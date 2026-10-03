Defour ziet statement van Lukaku en is lyrisch over De Bruyne

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Defour ziet statement van Lukaku en is lyrisch over De Bruyne
Foto: © photonews
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Steven Defour zag vrijdagavond opnieuw een overtuigende Kevin De Bruyne bij de Rode Duivels. Toch was de voormalige international niet helemaal tevreden over de 3-0-zege tegen Turkije. Vooral het verschil tussen de eerste helft en de individuele klasse van De Bruyne viel hem op.

In zijn analyse voor Het Belang van Limburg noemt Defour de wedstrijd aantrekkelijk voor de neutrale kijker, maar volgens hem maakten de Belgen het zichzelf onnodig moeilijk. Vooral in de eerste helft zag hij te veel balverlies en te grote ruimtes op het middenveld. Daardoor kon Turkije gevaarlijk worden in de omschakeling.

De Bruyne opnieuw in ideale rol

Het grote verschil werd uiteindelijk gemaakt door De Bruyne. Met twee doelpunten zette hij België op weg naar een duidelijke overwinning.

Volgens Defour toont de middenvelder onder Mark van Bommel opnieuw hoe gevaarlijk hij kan zijn wanneer hij dichter bij het doel wordt uitgespeeld. De ex-Rode Duivel vindt dat De Bruyne onder eerdere bondscoaches te vaak lager op het veld moest spelen.

“Hij blonk als in zijn beste dagen”, stelt Defour. Onder Van Bommel krijgt De Bruyne volgens hem opnieuw de vrijheid om in de laatste dertig meter het verschil te maken. Defour richt daarbij ook een duidelijke boodschap aan Napoli. “Hopelijk hebben ze ook in Napels naar deze wedstrijd gekeken”, klinkt het.

Ook Lukaku maakt statement

Ook Romelu Lukaku maakte indruk op Defour. De spits begon tegen Turkije opnieuw op de bank, maar viel in en legde de 3-0-eindstand vast.

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Voor Lukaku kwam dat doelpunt op een belangrijk moment. Bij Fenerbahçe moet hij voorlopig genoegen nemen met een beperkte rol, maar bij de Rode Duivels liet hij volgens Defour zien dat hij nog altijd het verschil kan maken wanneer hij fit is.

Niet alleen zijn doelpunt viel op. Ook een stevig sprintduel met een Turkse verdediger zag Defour als een statement richting zijn club. "Die andere jongen mocht na de wedstrijd aan de zuurstoftank gekoppeld worden."

De voormalige middenvelder hoopt dan ook dat de prestatie Lukaku extra vertrouwen geeft wanneer hij terugkeert naar Istanbul. Voor zowel De Bruyne als Lukaku werd België-Turkije zo veel meer dan alleen een overtuigende 3-0-zege.

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