meer ademruimte krijgt tegenover de ploegen net onder de top acht.



Lees ook... Peter Vandenbempt ziet parel rondlopen bij Rode Duivels: "Kan wereldklasse worden"›

De zevende plaats blijft voorlopig buiten bereik. Portugal verdiende 5,02 punten, iets meer dan België, en behoudt zo zijn voorsprong. De Duivels mogen deze interlandperiode wel afsluiten als een stevige nummer acht van de wereld.