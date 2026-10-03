KV Mechelen toont zijn goede hart met een heel bijzondere oefenwedstrijd

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KV Mechelen heeft van de interlandbreak gebruikgemaakt om een oefenwedstrijd te spelen tegen Karpaty Lviv. Het duel vond Achter de Kazerne plaats en leverde een 2-3-overwinning op voor de bezoekers. Voor één keer ging het om veel meer dan alleen voetbal.

"Peace match." Zo omschreef Malinwa het oefenduel tegen Karpaty Lviv, de derde in de Oekraïense competitie. Dat is uiteraard een duidelijke verwijzing naar de oorlog die Oekraïne al jarenlang in zijn greep houdt.

4.000 tickets verkocht voor KV Mechelen-Karpaty Lviv

Mechelen en Lviv zijn zustersteden. Afgelopen week maakten Oekraïense en Belgische schoolkinderen een tifo voor de wedstrijd. KVM postte daarvan enkele foto's op X.

De opbrengst van de wedstrijd gaat naar oorlogslachtoffers in Oekraïne, weet VRT NWS. "Voor deze match hebben we 4.000 tickets verkocht. Het is een wedstrijd voor vrede en hopelijk halen we tussen de 30.000 en 40.000 euro op", vertelt KVM-legende Piet den Boer, die zijn schouders onder het initiatief zette.

Karpaty Lviv wint met 2-3

Het eerste fluitsignaal van de wedstrijd weerklonk om 17.00 uur. KV Mechelen begon met de volgende elf namen: De Wolf, Marsa, Hammar, Koudou, Van Brederode, Raman, Corbanie, Michez, Boersma, Decherf en Eerdhuijzen.

De aanwezige fans kregen waar voor hun geld. Het werd 2-3 voor de bezoekers. Voor KVM – dat met tien eindigde – scoorden Boersma en Van Brederode, maar de uitslag was toch vooral bijzaak.





Het vriendschappelijk duel eindigt in het nadeel van KVM. Malinwa moest tevens de laatste 20min verder met 10 man. pic.twitter.com/rBr0FzJsGQ — KV Mechelen (@kvmechelen) October 3, 2026