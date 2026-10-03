De Bruyne steelt de show, maar Van Bommel weigert zich blind te staren op 3-0

Kevin De Bruyne liet tegen Turkije nog eens zien waarom hij zo belangrijk blijft voor de Rode Duivels. Met twee doelpunten en een dominante prestatie maakte hij indruk, al zag Mark van Bommel ondanks de ruime zege ook genoeg werkpunten bij zijn ploeg.

Het klopt dat Kevin De Bruyne niet meer met dezelfde regelmaat topwedstrijden aflevert als enkele jaren geleden. Maar de 35-jarige aanvallende middenvelder kan nog altijd pieken op het allerhoogste niveau. Dat bewees hij vrijdag opnieuw tegen Turkije.

Mark van Bommel geniet van Kevin De Bruyne

Na een combinatie met Lukebakio, een panna bij Demiral en een rake rechtervoet zette de speler van Napoli België al na tien minuten op voorsprong. Rond het uur deed hij er nog een tweede bij. Opnieuw met rechts, dit keer met een heerlijke trap in de kruising buiten het bereik van Çakır.

“Ik ben trots dat hij nog altijd een Rode Duivel is”, glimlachte Mark van Bommel na afloop op de persconferentie. “Ik geniet er gewoon van. Ik wilde hem zo lang mogelijk op het veld houden”, zei de Nederlandse bondscoach over KDB, die in de 82e minuut onder een verdiende staande ovatie naar de kant ging.

“Prachtig” middenveld van de Rode Duivels

Van Bommel gaf Roméo Lavia rust en liet Nicolas Raskin op de bank. Daardoor koos hij voor een offensiever middenveld, met Youri Tielemans in een meer controlerende rol achter Hans Vanaken en De Bruyne. “Dit was voetbal van een heel hoog niveau. Hun combinaties waren prachtig. Echt voetbal”, was Van Bommel lovend.

Toch gaf België ook opvallend veel weg. De Rode Duivels wonnen met 3-0, maar Turkije kwam wel tot 23 schoten. Acht daarvan waren tussen de palen, maar Senne Lammens stond telkens paraat. België had het dus niet altijd makkelijk, al legde Van Bommel de schuld daarvoor niet bij zijn offensieve keuze zonder echte nummer zes.



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Van Bommel toch niet helemaal tevreden

“Ik ben tevreden met de overwinning, al hebben we er zelf voor gezorgd dat het een wedstrijd met veel ups en downs werd”, analyseerde Van Bommel. “We hebben te veel domme ballen verloren en hebben het onszelf te moeilijk gemaakt.”

Volgens de bondscoach hield België Turkije daardoor onnodig lang in de wedstrijd. “We gaven de tegenstander de kans om in de wedstrijd te blijven. Het leek soms meer op pingpong. We zijn er zelf verantwoordelijk voor dat we in een moeilijke situatie terechtkwamen, maar ik denk dat jullie allemaal van de wedstrijd hebben genoten.”

Van Bommel sloot af met een knipoog. “Er is maar één trainer die daar niet helemaal positief naar kan kijken.”