Dompers voor Rode Duivels: Mark Van Bommel moet middenveld volledig omgooien tegen Frankrijk

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 7 reacties
Dompers voor Rode Duivels: Mark Van Bommel moet middenveld volledig omgooien tegen Frankrijk
Foto: © photonews
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De Rode Duivels boekten vrijdagavond een duidelijke 3-0-zege tegen Turkije, maar bondscoach Mark van Bommel kreeg er meteen een stevig probleem bij richting Frankrijk. Zowel Kevin De Bruyne als Youri Tielemans pakte zijn tweede gele kaart van deze Nations League-campagne en is daardoor maandag geschorst.

Dat betekent dat Van Bommel in Parijs minstens twee plaatsen op zijn middenveld moet wijzigen. Maandag volgt in het Stade de France de vierde speeldag van de groepsfase in de Nations League.

Twee sterkhouders vallen weg

Tegen Turkije koos hij opvallend voor een technisch trio met Hans Vanaken naast Tielemans en De Bruyne. Die keuze leverde volgens de bondscoach vooral meer balvastheid en controle op.

"Er zit veel kwaliteit in dit middenveld", legde Van Bommel na afloop uit. Volgens hem zorgt die combinatie ervoor dat België vaker de bal heeft en de wedstrijd kan controleren. Tegelijk wees hij zelf op het verschil met andere beschikbare middenvelders.

Met Nicolas Raskin, Roméo Lavia of Mandela Keita krijgt de ploeg volgens Van Bommel "meer evenwicht en agressiviteit". Dat maakt zijn puzzel voor de verplaatsing naar Frankrijk bijzonder interessant. Van het trio dat tegen Turkije startte, blijft alleen Vanaken beschikbaar.

Wie krijgt zijn kans tegen Frankrijk?

De bondscoach kan er dus voor kiezen om de Bruggeling opnieuw te laten starten en hem te omringen met twee fysiek sterkere profielen. Raskin, Lavia en Keita lijken daardoor automatisch nadrukkelijker in beeld te komen. Zeker tegen Frankrijk kan extra defensieve stabiliteit een rol spelen in zijn keuze.

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De afwezigheid van De Bruyne weegt bovendien extra zwaar. De middenvelder was tegen Turkije nog goed voor twee doelpunten. Van Bommel vertelde dat De Bruyne zijn gele kaart kreeg na frustratie om balverlies en op dat moment niet besefte dat het om zijn tweede waarschuwing ging.

Ook Tielemans ontbreekt dus. Daardoor wordt de interland tegen Frankrijk meteen een nieuwe test voor Van Bommel: kiest hij opnieuw voor maximale controle aan de bal, of schuift hij richting meer evenwicht en agressiviteit op het middenveld?

7 reacties
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