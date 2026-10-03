LIVE - Interlandbreak: Match achter gesloten deuren ... met meer dan 5000 supporters
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De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Afgelopen weekend stond speeldag 7 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams, al kunnen ze nu even rusten - of zich gaan voorbereiden op het vervolg. Maar ook in de interlandbreak zal er genoeg nieuws voorhanden zijn. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.
Match achter gesloten deuren ... met meer dan 5000 supporters
De derde speeldag van de Nations League brengt zaterdagavond Kroatië en Engeland tegenover elkaar in Rijeka. Op papier wordt dat een wedstrijd achter gesloten deuren, maar in de praktijk zal het stadion allerminst leeg ogen.
Volgens The Athletic kunnen er bij de aftrap om 18 uur tot 6.100 aanwezigen zijn. Dat komt neer op ongeveer 75 procent van de capaciteit van het stadion in Rijeka, dat plaats biedt aan 8.279 toeschouwers.
Sanctie na racistische incidenten
De Kroatische supporters mogen de interland niet bijwonen door een UEFA-sanctie. De bond werd bestraft na racistische incidenten tijdens de vorige editie van de Nations League. Kroatië speelde op dat moment al onder een voorwaardelijke straf, die was opgelegd na gelijkaardig gedrag tijdens een duel met Nederland in 2023.
De sanctie geldt dus voor de reguliere aanhang, maar het UEFA-reglement laat wel een aantal uitzonderingen toe. Daardoor krijgt de term ‘achter gesloten deuren’ in Rijeka een opmerkelijke invulling.
Kinderen uit Rijeka mogen gratis binnen
Artikel 73 van het UEFA-tuchtreglement bepaalt dat mensen die beroepshalve noodzakelijk aanwezig moeten zijn, toegang kunnen krijgen tot een wedstrijd zonder publiek. Daaronder vallen onder meer media, veiligheidsdiensten en stadionpersoneel.
Daarnaast biedt de regel ook ruimte voor kinderen tot en met veertien jaar. Leerlingen en jongeren die zijn aangesloten bij een voetbalopleiding mogen gratis worden uitgenodigd, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan van een volwassen begeleider.
Mokio mist zijn debuut bij Congo
Jorthy Mokio mag nog geen officiële wedstrijden spelen voor de Democratische Republiek Congo, maar in oefenduels kan hij wel al uitkomen voor de Leopards. De 18-jarige Ajacied maakte vrijdag zijn debuut in Kinshasa, al liep die eerste interland uit op een nederlaag. Ook ex-OHL-speler Ezechiel Banzuzi maakte zijn eerste minuten voor DR Congo.
Vrijdag was het zover: Mokio maakte zijn eerste minuten bij de Leopards in Kinshasa. Het werd echter geen droomdebuut. DR Congo verloor het oefenduel met 0-2 van Oeganda, de nummer 89 op de FIFA-ranking.
Ook Ezechiel Banzuzi beleefde zijn eerste wedstrijd voor de Congolese nationale ploeg. De voormalige middenvelder van OH Leuven speelde eerder voor de Nederlandse beloften, maar koos nu eveneens voor DR Congo.
Nog een oefenduel, daarna kwalificatie voor de Afrika Cup
DR Congo had eerder in de kwalificatiecampagne voor de volgende Afrika Cup wel gewonnen van Equatoriaal-Guinea en Zimbabwe. Op 5 oktober volgt een nieuwe oefenmatch tegen Oeganda, ditmaal op Oegandese bodem.
In november wacht vervolgens een dubbel duel met Sierra Leone. De Congolezen kunnen dan al hun ticket voor de volgende Afrika Cup veiligstellen, nog voor de laatste twee kwalificatiewedstrijden begin 2027 op het programma staan.
Wat moet u weten als supporter richting match in Frankrijk?
Maandag trekken de Rode Duivels naar Parijs voor een duel met Frankrijk in het Stade de France. België hoopt daar niet als gewillige prooi aan te treden, al is de kans klein om een zevende nederlaag op rij tegen Les Bleus te vermijden. Ook de Belgische supporters zakken massaal af naar de Franse hoofdstad. Zij willen vooral een ploeg zien die met revanchegevoel en de juiste ingesteldheid op het veld staat.
House of the Devils opent zondag om 18 uur
De eerste afspraak is zondag in het centrum van Parijs. Supporters verzamelen aan de Citadelle des Grands Boulevards (Boulevard des Italiens 4, 75009 Parijs), een bar in de levendige Operawijk en op ongeveer een kwartier wandelen van het Louvre.
Wie vroeg in Parijs aankomt, kan er vanaf 8 uur terecht. De eigenlijke 'House of the Devils' opent om 18 uur, wanneer de sfeer echt op gang moet komen. Tot 22 uur is er een verantwoordelijke van 1895 aanwezig voor vragen en praktische uitleg. De bar blijft open tot 2 uur 's nachts.
Op de wedstrijddag zelf verzamelen de Belgische fans vanaf 14 uur in Corcoran's Irish Pub Clichy (Boulevard de Clichy 110, 75018 Parijs). De locatie ligt in een doodlopende straat, waardoor er voldoende plaats is voor de volledige groep. Een dj zorgt er tot 18.15 uur voor muziek, waarna de verplaatsing naar het Stade de France start. Met metro en RER duurt die rit ongeveer een halfuur.
Koop je metro- of RER-ticket vooraf
Door de verwachte drukte krijgen supporters de raad om hun metro- of RER-ticket vooraf aan te kopen. Zo vermijden ze tijdverlies onderweg naar het stadion. Het ticket is ook al in België te koop en kost 2,55 euro. Als het tijdschema wordt gevolgd, komen de Belgische supporters rond 19 uur aan het Stade de France aan, zowat 1 uur en 45 minuten voor de aftrap.
Wie later in Parijs arriveert, kan vanuit het stadscentrum vlot naar het stadion reizen. Neem bijvoorbeeld de RER D richting 'Stade de France - Saint-Denis' vanaf Gare du Nord of Châtelet. Tijdens evenementen rijdt er gemiddeld om de zes minuten een trein.
Vanaf Saint-Lazare, Invalides of Montparnasse is metrolijn 13 richting 'Saint-Denis, Porte de Paris' een optie. Afhankelijk van de drukte passeert er ongeveer elke drie minuten een metro. De groep die de activiteiten van 1895 volgt, neemt metrolijn 2 van halte Blanche naar Gare du Nord en stapt daar over op de RER B richting Stade de France.
Jonge Rode Duivels doen prima zaak richting Denemarken
De Belgische beloften hebben maandag hun lot volledig in eigen handen. In Denemarken wacht de groepsfinale van de EK-kwalificatiecampagne: de nummer één neemt het op tegen de enige overblijvende achtervolger.
De uitgangspositie van de Jonge Duivels werd vrijdag nog gunstiger. Denemarken kwam tegen Oostenrijk niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Daardoor blijft België met twee punten voorsprong aan de leiding en kan het met een duidelijke opdracht afreizen naar Scandinavië.
Gelijkspel volstaat voor rechtstreeks EK-ticket
Voor de selectie van Gil Swerts is de rekensom eenvoudig: niet verliezen in Denemarken. Bij winst of een puntendeling is België zeker van de groepswinst en dus van rechtstreekse kwalificatie voor het EK U21, dat volgende zomer in Albanië en Servië plaatsvindt.
Alleen een nederlaag zou de Belgen nog naar de tweede plaats doen zakken. Die positie is wel al verzekerd in het slechtste scenario, maar zou betekenen dat de Jonge Duivels via de barrages alsnog een ticket voor het EK moeten afdwingen.
Moet Montella vrezen voor zijn job?
Er was voor de match al veel kritiek van de Turkse fans op de bondscoach. En ook tijdens de wedstrijd bleef het fluitconcert aanhouden. Eerst kreeg België ermee te maken, maar nadien richtte de onvrede zich ook op de Turkse ploeg. Vooral Vincenzo Montella moest het ontgelden. Turks verstaan was niet nodig om te begrijpen wat uit de tribunes weerklonk: de supporters wilden het ontslag van hun bondscoach.
Montella stond al onder zware druk
De 52-jarige Italiaan begon deze interlandperiode sowieso al met weinig marge. Na een volledig mislukt WK 2026, waarop Turkije niet verder kwam dan een groep die op papier haalbaar leek, overwoog de Turkse voetbalbond al om afscheid te nemen van Montella.
Uiteindelijk kreeg hij nog uitstel. Daarbij speelde mee dat Montella Turkije voorafgaand aan het toernooi opnieuw naar het WK had geleid, na bijna een kwarteeuw afwezigheid. De recente resultaten hebben dat krediet echter snel doen slinken.
Moet winst tegen Italië zijn job redden?
Na afloop probeerde Montella de nederlaag te nuanceren. Volgens hem was het verschil tussen beide landen kleiner dan de score deed vermoeden. Tegelijk kon hij moeilijk naast de woede van de Turkse aanhang kijken. "Hun verwachtingen liggen hoog, en dat is normaal. Ze hebben het recht om hun ongenoegen te uiten", gaf hij toe.
"Ik maak me geen zorgen, ik weet hoe voetbal werkt. Ik ben gemotiveerd om mijn spelers in de volgende wedstrijden zo goed mogelijk te laten presteren", besloot de Italiaan. Of er ook echt meerdere volgende wedstrijden komen, lijkt onzeker. Maandag wacht uitgerekend een duel op bezoek bij zijn geboorteland Italië, waar een sterk resultaat stilaan noodzakelijk lijkt voor Montella.
Virgili maakt indruk bij U21 Spanje
Jan Virgili heeft nadrukkelijk van zich laten horen bij Spanje U21. De flankaanvaller van Club Brugge was met twee doelpunten en twee assists betrokken bij vier treffers in de indrukwekkende 13-0-zege tegen San Marino U21, in de kwalificaties voor het EK. Alleen Carlos Espí deed nog beter.
Spanje maakte al vroeg komaf met de bezoekers en gaf San Marino geen moment uitzicht op een resultaat. Virgili kreeg de ruimte om hoog op het veld te spelen en profiteerde optimaal van de gaten in de defensie van de kleine voetbaldwerg.
Club Brugge betaalde 12 miljoen euro
In Brugge zullen ze die prestatie met aandacht gevolgd hebben. Blauw-zwart betaalde afgelopen zomer naar verluidt 12 miljoen euro aan RCD Mallorca om Virgili naar België te halen. Een fors bedrag voor een jonge speler die nog volop zijn weg zoekt in het Belgische voetbal.
Club Brugge haalde hem dan ook in huis met het oog op zijn ontwikkeling en zijn grote marge. De prestatie bij de Spaanse beloften onderstreept waarom de landskampioen bereid was stevig te investeren in de 20-jarige winger.
Carlos Espí steelt de hoofdrol
Virgili was niet de meest productieve Spanjaard van de avond. Carlos Espí beleefde bij zijn eerste basisplaats voor Spanje U21 een absolute droommatch. De aanvaller van Real Madrid scoorde vier keer en leverde ook twee assists af.
De 13-0-score moet uiteraard in het juiste perspectief worden geplaatst, want het niveauverschil tussen beide ploegen was bijzonder groot. Voor Virgili was het wel een ideale interland om wedstrijdritme op te doen en beslissend te zijn. Dat nieuws zullen ze bij Club Brugge graag horen na de stevige investering van afgelopen zomer.
Godts dan toch niet nummer tien bij Rode Duivels
Mika Godts begon deze Nations League nog met rugnummer 10 op de rug. Vrijdagavond tegen Turkije op Sclessin verschijnt de flankaanvaller van Paris Saint-Germain echter met een ander nummer aan de aftrap. Hij neemt opnieuw nummer 22, hetzelfde rugnummer dat hij ook sinds zijn komst naar PSG draagt. De reden is de terugkeer van Leandro Trossard.
Rugnummer 10 was tijdelijk voor Godts
Godts kreeg nummer 10 toegewezen tijdens de afwezigheid van de speler van Besiktas. Trossard was niet beschikbaar voor de eerste twee wedstrijden tegen Italië en Frankrijk, maar is nu opnieuw opgenomen in de selectie. Daardoor keert nummer 10 terug naar hem en neemt Godts opnieuw nummer 22 over. Daarachter schuilt geen sportieve beslissing van bondscoach Mark van Bommel.
De jonge winger mag wel met een bijzonder goed gevoel terugblikken op het begin van deze interlandperiode. In Italië stond hij in de basis, speelde hij een sterke wedstrijd en maakte hij bij de 0-2-zege zijn eerste doelpunt voor de Rode Duivels. Een fraaie avond voor een speler die voordien pas twee caps achter zijn naam had staan. Nadien kreeg hij ook tegen Frankrijk opnieuw zijn kans.
Niets aan de hand met Raphinha?
Barcelona zag Raphinha tijdens de interlandbreak uitvallen bij Brazilië en maakte zich dan ook ernstige zorgen, want de Braziliaan was de uitblinker van de Cataloniërs de voorbije maanden. Tegen India was er van Raphinha geen sprake meer.
De speler keerde terug naar Catalonië na de twee wedstrijden tegen Australië (1-1 en 2-4). Tijdens het laatste duel met Australië scoorde hij vanop de stip, maar bleef hij bij de rust ook geblesseerd binnen. Barcelona heeft hem nu onderworpen aan een check-up en daarbij geen problemen gevonden. Volgende week kan hij volgens de Spaanse pers dan ook gewoon terug meespelen tegen Getafe.
Mancini hakt knopen door en laat negen spelers aan de kant
De Italiaanse bondscoach had aanvankelijk 34 spelers opgeroepen om nieuwe opties uit te proberen en zijn ideale formule te zoeken. Van een straf is dus geen sprake: door de uitzonderlijk brede kern moest Mancini simpelweg een aantal spelers thuislaten.
Negen Italianen blijven thuis voor verplaatsing naar Parijs
Voor het duel met Frankrijk blijven negen spelers in Italië. Zij werken daar individueel verder, met het oog op de laatste wedstrijd van deze interlandperiode tegen Turkije. Die partij staat maandag in Bologna op het programma.
Roberto Mancini had maandag tegen Turkije al tien spelers in Italië gelaten. De Italiaanse voetbalbond lichtte die beslissing toen als volgt toe: "Om de voorbereiding op de wedstrijden tegen Frankrijk in Parijs en vervolgens tegen de Turkse nationale ploeg in Bologna optimaal te beheren, en om niet de volledige selectie bloot te stellen aan een vermoeiende reis naar Turkije."
Italië boekte tegen Turkije wel zijn eerste overwinning van deze Nations League-campagne. De ploeg van Mancini haalde het met 1-4, dankzij doelpunten van Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Michael Kayode en Francesco Pio Esposito.
Ook tegen de Rode Duivels bleven veel spelers aan de kant
In de wedstrijd tegen België vorige vrijdag had Mancini al elf spelers buiten zijn selectie gelaten. Na het geblesseerde vertrek van Nicolò Zaniolo slonk de groep van 34 naar 33 spelers. Vervolgens moest ook Giacomo Raspadori het trainingskamp verlaten: hij liep tegen Turkije een dijblessure op. Daardoor telt de Italiaanse selectie nog 32 spelers.
Twee jonge Belgen in de basis bij Juventus
Juventus kent met tien punten op vijftien in de competitie en een 5-0-overwinning bij de start van de Europa League een degelijke seizoensstart. De Italiaanse grootmacht werkte deze namiddag een oefenwedstrijd af tegen Cremonese, met twee Belgen in de basiself.
Grelaud en Mabioko tussen bekende namen
Het ging niet om Loïs Openda, die op uitleenbasis bij Lyon speelt en sowieso bij de Rode Duivels is, maar om Josue Grelaud en Grady Mabioko. Grelaud is een 19-jarige linksachter, Mabioko een middenvelder van dezelfde leeftijd.
Trainer Luciano Spalletti zette het Belgische duo naast ervaren krachten als Federico Gatti, Bremer, Daniele Rugani, Weston McKennie en Randal Kolo Muani. Voor beide jongeren is dat een duidelijk signaal dat ze in Turijn nauwlettend worden gevolgd.
Josue Grelaud et Grady Makiobo sont TITULAIRES avec l’équipe première de la Juventus pour affronter Cremonese ! 🖤🤍 pic.twitter.com/ecg00kxBEl— Joueurs Belges 🇧🇪 (@JoueursBE) October 2, 2026
Van Luikse jeugdvelden naar Juventus
Grelaud heeft zijn roots in het Luikse voetbal. Hij zette zijn eerste stappen bij Herve en Verviers, waarna hij op achtjarige leeftijd naar Standard trok. Daar bleef hij vier jaar, voor hij zijn opleiding voortzette bij STVV, Anderlecht en OH Leuven.
Bij OH Leuven, op Den Dreef, werd de jonge flankverdediger vier jaar geleden opgemerkt door Juventus. Intussen is hij een vaste waarde bij het jeugdteam van de Bianconeri, dat uitkomt in de Serie C.
Guler klaar voor strijd met België?
Arda Güler stapte maandag Sclessin binnen met een fraaie individuele onderscheiding op zak. De offensieve middenvelder werd bij Real Madrid uitgeroepen tot speler van de maand september en zette ook zijn seizoen in La Liga uitstekend in: in zijn eerste zeven competitiewedstrijden was hij goed voor één doelpunt en drie assists.
Met Turkije liep het in de Nations League voorlopig veel minder vlot. De ploeg verloor nipt van Frankrijk (0-1) en kreeg vervolgens met 1-4 om de oren van Italië. Vooral in het eerste halfuur tegen de Italianen zakte de Turkse selectie volledig door het ijs.
Turkije wil reageren tegen de Rode Duivels
Güler beseft dat zijn land zich in Luik moet herpakken. "Dat moeten we doen. We willen morgen op het veld een krachtig antwoord geven en winnen. Daar hebben we ons op voorbereid", vertelde hij op zijn persconferentie.
Volgens de spelmaker is de kleedkamer zich bewust van de oorzaken van de twee nederlagen. "We hebben beide wedstrijden verloren, maar we weten hoe we de situatie kunnen omdraaien. Iedereen heeft zijn mening gedeeld en we hebben daar samen met de bondscoach over gesproken. We weten wat ons te doen staat."
Geen solorol voor de Madrileen
Door zijn status bij Real Madrid rust er vanzelfsprekend veel verwachting op de 21-jarige Güler. Zelf ziet hij die aandacht niet als een last die te zwaar weegt. "Ik denk niet dat het druk is die ik niet aankan. Ik heb talent. Onze fans en mijn ploegmaats vertrouwen me, en ik vertrouw hen ook."
Hij wil vooral benadrukken dat Turkije niet afhankelijk mag zijn van één speler. "Het is nooit: 'Laat Arda maar in zijn eentje iets doen.' We strijden samen. Soms speelt de ene beter, soms de andere."
Respect voor Courtois, maar geen duel tussen Madrilenen
Een rechtstreeks treffen met Thibaut Courtois, zijn ploegmaat bij Real Madrid, komt er niet. De Belgische doelman is niet beschikbaar. Güler wil de afwezigheid van de Rode Duivel echter niet als een voordeel bestempelen.
"Thibaut is misschien een van de beste doelmannen aller tijden. Ik heb enorm veel respect voor hem. Ik kan niet zeggen dat zijn afwezigheid een voordeel is, want de doelman die hem vervangt zal ook alles geven."
Rode Duivels in uitverkocht Sclessin tegen Turkije
Zolang de wedstrijd op een weekdag wordt gespeeld, vrijdagavond inbegrepen, en niet in het weekend plaatsvindt vanwege de hogere politie-inzet, blijft de Luikse burgemeester Willy Demeyer bereid om Standard internationale wedstrijden te laten organiseren in Sclessin.
Na België - Liechtenstein in november 2025 en de oefeninterland tussen de Democratische Republiek Congo en Denemarken begin juni, keren de Rode Duivels vrijdagavond opnieuw terug naar Luik. Turkije is dan de tegenstander op de derde speeldag van de Nations League.
Sclessin volledig uitverkocht voor België - Turkije
De Belgische Voetbalbond maakte woensdag bekend dat alle tickets voor de interland de deur uit zijn. Bijna 30.000 supporters zullen vrijdag aanwezig zijn in Sclessin om de ploeg van bondscoach Mark van Bommel aan het werk te zien.
De Rode Duivels verzamelden na hun eerste twee wedstrijden drie punten op zes. Tegen Turkije krijgen ze dus de kans om voor een uitverkocht en ongetwijfeld luidruchtig Luiks stadion opnieuw aan te knopen met een overwinning.
Thibaut Courtois spreekt over zijn keuze bij de Rode Duivels
In een gesprek met het Spaanse Onda Cero lichtte Courtois zijn keuze toe om in de Nations League niet te spelen voor de Belgen: "Ik heb met de bondscoach van België gesproken en hem verteld dat ik niet in de Nations League wilde spelen, omdat er belangrijke wedstrijden met mijn club aankomen." De 34-jarige keeper wil zijn belasting beter doseren en niet het hele seizoen wedstrijd na wedstrijd afwerken.
Volgens Courtois betekent zijn beslissing niet dat hij definitief afhaakt bij de nationale ploeg. "Ik speel graag voor mijn land, zeker op WK's en EK's. Maar uiteindelijk heb ik alles te danken aan Real Madrid. Zij betalen mij." De Limburger kiest dit seizoen dus nadrukkelijk voor zijn club en wil interlandperiodes aangrijpen om op adem te komen.
JPL-spelers maken indruk in de interlands
Spelers uit de Jupiler Pro League hebben zich woensdag internationaal nadrukkelijk laten zien. Relebohile Mofokeng was met Zuid-Afrika de grote man in Eritrea, terwijl Club Brugge-aanvaller Nicolo Tresoldi zich tot matchwinnaar kroonde bij de Duitse beloften.
Mofokeng scoort twee keer voor Zuid-Afrika
Relebohile Mofokeng zette met de Zuid-Afrikaanse nationale ploeg een nieuwe stap richting de Africa Cup of Nations. De aanvaller van Union Saint-Gilloise maakte in de eerste helft twee doelpunten tegen Eritrea.
De Bafana Bafana haalden het uiteindelijk met overtuigende 0-5. Zuid-Afrika begint zo met een perfecte 6 op 6 aan de kwalificatiecampagne voor de Afrika Cup van 2027. Mofokeng onderstreepte daarbij nog maar eens zijn groeiende belang, zowel bij Union als in zijn nationale ploeg.
GOALLLLL!!!! ⚽️🇿🇦💚💛— Bafana Bafana (@BafanaBafana) September 30, 2026
Relebohile Mofokeng scores the opener for Bafana Bafana!!
Footage courtesy of @sabcsport pic.twitter.com/2emlpgHeh3
⚽️ 𝔸𝔽ℂ𝕆ℕ𝟚𝟘𝟚𝟟 ℚ𝕦𝕒𝕝𝕚𝕗𝕚𝕖𝕣𝕤 ⚽️— SABC Sport (@SABC_Sport) September 30, 2026
ⒼⓄⒶⓁ : Relebohile Mofokeng gets a brace to double Bafana Bafana's lead!
🇪🇷 0⃣➖2⃣ 🇿🇦
🚨 LIVE
📺 SABC 2
🌐 https://t.co/xwuIAEVi1L#SABCSportFootball #AFCON2027Qualifiers pic.twitter.com/aZtescG0kA
Tresoldi draait Duitse achterstand helemaal om
Ook Nicolo Tresoldi beleefde een avond om niet snel te vergeten. De spits van Club Brugge droeg voor het eerst de aanvoerdersband bij Duitsland Onder 21, dat in Malta op zoek ging naar punten in de kwalificaties voor het EK Onder 21.
De Duitsers kwamen verrassend op achterstand, maar Tresoldi trok de wedstrijd volledig naar zich toe. Met een hattrick leidde hij zijn ploeg naar een 1-4-overwinning. Voor de 21-jarige aanvaller is het een nieuw sterk signaal in een periode waarin hij uitstekend in vorm verkeert. Tresoldi kan in de toekomst overigens nog voor meerdere landen kiezen: naast Duitsland komen ook Italië en Argentinië in aanmerking.
Ieren hakken de knoop door
De bondscoach van Ierland heeft bevestigd dat zijn team zondag zal aantreden in de Nations League-wedstrijd tegen Israël. Dat meldt onder meer de Ierse nationale omroep RTÉ. "De FAI (Ierse voetbalbond, red.) heeft gezegd dat we beide wedstrijden gaan spelen, en daar gaan we aan voldoen", aldus bondscoach Heimir Hallgrímsson op een persconferentie.
Daarmee komt er een einde aan een lang welles-nietesspelletje. De kans dat er opnieuw een aantal acties zullen zijn van de supporters in Ierland en dat het er op het veld niet al te leuk aan toe zal gaan is realistisch. Bij de heenwedstrijd speelden de Ieren onder meer met een zwarte rouwband.
Parma heeft een nieuwe coach te strikken en het is de verwachte naam
Parma heeft Carlos Cuesta ontslagen en kiest met Alberto Gilardino voor een bekende naam uit de clubgeschiedenis. De voormalige Italiaanse spits ondertekende een overeenkomst tot het einde van het seizoen, met een optie op twee extra jaargangen.
Parma heeft een nieuwe coach te strikken en het is de verwachte naam
Gilardino droeg tussen 2002 en 2005 zelf het shirt van Parma. In die periode kwam hij 116 keer in actie voor de geel-blauwen en trof hij 56 keer raak. De wereldkampioen van 2006 keert dus terug naar een omgeving die hij goed kent, al wacht hem nu een heel andere opdracht.
"Wereldkampioen met Italië in 2006, Alberto Gilardino keert terug naar Parma nadat hij er tussen 2002 en 2005 als speler actief was. In die periode speelde hij 116 wedstrijden en scoorde hij 56 doelpunten in het geel en blauw", schrijft Parma. "Na zijn lange spelerscarrière begon hij aan een loopbaan als trainer, met passages bij Rezzato, Pro Vercelli, Genoa en Pisa, voor hij vandaag de nieuwe coach van Parma wordt."
Twee Rode Duivels in de bloemetjes gezet
Daags voor de Nations League-wedstrijd tegen Turkije hebben de Rode Duivels twee spelers in de bloemetjes gezet. Mika Godts en Maxim De Cuyper kregen binnen de groep allebei een trofee, al vierden ze een heel verschillende mijlpaal. Godts maakte pas zijn eerste officiële minuten voor België, terwijl De Cuyper al aan 25 interlands zit.
Eerste officiële cap voor Mika Godts
Voor Godts was de onderscheiding een erkenning voor zijn officiële debuut bij de nationale ploeg. De flankaanvaller liet zich maandag tegen Frankrijk meteen opmerken. Ondanks de nederlaag behoorde hij in de zone van de waarheid tot de gevaarlijkste Belgen en maakte hij een sterke eerste indruk in het shirt van de Rode Duivels.
De voorbije zomer ruilde Godts Ajax in voor Paris Saint-Germain, dat naar verluidt ongeveer 50 miljoen euro op tafel legde. Ook bij België ligt er mogelijk ruimte voor de jonge winger. Jérémy Doku keerde wel terug uit blessure, maar werd niet opgeroepen voor deze interlandperiode. Godts kan die afwezigheid aangrijpen om zich nadrukkelijk in de kijker te spelen op de linkerflank.
Ierland twijfelt nog steeds of het tegen Israël gaat spelen
Over de eerste wedstrijd tussen Ierland en Israël was al veel te doen. Uiteindelijk ging die wedstrijd wel door in Hongarije, maar de Ieren maakten op verschillende manieren duidelijk het niet eens te zijn met de gang van zaken. Ze speelden met rouwbanden, er was geen omkadering van de nationale Ierse omroep RTE en de kapitein van Israël kreeg bij de toss zelfs geen hand.
Duidelijke signalen, maar in Ierland klonk het nog steeds luid dat het een schandaal was dat de Ieren tegen het land speelden. En dus is het helemaal nog niet zeker dat de tweede wedstrijd wél zal kunnen plaatsvinden. Bondscoach Heimir Hallgrimsson bevestigde dat er twijfels zijn of dat duel in Servië zal worden gespeeld.
Turkse bondscoach bijt van zich af
Turkije had tegen Frankrijk nog een sterke indruk nagelaten. De Turken brachten Mike Maignan zelfs vaker in de problemen dan België eerder kon doen en gingen pas onderuit na een treffer van Kylian Mbappé. Tegen Italië kreeg de ploeg van Vincenzo Montella echter een totaal ander gezicht te zien.
De Italianen hadden na hun nederlaag tegen de Rode Duivels iets recht te zetten en maakten daar gretig gebruik van. Turkije liep al in het eerste halfuur tegen een 0-3-achterstand aan en vond geen antwoord op het Italiaanse overwicht.
Turkse supporters keren zich tegen ploeg en bond
De start van deze interlandperiode was allerminst eenvoudig voor Turkije, met meteen wedstrijden tegen Frankrijk en een geprikkeld Italië. Toch is het ongenoegen bij de achterban niet alleen het gevolg van die zware affiche.
De ploeg draagt ook nog de nasleep mee van een ontgoochelend WK. Turkije eindigde daar met nul punten uit twee wedstrijden tegen Australië en Paraguay, zonder ook maar één keer te scoren. Voor veel supporters was de nederlaag tegen Italië dan ook de druppel.
In het stadion klonken luide fluitconcerten voor de spelers en vijandige spreekkoren aan het adres van de bondsvoorzitter. Die zou het stadion nog voor het eindsignaal hebben verlaten. Bondscoach Vincenzo Montella kreeg bij zijn terugkeer naar de kleedkamer dan weer een stortvloed aan roepen om zijn ontslag.
Montella denkt niet aan opstappen
De Italiaanse bondscoach zelf wil echter niet wijken. “Ik ontslag nemen? Nee. Ik geloof in het werk dat we geleverd hebben”, reageerde Montella. “Ik ben bij Turkije gebleven ondanks andere aanbiedingen. Ik blijf geloven in deze spelers en ik steun hen.”
Toch beseft Montella dat zijn ploeg dringend een reactie moet tonen. “Onze prestatie voor de rust was niet op het niveau van de tegenstander. Ik was boos. We moeten dat eerste halfuur analyseren en er lessen uit trekken voor de toekomst. Maar we mogen het vertrouwen niet verliezen.”
Riemer meer dan ooit onder druk
De Deense nationale ploeg heeft na de gemiste kwalificatie voor het WK weinig tijd gekregen om te bekomen. Bondscoach Brian Riemer lag al onder vuur na de nederlaag tegen Noorwegen, ondanks een knappe remonte van een achterstand met twee doelpunten. Uiteindelijk trokken de Noren wel aan het langste eind.
Een 2-0-overwinning tegen Wales zorgde vervolgens voor wat ademruimte, maar de kritiek op Riemer is verre van verdwenen. Voormalig Deens international Thomas Gravesen blijft bijzonder scherp voor de bondscoach.
Zege tegen Wales tempert kritiek niet
Gravesen verwijt Riemer vooral dat hij zich volgens hem te weinig verantwoordt wanneer de resultaten tegenvallen. “Bij elke controverse probeert Riemer de zaak in de kiem te smoren. Hij mist de kwalificatie voor het WK, verdwijnt vervolgens naar zijn zomerverblijf en houdt zich weg van het publiek, zodat we geen antwoorden krijgen”, klinkt het bij de ex-middenvelder van onder meer Real Madrid in Tipsbladet.
“Na de mislukte WK-kwalificatie moet er geëvalueerd worden. Dan komt hij naar buiten met het verhaal dat er problemen waren met het veld. Dat is gewoon compleet onjuist”, haalt Gravesen hard uit. Riemer staat meer dan ooit onder druk, zoveel is duidelijk.
Uitfluiten van volkslied? Neen, dat doen we niet!
Die rivaliteit zal niet verdwijnen, en daar is op zich niets mis mee. Voetbal leeft net van zulke affiches. Maar maandag ging een deel van het publiek in het Koning Boudewijnstadion wel over de schreef door de Marseillaise luid uit te fluiten. De teleurstelling won het van het sportieve respect.
Dat wringt des te meer omdat er enkele dagen eerder nog kritiek klonk op de fluitconcerten tijdens het volkslied in het Stadio Olimpico. Wie dergelijk gedrag elders afkeurt, kan moeilijk doen alsof het thuis plots wel aanvaardbaar is.
Marc Wilmots gaf in 2013 al het juiste voorbeeld
De Belgische bondscoach die destijds eveneens duidelijk stelling nam tegen dat soort gedrag, was Marc Wilmots. Na de 0-0 tegen Frankrijk op 14 augustus 2013 in België richtte hij zich nadrukkelijk tot de supporters.
"Ik vraag het Belgische publiek om niet meer te fluiten tijdens het nationale volkslied van de tegenstander. We hebben fantastische supporters, maar we moeten in de eerste plaats respect tonen", verklaarde Wilmots toen.
Zijn woorden hadden destijds gewicht. Net daarom zou het goed zijn mocht ook Mark van Bommel zich duidelijk uitspreken over wat er maandag in het Koning Boudewijnstadion gebeurde. Rivaliteit hoeft geen gebrek aan klasse te betekenen.
Respect hoort boven de rivaliteit te staan
Is het ooit aanvaardbaar om het volkslied van een tegenstander uit te fluiten? Niet elke internationale rivaliteit heeft dezelfde lading als België tegen Frankrijk. Sommige duels worden mee bepaald door de geschiedenis van landen, politieke spanningen of zelfs gewelddadige conflicten die veel verder reiken dan voetbal.
Zolang het bij België en Frankrijk om een sportieve strijd gaat, moet respect de bovenhand halen. De Rode Duivels mogen volgende week in het Stade de France uiteraard een vijandige sfeer verwachten. Toch valt te hopen dat het Franse publiek meer klasse toont dan maandag in Brussel het geval was. Al leert de geschiedenis dat daar weinig garanties voor zijn.
Brandon Mechele wilde meer tegen Frankrijk
Brandon Mechele baalde na afloop van de nederlaag tegen Frankrijk, maar de verdediger van Club Brugge zag ook voldoende aanknopingspunten bij de Rode Duivels. Volgens hem verdiende België minstens een punt.
"Het is jammer dat die goal zo laat valt. We verdienden een gelijkspel, maar zij maakten een mooi doelpunt na een individuele actie", vertelde Mechele bij VTM. "Toch hebben we een heel goede wedstrijd gespeeld en zelf ook kansen gekregen."
Mechele zag een sterk België tegen Frankrijk
De Rode Duivels stonden tegen Frankrijk iets lager opgesteld dan in de vorige interland tegen Italië. Dat betekende volgens Mechele niet dat België zich enkel ingroef. De ploeg wist de Fransen lange tijd goed op te vangen en prikte geregeld tegen.
"We speelden in een iets lager blok dan tegen Italië, maar we hebben weinig kansen weggegeven. Op de juiste momenten konden we vooruit druk zetten. Daardoor waren we zelf regelmatig gevaarlijk."
Mechele keek daarbij ook naar de volledige interlandperiode. België pakte drie punten uit twee wedstrijden, maar de Bruggeling vond dat de prestaties meer verdienden. "We hebben twee goede matchen gespeeld, maar het is jammer dat we daar slechts drie op zes aan overhouden."
Epolo maakt indruk bij zijn land
Matthieu Epolo blijft zich nadrukkelijk tonen bij de nationale ploeg van Congo. De doelman van Standard kreeg tegen Zimbabwe opnieuw het vertrouwen en betaalde dat terug met een reeks knappe reddingen. De Leopards wonnen met 1-2 en blijven zo foutloos in de kwalificaties voor de Afrika Cup.
Epolo opnieuw onder de lat bij Congo
Voor Epolo was het pas zijn tweede basisplaats bij Congo. Tijdens deze interlandperiode startte hij eerder al tegen Equatoriaal-Guinea, een wedstrijd waarin hij meteen de nul hield. De 20-jarige Luikenaar had in december al eens 45 minuten gespeeld in een oefenmatch, maar lijkt nu stilaan een echte optie te worden voor bondscoach Sébastien Desabre.
In Zimbabwe stond Epolo opnieuw tussen de palen, met onder meer Chancel Mbemba en Joris Kayembe voor zich in de defensie. Ook Ngal'ayel Mukau en Noah Sadiki verschenen aan de aftrap bij de Congolezen. Bij de thuisploeg droeg voormalig Club Brugge-middenvelder Marvelous Nakamba de aanvoerdersband.
Dubbele redding voorkomt Zimbabwaanse gelijkmaker
Congo had vijf minuten eerder de score geopend toen Epolo een bijzonder lastig moment moest verwerken. Na een ongelukkige uittrap recht door het centrum kwam Zimbabwe meteen opnieuw in balbezit op een gevaarlijke positie.
De Standard-doelman zette zijn fout echter zelf recht. Hij pakte in enkele seconden tijd twee pogingen van de thuisploeg en hield Congo zo op voorsprong. Over de hele wedstrijd heen moest Epolo vijf keer tussenbeide komen.
Matthieu Epolo 🇨🇩— 🇨🇩 (@TfrmTheSev) September 28, 2026
DOUBLE SAVE🧤
My Keeper🔥 pic.twitter.com/inIh5xZIT8
Engeland en Spanje halen uit in Nations League
In de A League van de Nations League stonden op dinsdagavond opnieuw twee erg interessante wedstrijden op het programma. Spanje won daarin afgetekend van Kroatië met 4-1. Lamine Yamal wist met een goal en een assist zijn team tot twee keer toe op voorsprong te zetten.
Tussendoor had Beljo er 1-1 van gemaakt. Na de pauze deed Yamal er nog eentje bij en Williams kon in het slot van de wedstrijd er 4-1 van maken. Engeland won in dezelfde groep ook met 0-2 op bezoek bij Tsjechië. Daar vielen de goals na de rust via Kane en Gordon.
Nations League B levert vijf doelpunten op in pittige groep
In de Nations League B stonden op dinsdagavond ook twee westrijden op het programma. Schotland en Zwitserland hebben er een pittige wedstrijd van gemaakt, waarbij de Zwitsers met 0-3 wonnen. Na tien minuten stond de 0-1 al op het bord via Rodriguez en moesten de Schotten met tien verder.
Daarna liep het volledig verkeerd voor de Schotten. Elvedi en Amdouni wisten in de tweede helft nog aan te dikken naar 0-3. Slovenië van zijn kant won in eigen huis met 2-0 van Noord-Macedonië. Lovric en Matko zorgden voor de doelpunten in de wedstrijd.
San Marino opnieuw zwaar onderuit
In de C-League van de Nations League was het opnieuw spektakelshow met alle wedstrijden op één avond. San Marino verloor in eigen huis met 0-3 van Albanië en lijkt op die manier alweer op weg naar beneden in de Nations League.
Finland en Wit-Rusland speelden 0-0 gelijk tegen elkaar, Moldavië en de Far Oer speelden 1-1 gelijk, Bulgarije en Estland hielden het ook op een scoreloos gelijkspelletje. Slowakije won met 2-1 van Kazachstan, IJsland ging dan weer met 0-3 winnen op bezoek bij Luxemburg. Daardoor ligt in sommige groepen natuurlijk wel nog alles open, maar niet overal evenzeer.
Ito in de Japanse geschiedenisboeken
Maandag kwam Junya Ito in actie met Japan, dat een oefenwedstrijd speelde tegen Venezuela. De ervaren Genkse flankaanvaller viel in bij de rust en luisterde zijn wedstrijd op met een knappe assist. Het was ook meteen zijn 75e wedstrijd voor het land van de rijzende zon.
Zijn assist was ook meteen zijn 29e voor zijn land. KRC Genk liet het nakijken en kwam tot de conclusie dat niemand ooit beter heeft gedaan voor de Japanse nationale ploeg. En dat wisten ze toch maar even mooi in de bloemetjes te zetten middels een bericht dat werd gedeeld op de sociale media en X.
With 29 assists for Japan, Junya Ito has become the player with the most assists in the national team’s history 🇯🇵💙— KRC Genk (@KRCGenkofficial) September 29, 2026
伊東純也が日本代表通算29アシストを記録し、歴代最多アシスト記録を更新👏✨
日本が誇るアシストキング👑#riseabove pic.twitter.com/ZA9RlJGiJC
Zidane reageert op zijn gekke viering
Zinédine Zidane beleeft wedstrijden zichtbaar intenser dan de gemiddelde coach. Waar iemand als Carlo Ancelotti vaak onverstoorbaar blijft langs de lijn, liet de Fransman zich helemaal gaan na de late treffer van Michael Olise.
Zidane ging uit zijn dak na beslissende goal van Olise
De Franse bondscoach gaf na afloop zelf toe dat hij niet goed wist wat hem overkwam bij de viering. “Ik weet zelfs niet wat ik gedaan heb. Ik volgde de actie van Michael omdat ik voelde dat hij zou doorgaan. Daarna zag ik de bal en trapte ik er zelf tegen. Het zag er wellicht wat belachelijk uit, maar dat maakt niet uit.”
😅 | Zizou est devenu complètement fou après le but victorieux de Michael Olise ! 🎉🇫🇷 pic.twitter.com/TAyQNV6QVe— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 29, 2026
De emotionele reactie paste bij een wedstrijd waarin Zidane stevig had ingegrepen in zijn basiself. Hij voerde liefst negen wijzigingen door, maar had geen twijfels over de keuze.
Negen wissels in de basis: Zidane vertrouwt op volledige kern
“Ik geloof in mijn spelers”, legde Zidane uit. “Mijn groep is bijzonder sterk en werkt hard. Ik beschik over spelers met veel kwaliteit, waardoor ik negen veranderingen kon doorvoeren. Ik was niet bang dat het niet zou werken.”
Volgens de coach hebben de nieuwkomers meteen bewezen dat ze klaar waren voor hun kans. “Ze speelden vanaf het begin zeer goed. Dat verbaast me niet, want ze waren voorbereid. Ik ben blij dat ze dat ook op het veld hebben getoond." De drukke interlandperiode speelde mee in zijn beslissing. “We spelen vier wedstrijden tijdens deze stage. Dan moet je alle spelers kunnen inzetten.”
LIVE - Interlandbreak: Xavi boekt eerste zege met Nederland, Riemer haalt opgelucht adem
Ook Denemarken kwam zondag opnieuw in actie in de Nations League. Het team van ex-Anderlechtcoach Brian Riemer wilde reageren na de nederlaag tegen Noorwegen (3-2). De tegenstander was Wales.
Riemer en co deden wat ze moesten doen voor eigen volk. Het werd 2-0 in hoofdstad Kopenhagen na doelpunten van Ben Davies (owngoal) en Gustav Isaksen. Denemarken komt door de zege op gelijke hoogte van Noorwegen en Portugal. Die twee landen spelen zondagavond tegen elkaar.
Voor Riemer gaat de druk mogelijk wat liggen. Na de nederlaag tegen Noorwegen had kapitein Pierre-Emile Højbjerg kritiek geuit.
LIVE - Interlandbreak: Xavi boekt eerste zege met Nederland
De kop is eraf voor Xavi Hernández als bondscoach van Nederland. Na het gelijkspel tegen Duitsland (1-1) heeft de Spanjaard zijn eerste zege beet met Oranje.
Nederland haalde het op speeldag 2 met 1-2 van Servië. Mexx Meerdink (AZ) scoorde beide treffers. De spits was tegen Duitsland nog goed ingevallen voor de geblesseerde Bryan Brobbey, maar trof toen niet raak. Dat lukte in Belgrado wel.
Na een vier op zes gaat Nederland op kop in Groep 2. Duitsland speelt later vanavond nog thuis tegen Griekenland, dat op 1 oktober de volgende tegenstander wordt van Xavi en co.
Important points on the road! ✅#NothingLikeOranje #NationsLeague pic.twitter.com/N77uu7xV7S— OnsOranje (@OnsOranje) September 27, 2026
Mancini grijpt stevig in bij Italië na nederlaag tegen Rode Duivels
De Rode Duivels hebben tijdens de openingsspeeldag van de Nations League geen groot Italië tegenover zich gekregen, al kwam de Squadra Azzurra na de rust wel een pak beter voor de dag. Senne Lammens moest meermaals tussenbeide komen om zijn doel schoon te houden.
België hield stand en trok aan het langste eind, maar in Italië blijft vooral de zwakke eerste helft nazinderen. De Rode Duivels hadden toen zelfs nog verder kunnen uitlopen. Ook bondscoach Roberto Mancini trekt na de nederlaag tegen België zijn conclusies.
Mancini grijpt in na nederlaag tegen België
De 61-jarige Mancini keerde terug om het Italiaanse nationale elftal nieuw leven in te blazen, nadat hij in 2021 al het EK won met Italië. Voor deze eerste interlandperiode van het seizoen riep hij een ruime selectie van 34 spelers op. Zo wilde hij nieuwe opties bekijken en op zoek gaan naar de juiste balans in zijn groep.
Voor de tweede Nations League-wedstrijd, op verplaatsing tegen Turkije, heeft de Italiaanse bondscoach zijn selectie nu opgesplitst. De Italiaanse voetbalbond bevestigde zondag in een officieel communiqué dat tien spelers niet afreizen naar Bursa.
Tien Italianen blijven achter in Coverciano
Volgens de FIGC wil de technische staf de voorbereiding op de komende Nations League-duels tegen Frankrijk in Parijs en Turkije in Bologna optimaal beheren. Tegelijk wil Mancini vermijden dat zijn volledige kern een vermoeiende verplaatsing naar Turkije moet maken.
Honest Ahanor, Nicolò Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci en Mohamed Alì Zoma blijven daarom in Coverciano. Zij werken daar verder met een deel van de technische staf, terwijl de overige geselecteerden naar Turkije vertrekken.
Il Ct Roberto Mancini divide il gruppo: 23 giocatori partiranno per Bursa, mentre 10 resteranno ad allenarsi a Coverciano in vista dei prossimi impegni di Nations League.— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) September 27, 2026
👉 Tutti i dettagli: https://t.co/UesxG9jwnm#Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/YxhUQbmwop
Mandela Keita ziet zijn coach ontslagen worden
De eerste interlandbreak van het seizoen is vaak een moment waarop clubs de balans opmaken. Soms blijft het bij kleine bijsturingen, maar bij Parma heeft de evaluatie meteen grote gevolgen gehad: de Italiaanse club neemt afscheid van hoofdcoach Carlos Cuesta.
Parma, de werkgever van Rode Duivel Mandela Keita, staat momenteel vijftiende in de Serie A. De club maakte zondag via een officieel communiqué bekend dat Cuesta en de clubleiding in onderling overleg uit elkaar gaan.
Parma beëindigt samenwerking met Carlos Cuesta
Volgens Parma waren de voorwaarden niet langer aanwezig om samen verder te bouwen aan het sportieve project. "Na intern overleg tussen de club en de trainer werd vastgesteld dat beide partijen niet langer de noodzakelijke voorwaarden vervulden om hun samenwerking voort te zetten, vooral wat de ontwikkeling van het sportieve project betreft", klinkt het in de mededeling.
De beslissing werd dus met wederzijds akkoord genomen. De training van maandag 28 september wordt voorlopig geleid door de technische staf van de club, in afwachting van duidelijkheid over de nieuwe technische leiding.
Voor Mandela Keita betekent het ontslag dat hij binnenkort met een nieuwe trainer zal moeten samenwerken. De Belgische middenvelder hoopt met Parma weg te raken uit de onderste regionen van het klassement.
Alberto Gilardino genoemd als mogelijke opvolger
Parma bedankte Cuesta en zijn staf uitvoerig voor hun inzet tijdens de voorbije maanden. Voorzitter Kyle J. Krause, CEO Federico Cherubini en de volledige sportieve leiding wensten de vertrokken coach ook succes toe in zijn verdere carrière.
Intussen circuleren al de eerste namen voor de opvolging. Volgens de Italiaanse journalist Alfredo Pedullà is Alberto Gilardino een belangrijke kandidaat. De voormalige spits van onder meer AC Milan, Fiorentina en de Italiaanse nationale ploeg zit sinds februari zonder club.
Gilardino deed eerder ervaring op als trainer bij Genoa en Pisa. Hij zou dus een profiel met kennis van de Serie A en het Italiaanse voetbal kunnen aanbieden aan Parma.
Nota del Club | Carlos Cuesta— 𝐏𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝟏𝟗𝟏𝟑 (@1913parmacalcio) September 27, 2026
🗒➡️ https://t.co/DMgWNjQbbD pic.twitter.com/sHUOWt9YPC
Castagne wil graag eens winnen tegen Frankrijk
Timothy Castagne verscheen samen met bondscoach Mark van Bommel op de persconferentie in aanloop naar de Nations League-clash met Frankrijk. De rechtsback van Fulham is momenteel de vaste nummer één op zijn positie bij de Rode Duivels. Thomas Meunier, zijn voornaamste concurrent, werd niet opgenomen in de selectie.
Van Bommel lichtte die keuze persoonlijk toe aan Meunier. De ervaren flankverdediger legde zich neer bij de beslissing, al was zijn teleurstelling begrijpelijk. Voor Castagne betekent het dat hij zich mag opmaken voor een zware avond tegen de Franse offensieve weelde.
Frankrijk zonder Mbappé, maar met veel alternatieven
Waar Italië minder opties lijkt te hebben in de breedte, kan Frankrijk blijven putten uit een bijzonder ruime kern. Les Bleus zijn de voorbije jaren steevast een ploeg die tot diep in grote toernooien raakt, van het EK en WK tot de Nations League.
Toch ontbreekt er woensdag een grote naam: Kylian Mbappé. De aanvaller van Real Madrid kampt met een hyperextensie aan het gewrichtskapsel achteraan zijn linkerknie en mist de volledige interlandperiode.
Normaal gezien had Castagne wellicht rechtstreeks tegenover Mbappé gestaan. De afwezigheid van de Franse ster maakt volgens de Belg wel een verschil, zonder dat de opdracht plots eenvoudig wordt.
"Natuurlijk verandert dat een beetje, maar de spelers die erachter zitten, zoals Barcola en Doué, zijn ook serieus. Zij hebben zoveel kwaliteiten", vertelde Castagne.
Rode Duivels willen negatieve reeks tegen Frankrijk stoppen
België wacht al sinds 2015 op een overwinning tegen Frankrijk. Die laatste zege kwam er in een oefenwedstrijd, waarna de Rode Duivels enkel nederlagen opliepen tegen de Fransen. Castagne wil het duel echter niet voorstellen als een revanchewedstrijd.
"We willen deze keer gewoon graag winnen. De vorige keer, in de Nations League, hadden we het beter moeten doen. Nu zijn we goed begonnen met het nieuwe systeem en de nieuwe coach", aldus de rechtsback van Fulham.
Castagne ziet bevestiging bij Godts en Ngoy
In de wedstrijd tegen Italië trok vooral Mika Godts de aandacht. De flankaanvaller liet zich zien en bevestigde volgens Castagne wat hij al langer toont in de Eredivisie.
"Mika heeft kwaliteit en hij heeft mooie dingen laten zien in de Eredivisie. Het moet een teleurstelling voor hem zijn geweest dat hij niet mee kon naar het WK."
Ook Nathan Ngoy kreeg tegen Italië een basisplaats. Hij kreeg daarbij de voorkeur op Arthur Theate en Zeno Debast. Castagne is duidelijk gecharmeerd door het profiel van de centrale verdediger.
"Nathan is een topspeler. Hij is fysiek sterk en snel."
Andere aanpak zonder de Franse vedette
Castagne gaf tot slot toe dat zijn verdedigende opdracht anders zou zijn geweest met Mbappé op het veld. De snelheid en diepgang van de Real Madrid-aanvaller vragen nu eenmaal een specifieke aanpak.
"Het is waar dat hij niet hetzelfde type speler is als de anderen, zoals Barcola, Doué en Cherki. Maar het werk als ploeg blijft hetzelfde."
"Ik vind het jammer dat Mbappé er niet bij is, want je hebt graag altijd de beste voetballers tegen je. Ik weet niet precies welke blessure hij heeft, maar ik had hem er graag bij gehad", aldus Mark van Bommel op zijn persconferentie op zondagnamiddag in Tubeke.
Timothy Castagne pikte meteen in volgens Het Laatste Nieuws: "Dat verandert natuurlijk wel iets, zonder Mbappé. Maar ze blijven veel kwaliteiten hebben. Doué, Barcola, Dembélé. Qua manier van spelen zal het weinig veranderen voor Frankrijk." Maandagavond zullen we weten hoe groot het verschil is zonder of met Mbappé voor de Fransen. Wij volgende match uiteraard live vanuit het stadion.
Lukebakio legt het uit
Mark van Bommel pakte in zijn eerste wedstrijd als bondscoach meteen uit met opvallende keuzes. Mika Godts én Diego Moreira kregen een basisplaats, waarbij de Luikenaar op de rechterflank werd uitgespeeld. Een positie die hij minder goed kent en waar hij ook moeilijk zijn stempel kon drukken.
Moreira maakte minder indruk dan tijdens zijn sterke invalbeurt in de zestiende finales tegen Senegal. Dodi Lukebakio bleef daardoor opnieuw op de bank en moest het stellen met een rol als invaller bij de Rode Duivels.
Lukebakio aanvaardt keuze van Van Bommel
Voor Lukebakio is het geen onbekend scenario. Ook onder Rudi Garcia werd hij geregeld ingezet als luxe-invaller, een rol die hem al vergelijkingen opleverde met Dries Mertens. De flankaanvaller van Benfica begrijpt evenwel dat de nieuwe bondscoach zijn eigen accenten wil leggen.
"Het is toch wat anders, omdat dit de eerste wedstrijd van Mark van Bommel was. Iedereen geeft alles op training om hem te overtuigen en elke speler wil uiteraard starten", vertelde Lukebakio na afloop. De 28-jarige Belg wil zich niet vastbijten in zijn reserverol. "De coach maakt zijn keuzes en daarna moet je tonen dat je de ploeg kunt helpen. Dat heb ik geprobeerd te doen. Ik ben tevreden."
Veel talent op de Belgische flanken
De concurrentie voorin bij de Rode Duivels is stevig, met onder meer Godts, Moreira en Lukebakio die allemaal aanspraak maken op speelminuten. Lukebakio ziet dat vooral als een voordeel voor de nationale ploeg. "Iedereen weet dat we talent hebben en dat we voorin geen probleem hebben", glimlachte hij. "Daarbij komt dat dit een bijzondere, lange interlandperiode is. Iedereen moet klaar zijn."
Ierland hakt de knoop door
Ierland heeft de knoop doorgehakt over de wedstrijd tegen Israël in Debrecen. Ze zullen wel degelijk aantreden in Hongarije, nadat daar de voorbije dagen toch wel wat onduidelijkheid was over gaan ontstaan. Diverse spelers wilden de wedstrijd zelfs boycotten.
En ook van bovenaf kwam er druk. Ierland deed afgelopen voorjaar ook al niet mee aan het Eurovisiesongfestival bijvoorbeeld, de nationale zender RTE zal nu ook geen omkadering of reclame aanbieden rondom de wedstrijd van de Ieren tegen Israël. Maar er zal dus wel gespeeld worden. David Courell, de CEO van de Ierse voetbalbond, heeft dat bevestigd.
Wat gaat Zidane doen tegen Rode Duivels?
De Franse coach Zinedine Zidane wil aanvallend voetbal zien, maar verwacht tegelijk discipline en intensiteit wanneer zijn ploeg balverlies lijdt. "De boodschap was om plezier te maken, samen te spelen en als ploeg de nodige inspanningen te leveren. Dat hebben we gedaan. Als er één element uitspringt, dan is het de balans die we bij elk balverlies hadden. Dat betekent veel voor ons", legde hij uit.
Daarin kan Manu Koné maandag ook tegen de Rode Duivels een prominente rol krijgen. De middenvelder van AS Roma speelde als verdedigende middenvelder vlak voor de Franse defensie, hoewel dat niet zijn meest vertrouwde positie is. "Hij is het niet gewoon om daar te spelen. Ik wilde net die kant van hem zien en hij was heel sterk in het bewaren van het evenwicht", besloot Zidane.
Dit zegt de Schotse pers over Pocognoli
Sébastien Pocognoli heeft zijn eerste zege als bondscoach van Schotland nog niet beet. De Belgische coach debuteerde officieel met een 0-0-gelijkspel in Slovenië, maar de reactie in de Schotse media blijft opvallend positief.
Hoewel Schotland voor rust weinig overtuigde, zag de pers na de pauze duidelijke signalen van verandering. De voormalige trainer van Union SG en AS Monaco drukte volgens verschillende Britse media al snel zijn stempel op de ploeg.
Schotse pers ziet aanvallender Schotland onder Pocognoli
Sky Sports legde de nadruk niet zozeer op het scoreloze resultaat, maar wel op de eerste tactische accenten van Pocognoli. Schotland trad aan met een defensie van drie, een systeem dat de nationale ploeg ook eerder gebruikte, al waren de intenties volgens het medium duidelijk offensiever.
Vooral de pressing en de samenwerking tussen de twee spitsen vielen op. Die aanvallers kwamen weliswaar niet tot scoren, maar Schotland probeerde de Sloveense defensie veel hoger op het veld vast te zetten. Sky Sports ziet dan ook voldoende aanknopingspunten na de eerste wedstrijd onder de Belgische bondscoach.
Veertien doelpogingen na rust
The Scotsman was kritischer voor de eerste helft. Schotland had toen wel balbezit, maar creëerde amper gevaar tegen Slovenië. Na de rust veranderde het wedstrijdbeeld volledig.
De ploeg van Pocognoli speelde met meer lef, zocht sneller de diepte en ondernam in de tweede helft veertien doelpogingen. Een doelpunt bleef uit, maar de reactie van de Schotten overtuigde de krant. Het gelijkspel leverde geen drie punten op, maar wel het gevoel dat Pocognoli tijdens de rust de juiste ingrepen deed.
Jan Oblak houdt Schotland van openingszege
The Scottish Sun richtte zich vooral op het gebrek aan efficiëntie voor doel. De Schotse aanvallers kregen meerdere kansen om de wedstrijd open te breken, maar stuitten telkens op Jan Oblak.
De Sloveense doelman pakte uit met vijf reddingen en hield zijn ploeg zo overeind. De afwerking wordt meteen een duidelijk werkpunt voor Pocognoli: zijn elftal kwam na rust tot kansen, maar kon die overwicht niet vertalen in een overwinning.
LIVE - Interlandbreak: Real Madrid geeft update over Mbappé, dit wordt de ref voor clash met Frankrijk
Kylian Mbappé zal de wedstrijd tegen de Belgen noodgedwongen moeten missen. Daar informeerden we u al eerder over. De Fransman blesseerde zich bij het scoren van het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Turkije (0-1). Hij moest vervangen worden en reisde meteen terug naar Real Madrid, zijn werkgever.
De Koninklijke heeft zijn ster onderzocht en geeft een medische update. Bij de steraanvaller werd een "overstrekking van de linkerknie" vastgesteld. Real wacht af hoe de blessure van Mbappé evolueert. Een langere afwezigheid zou een fikse domper zijn voor Los Merengues.
Parte médico de Mbappé.https://t.co/BtT49vEgsp— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 26, 2026
LIVE - Interlandbreak: dit wordt de scheidsrechter voor de clash met Frankrijk
Na de 0-2-overwinning tegen Italië willen de Rode Duivels maandag bevestigen. De tegenstander in het Koning Boudewijnstadion wordt dan Frankrijk. Andere koek, zoals we zeggen.
Ondertussen weten de Belgen wie de scheidsrechter wordt in dat duel. De UEFA heeft gekozen voor de Sloveen Rade Obrenovic. Die leidde voor het WK ook het oefenduel tegen Kroatië. De Belgen wonnen die wedstrijd met 0-2, dus laat het een voorteken zijn.
Obrenovic wordt bijgestaan door landgenoten Jure Praprotnik en Matej Zunic. Ook de vierde man, Martin Matosa, is een Sloveen, net als de Video Assistant Referee en zijn assistent.
Riemer in het oog van de storm
"Het probleem is dat we twee spelers met hetzelfde profiel op het middenveld hebben. Misschien moet de trainer er één kiezen en de ander op de bank laten zitten, om zo het team voorrang te geven boven onze individuele prestaties."
Dat zijn volgens Het Nieuwsblad alvast de woorden van kapitein Pierre-Emile Højbjerg in de mixed zone na de wedstrijd van Denemarken tegen Noorwegen. Voor het eerst in 28 jaar verloren de Denen van de Noren in een wedstrijd (met inzet), en dat na het WK 2026 dat ook al werd gemist. Coach Riemer komt dus steeds meer onder druk te staan.
Ex-speler Standard gaat wedstrijd boycotten
Ierland speelt zondag in Hongarije tegen Israël, maar Bazunu (ex-Standard) zou niet willen aantreden. De doelman reisde wel mee met de selectie, alleen zou een wedstrijd tegen Israël volgens hem indruisen tegen zijn persoonlijke waarden. The Irish Times meldt dat Bazunu zijn ploegmaats heeft laten weten dat hij zich niet beschikbaar wil stellen voor die wedstrijd.
Onzekerheid binnen de Ierse selectie
Een collectieve boycot leek aanvankelijk niet aan de orde, maar de beslissing van Bazunu heeft de discussie binnen de Ierse groep aangewakkerd. Volgens de berichtgeving zouden meerdere spelers overwegen hetzelfde standpunt in te nemen.
De situatie zou bijzonder onduidelijk zijn. Uitgebreide gesprekken binnen de selectie zorgden voor vertraging bij zowel de training als de persconferentie, tot ongenoegen van de UEFA-afgevaardigde. Met nog iets meer dan 24 uur te gaan voor de aftrap is er volgens de Ierse media nog geen gezamenlijke beslissing genomen.
Werk voor de boeg voor Roberto Mancini
Roberto Mancini heeft nog heel wat werk voor de boeg. De bondscoach leidde Italië eerder naar de Europese titel, met een selectie die aan het einde van een cyclus zat maar nog altijd enkele uitzonderlijke spelers telde.
In de huidige kern lijkt Gianluigi Donnarumma de enige speler met dat absolute topniveau. De doelman was er ook al bij tijdens het EK-succes. Riccardo Calafiori, Nicolo Barella, Moise Kean en Cambiaghi beschikken zonder twijfel over kwaliteiten, maar voorlopig missen ze de uitstraling en regelmaat van spelers die een ploeg naar een grote prijs kunnen trekken.
Italië dreigt af te zakken naar Nations League B
De Nations League biedt Mancini wel een interessant decor om te experimenteren en een nieuwe ploeg te kneden. Italië mag de competitie alleen niet behandelen als een vrijblijvend oefenterrein. De uitgangspositie is nu al lastig.
Maandag wacht een verplaatsing naar Turkije, in Bursa. Bij een nederlaag kan Italië onderaan in de groep belanden. Dan komt degradatie naar de Nations League B plots heel dichtbij. Voor een voetbalnatie die ooit het referentiepunt in Europa was, zou dat een nieuwe zware klap betekenen.
Dit heeft bondscoach Mancini te zeggen na wedstrijd van Italië tegen Rode Duivels
Florent Malice vanuit Rome
Roberto Mancini was na de 0-2-nederlaag van Italië tegen België bijzonder scherp voor zijn ploeg. De Italiaanse bondscoach vond dat zijn spelers voor de rust te veel ruimte weggaven aan de Rode Duivels en te weinig weerwerk boden in de duels.
Mancini mist agressiviteit bij Italië tegen België
België nam in de eerste helft duidelijk het initiatief en kwam na twintig minuten verdiend op voorsprong. Mika Godts werkte een fraaie assist van Kevin De Bruyne af en zette de Rode Duivels op weg naar een sterke prestatie.
Volgens Mancini had Italië het vooral defensief laten afweten. "We speelden tegen een heel goede ploeg. We hebben te veel ruimte weggegeven, zeker in de eerste helft. Dat was niet voldoende. We hadden agressiever moeten zijn en België veel meer onder druk moeten zetten."
Sterke prestatie van een sterk team: België maakt indruk
Na de pauze kwam Italië beter voor de dag. De ploeg van Mancini drong aan en dwong doelman Senne Lammens tot enkele knappe reddingen. Toch zag de bondscoach ook in die betere tweede helft nog te veel tekortkomingen.
"Ik heb na de rust verbetering gezien. We hebben minder kansen weggegeven. Niet alles was slecht, en dat moeten we meenemen. België won wel nog steeds de meeste tweede ballen. Aan de bal waren we te gehaast."
Charles De Ketelaere spreekt over zege Rode Duivels
Florent Malice vanuit Rome
Charles De Ketelaere kreeg vrijdagavond tegen Italië een opvallende rol toebedeeld. Bondscoach Mark van Bommel posteerde de Atalanta-speler als valse spits, een keuze die duidelijk rendeerde. De Rode Duivels wonnen in Rome met 0-2 dankzij doelpunten van Mika Godts en Dodi Lukebakio. Na afloop blikte De Ketelaere tevreden terug op de sterke eerste helft van België, waarin Italië amper onder het hoge drukzetten uitkwam.
De Ketelaere zag Rode Duivels Italië verstikken
België nam van bij de aftrap het initiatief in handen. De ploeg van Van Bommel zette hoog druk, bewoog veel zonder bal en veroverde geregeld de bal op de helft van de Italianen. De Ketelaere genoot zichtbaar van die aanpak. "We hebben een sterke wedstrijd gespeeld, zeker in de eerste helft, op alle vlakken", vertelde hij. "We liepen met een hoge intensiteit zonder bal en zetten hoog druk. Italië had het daar moeilijk mee."
Ook aan de bal zag De Ketelaere veel kwaliteit bij de Rode Duivels. Vooral de snelheid van Mika Godts op de linkerflank bezorgde de Italiaanse defensie problemen. België vond ruimte in de omschakeling, maar kon ook van achteruit verzorgd opbouwen. "Met de bal hadden we veel kwaliteit, zowel in de transities als in onze opbouw van achteruit", aldus De Ketelaere, die als valse negen zelf bij meerdere gevaarlijke aanvallen betrokken was.
Wat gebeurde er allemaal op vrijdagavond in Nations League?
Wat gebeurde er allemaal op vrijdagavond in Nations League? Dat is de vraag die we stelden en waarop we u een antwoord willen geven. Frankrijk won zoals eerder al gezegd met 0-1 op bezoek bij Turkije. Kylian Mbappé viel tijdens die wedstrijd wel uit en zal zo de matchen tegen de Belgen missen.
De Rode Duivels staan op kop in de groep na een knappe zege in Italië en mogen zo dromen van de kwartfinales. Maar er waren nog veel meer wedstrijden. In de Nations League B won Noord-Ierland met een laat doelpunt van Georgië, dat eerder een elfmeter miste. Ook Oekraïne en Zweden wonnen, terwijl Polen en Bosnië en Herzegovina tegen elkaar 0-0 gelijk speelden.
Ierland wil liever niet dat match tegen Israël plaats zou vinden
“Ik denk niet dat deze wedstrijd door moet gaan.” Het zijn woorden van Jason Knight. De 25-jarige Ierse middenvelder zorgt zo voor een extra beetje controverse als het gaat over de wedstrijd van de Ieren tegen Israël. Ook de Ierse nationale staatszender is niet blij.
De RTE is contractueel verplicht om de wedstrijd uit te zenden. Meer dan dat gaan ze echter niet doen. Geen reclame, geen omkaderingsprogramma en geen commentator die meegaat naar Hongarije, waar de wedstrijd tegen Israël zal gespeeld worden. Het laatste woord lijkt zo nog niet gezegd over de zaak.
Rode Duivels moeten Mbappé niet vrezen
Kylian Mbappé speelde een goede wedstrijd voor Frankrijk in Turkije. Hij scoorde er ook het enige doelpunt. Even later moest hij echter met een blessure het veld verlaten en het ziet er nu naar uit dat het einde verhaal is voor hem deze interlandbreak.
Zinedine Zidane zou op een persconferentie hebben aangegeven dat ze hem terug naar Real Madrid gaan sturen. De Fransman krijgt rust, omdat ze in deze Nations League geen risico's willen nemen. "Het ging niet goed met hem", aldus Zidane over een probleem met de knie van Mbappé. En dus zal hij er ook tegen België twee keer niet bij zijn.
Hommeles met vaccinatiebewijzen in Zwitserland
Aanvaller Breel Embolo is uit de Zwitserse nationale ploeg gelaten voor de komende Nation League-matchen, omdat hij tijdens de coronapandemie valse testcertificaten had voorgelegd. Eerder deze week werd kapitein Granit Xhaka, al geschorst vanwege het gebruik van valse vaccinatiebewijzen.
De Zwitsers spelen in deze campagne tegen Noord-Macedonië, Schotland en Slovenië. Het is dus van moeten voor de Zwitsers, die het dus gaan moeten zien te rooien zonder een paar sterkhouders. Ze komen volgende week dus ook Pocognoli tegen, de nieuwe bondscoach van Schotland. Ook voor hem is het misschien wel handig meegenomen dat Embolo en Xhaka ontbreken.
Maamar viert grote debuut
De kwalificaties voor de Afrika Cup 2027 zijn begonnen. Marokko, met de Brusselaar Mohamed Ouahbi als bondscoach, opende zijn campagne in Rabat tegen Gabon en zette meteen een overtuigend resultaat neer.
Ali Maamar krijgt zijn kans bij Marokko
Achraf Hakimi ontbrak wegens een schorsing, waardoor Mohamed Ouahbi voor een opvallende oplossing koos op de rechtsachter. Anderlecht-verdediger Ali Maamar verscheen aan de aftrap en maakte de volledige wedstrijd vol.
Marokko haalde het uiteindelijk met 2-0. Noussair Mazraoui brak de partij open in de 36e minuut, waarna Soufiane Rahimi in de slotfase de eindstand vastlegde. De thuisploeg liet zelf nog enkele mogelijkheden liggen, terwijl doelman Yassine Bounou ook meermaals moest tussenkomen tegen de gevaarlijke Panters uit Gabon.
Zorgane wint met Algerije, Sambu pakt punt in Caïro
Ook in de andere kwalificatiewedstrijden waren er heel wat spelers met een link naar het Belgische voetbal actief. Union-middenvelder Adem Zorgane startte bij Algerije, samen met ex-Union-spits Mohamed Amoura, in het duel met Zambia. De Fennecs wonnen voor eigen publiek met 3-1.
In Caïro zorgde Angola dan weer voor een knappe prestatie tegen Egypte. Marsoni Sambu, bekend van zijn passages bij RWDM en Seraing en vandaag actief in de Challenger Pro League, stond in de basis tegen de ploeg van Mohamed Salah. Angola hield stand en keert met een verdienstelijk 0-0-gelijkspel terug uit Egypte.
🚨 Noussair Mazraoui scores from outside. 🇲🇦 Morocco 1-0 Gabon 🇬🇦 https://t.co/qUxRVUmh7w— Goals Xtra (@GoalsXtra) September 25, 2026
https://t.co/TiCbIdotk6— TGZ0042 (@TGZ0042) September 25, 2026
La Louvière haalt slag thuis voor match tegen Club Brugge
Nadat hij op overdreven agressieve wijze in contact was gekomen met een aanvaller van Leuven die op het punt stond een tegenaanval op te zetten, moest Marcos Peano zijn ploegmaats in de slotminuten van de wedstrijd in Den Dreef met een man minder achterlaten. La Louvière incasseerde uiteindelijk nog een tweede tegendoelpunt en leed zo een kostbare nederlaag in de strijd om het behoud.
Naast het numerieke nadeel in de slotfase had de rode kaart van Peano echter ook tot een schorsing kunnen leiden. Dat zal niet gebeuren: voor de tweede rode kaart uit zijn carrière kreeg de Argentijnse doelman slechts een voorwaardelijke schorsing van één wedstrijd opgelegd. Hij is daardoor inzetbaar tegen Club Brugge wanneer de competitie wordt hervat.
Mancini had ook zomaar bij Rode Duivels kunnen zitten, of niet?
Voor Mark van Bommel krijgt de affiche tegen Italië een extra laag. De Nederlander kent het Italiaanse voetbal uit zijn spelerscarrière en start nu als bondscoach van België tegen een land waar hij zelf jarenlang actief was.
Aan de overzijde staat Roberto Mancini, die deze zomer nochtans even in beeld was bij de Belgische voetbalbond. De Italiaanse zestiger stond open voor gesprekken met technisch directeur Vincent Mannaert over de opvolging van Garcia.
België koos al vroeg voor Van Bommel
Tot concrete onderhandelingen met Mancini kwam het uiteindelijk niet. Mannaert zette in op Van Bommel, een piste die al veel eerder was geopend. De eerste contacten dateren zelfs van vóór het vertrek van Rudi Garcia en vóór het einde van het WK.
Mancini moest dus elders aan de slag en belandde uiteindelijk bij de Italiaanse nationale ploeg. Ook daar verliep de zoektocht naar een nieuwe bondscoach niet bepaald volgens het oorspronkelijke draaiboek.
Speler Israël uitgesloten na vreemd gebaar tijdens doelpuntenviering
De controverse rond de de Israëlische nationale ploeg krijgt een nieuw hoofdstuk. Tijdens de wedstrijd tegen Oostenrijk kwam Sayeb Abu Farchi donderdagavond nadrukkelijk in beeld, niet alleen door zijn doelpunt maar vooral door de manier waarop hij dat vierde.
De twintigjarige aanvaller van Maccabi Tel Aviv zorgde na rust voor de gelijkmaker, maar moest enkele minuten later al opnieuw naar de kleedkamer. Israël verloor uiteindelijk met 3-1 in Oostenrijk.
Doelpunt gevolgd door omstreden gebaar
Israël keek tegen een achterstand aan toen Abu Farchi in de 55e minuut raak kopte. Na zijn gelijkmaker liep de aanvaller naar de cornervlag. Hij nam die vast en beeldde vervolgens een schietpartij uit - zelf gaf hij achteraf aan dat het over een biljartstoot gaat en dat hij die viering nog vaker doet.
Het gebaar ligt bijzonder gevoelig, zeker gezien de aanhoudende discussies over Israël en de gebeurtenissen in Palestina. Eerder had ook de Ierse voetbalbond, met bondscoach Heimir Hallgrímsson op kop, zich scherp uitgesproken over de Israëlische acties in Palestina. Hallgrímsson stelde daarbij dat zijn ploeg “tegen een genocide” speelde.
Tweede geel voor Abu Farchi
De Bulgaarse scheidsrechter Georgi Kabakov greep meteen in en trok een gele kaart voor Abu Farchi wegens zijn viering. Dat bleek meteen ook zijn tweede waarschuwing van de avond: de Israëlische spits had in de 51e minuut al geel gekregen.
Israël moest daardoor nog ongeveer veertig minuten met tien man verder. De beslissing zorgde zichtbaar voor verbazing bij de Israëlische spelers en staf, maar een scheidsrechter kan een speler wel degelijk bestraffen wanneer hij een viering ongepast of provocerend acht.
Red card attacker Sayed Abu Farkhi saw red for this celebration against Austria. pic.twitter.com/ZZlVR7hANB— Ole Teya (@TeyaKevin) September 25, 2026
Noorwegen klopt Denemarken voor eerst in 28 jaar
In de Nations League A stonden op donderdagavond al vier wedstrijden op het programma. Noorwegen schreef daarin geschiedenis, want het won voor het eerst in 28 jaar nog eens van grote rivaal uit Scandinavië Denemarken. Erling Haaland scoorde onder meer twee keer in een wedstrijd die op 3-2 eindigde.
In dezelfde groep won Portugal in eigen huis van Wales met het kleinste verschil. In de andere groep van de avond won Griekenland enigszins verrassend met 1-2 bij Servië. Nederland en Duitsland hielden elkaar op een 1-1 gelijkspel, waarbij er ook wel wat te doen was over het eerste doelpunt.
Nations League B: Kosovo verrast Ierland
In de Nations League B won Kosovo vrij verrassend in eigen huis tegen Ierland. De Ieren hadden zich er meer van voorgesteld vermoeden we, maar er werd meten verloren van Kosovo. Vijf minuten voor tijd was het Muriqi die voor het verschil zorgde.
Met Oostenrijk - Israël stond er nog een duel op het programma in de League B. Daarin leken we op weg naar een 1-1 gelijkspel, maar in de absolute slotfase kon Oostenrijk alsnog winnen met 3-1. Mwene maakte het verschil, bij Israël eiste Abu Farkhi een hoofdrol op met twee gele kaarten en een doelpunt binnen de vijf minuten.
🇮🇱🇦🇹⚽️ FLASH— Impact (@ImpactMediaFR) September 24, 2026
Polémique : le joueur israélien Abu Farkhi a célébré son but en saisissant le poteau de corner et en mimant des tirs.
Cette célébration lui a valu un deuxième carton jaune, synonyme de carton rouge et d’expulsion.
(via L’Équipe) pic.twitter.com/noItOSXyn7
Nations League D: Malta en Litouwen aan het feest
In de Nations League D waren Malta en Litouwen aan het feest op de eerste speeldag van het nieuwe seizoen. Malta won met 1-2 bij Andorra, met doelpunten van Cardona en Teuma. Die laatste zou u nog kunnen kennen van bij Union SG onder meer.
Beiden zorgden ook voor een assist en waren zo van groot belang voor hun land. Lopez had nochtans Andorra snel op voorsprong gezet. In de andere wedstrijd won Litouwen met 0-2 bij Liechtenstein. Michelbrink en Dzolnikov waren hier de helden van dienst voor de Litouwers op speeldag 1.
Ex-speler Anderlecht scoort voor nationale ploeg
In de kwalificaties voor de Afrika Cup stonden heel wat interessante duels op het programma op donderdagavond. Daarbij kwamen heel wat teams in actie, waaronder ook de Democratische Republiek Congo. Zij speelden en wonnen in eigen huis van Equatoriaal Guinea met 2-0.
Na vijf minuten had Chancel Mbemba, met een verleden bij Anderlecht, al meteen de score geopend. Diverse andere spelers die we kennen uit de Jupiler Pro League speelden ook mee bij Congo. Zij boekten een belangrijke overwinning met oog op kwalificatie voor de Afrika Cup. Ook Namibië won, met 1-0 van Congo. Libië en Botswana speelden 2-2 gelijk, Mauritanië won met 3-1 van de Centraal Afrikaanse Republiek.
Zulte Waregem oefent tegen LOSC Lille
"Volgende week oefenen onze Boeren tegen Lille. Als voorbereiding op de thuiswedstrijd tegen Gent bekampen we het Franse elftal dat momenteel vierde staat in de Ligue 1 en actief is in de Champions League. De wedstrijd wordt gespeeld achter gesloten deuren."
Met die boodschap hebben ze bij Zulte Waregem een oefenwedstrijd tegen een Franse topclub aangekondigd. De wedstrijd zal niet beschikbaar zijn voor de supporters, maar het kan wel interessant worden om te zien hoever het team staat. Na zeven speeldagen is Essevee een van de positieve verrassingen van het seizoen met toch al 11 op 21.
Scheidrechter voor match tegen Italië is bekend
De UEFA heeft de wedstrijd tussen Italië en België toegewezen aan Daniel Siebert. De 42-jarige Duitser is een vaste waarde in het Europese topvoetbal en floot onder meer de meest recente finale van de Champions League. Paris Saint-Germain haalde daarin na strafschoppen de bovenhand tegen Arsenal.
Siebert kan rekenen op een indrukwekkend palmares. Hij leidde al ongeveer 600 professionele wedstrijden, waaronder 28 duels in de Champions League. Met de voorrondes erbij staat zijn teller zelfs op 36 matchen in het kampioenenbal. Ook op eindtoernooien is hij geen onbekende: hij floot vijf wedstrijden op de EK's van 2021 en 2024 en kwam tweemaal in actie op het WK van 2022.
Gemengde herinneringen bij de Rode Duivels
Voor België roept de naam van Siebert zowel goede als minder goede herinneringen op. Hij was de scheidsrechter tijdens de halve finale van de Nations League in 2021, waarin de Rode Duivels na een sterke eerste helft alsnog met 2-3 verloren van Frankrijk. België stond na veertig minuten nochtans 2-0 voor.
Er waren ook positieve ervaringen met de Duitse referee. Siebert floot de terugwedstrijd van de barrages tegen Oekraïne, die België onder Rudi Garcia met 3-0 won. Ook bij de 2-4-zege in Wales, in de kwalificaties voor het WK 2026, had hij de leiding.
Oefenwedstrijd in Dudenpark tijdens interlandbreak
Na een drukke start van het seizoen kreeg Union Saint-Gilloise enkele dagen rust. Maandag hervat de Brusselse club de trainingen in het eigen opleidingscentrum. Dat trainingscomplex krijgt dit weekend opmerkelijk bezoek. De Franse nationale ploeg zal er zaterdag trainen, na de Nations League-wedstrijd tegen Turkije en in aanloop naar het duel met de Rode Duivels. Frankrijk neemt het maandagavond in het Koning Boudewijnstadion op tegen België.
Union pas op 11 oktober opnieuw in het Dudenpark
Voor de hoofdmacht van Union staat de volgende thuismatch pas op 11 oktober op het programma. Dan ontvangen de Unionisten OH Leuven op speeldag acht van de Jupiler Pro League. Het Joseph Marienstadion blijft tijdens de interlandbreak evenwel niet ongebruikt. Op vrijdag 3 oktober wordt in het Dudenpark namelijk een Brusselse derby afgewerkt.
De U23 van Union Saint-Gilloise nemen het in de Eerste Amateurklasse van het ACFF op tegen RWDM. De derby wordt normaal gezien met publiek gespeeld, waardoor supporters tijdens de interlandperiode toch terechtkunnen in het historische stadion.
Nederland past aan voor uitvaart vrouw Koeman
De KNVB heeft het tijdstip van de persconferentie van Xavi – oorspronkelijk gepland voor woensdag – gewijzigd vanwege de uitvaart van Bartina Koeman, de echtgenote van Ronald Koeman. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal maakte het tragische nieuws op 16 september bekend. De persconferentie stond aanvankelijk gepland voor 15.00 uur, maar vindt nu plaats om 11.00 uur.
Daarnaast is de laatste training verschoven van 17.00 uur naar 17.30 uur. Nederland speelt aanstaande donderdag om 20.45 uur een thuiswedstrijd tegen Duitsland. Bekende gezichten uit de Nederlandse voetbalwereld zullen de uitvaart van Bartina Koeman bijwonen. Spelers en stafleden van het nationale elftal kenden haar uit de periode dat haar echtgenoot bondscoach was.
Debast in de rouw
Zeno Debast heeft dinsdagavond droevig nieuws ontvangen terwijl hij zich met de Rode Duivels voorbereidt op de komende interlands. De verdediger van Sporting Portugal verloor zijn grootvader. Debast bracht hem dinsdag met een bericht op Instagram een emotioneel eerbetoon.
Zeno Debast rouwt in aanloop naar Italië
De 22-jarige Rode Duivel deelde in zijn Instagram Story enkele persoonlijke woorden voor zijn grootvader. “Zo blij dat ik je gisteren nog heb kunnen zien. Ik ga je missen”, schreef Debast. Uit die boodschap blijkt dat de voormalige verdediger van Anderlecht daags voor het overlijden nog tijd met zijn grootvader kon doorbrengen.
Ondanks het familiale verlies nam Debast dinsdag wel deel aan de training van de nationale ploeg. De Rode Duivels werken deze week toe naar hun eerste wedstrijd in de Nations League. België trekt daarvoor naar Italië, waar vrijdag de openingsmatch van de campagne op het programma staat. De redactie van Voetbalkrant.com wenst hem veel sterkte toe in moeilijke dagen.
Kevin De Bruyne laat zich uit over Mark van Bommel
De komst van Mark van Bommel was een van de vele hot topics die leven bij de Rode Duivels. De Bruyne legt de verantwoordelijkheid voor die keuze bij de voetbalbond, maar benadrukt tegelijk dat een technische staf tijd nodig heeft om zijn ideeën op de groep over te brengen.
Kevin De Bruyne spreekt over Rode Duivels
"De beslissing is genomen door de directie. Soms moet het oorspronkelijke plan wijzigen. Het is altijd beter om een trainer wat tijd te geven, maar we weten dat dat moeilijk ligt. We haalden de kwartfinale op het WK, en dat is een goed resultaat. Met wat pech lagen we er tegen Senegal uit en dan was de analyse helemaal anders geweest", aldus KDB bij RTL Sports.
De aanvoerder ziet ook groeimarge in de huidige Belgische selectie. "We zullen wat tijd krijgen om de tactische wensen van de coach in te voeren en proberen het zo goed mogelijk te doen. In onze kern zitten veel jonge spelers met potentieel. Sommigen maakten enkele weken geleden nog een grote transfer. Dat kan de groep helpen groeien. Ik geloof oprecht dat het potentieel richting het EK van 2028 daardoor kan toenemen."
Dolberg valt uit op training: groot probleem voor Ajax en Denemarken?
Ex-Anderlechtspeler Kasper Dolberg is op training bij Denemarken uitgevallen met pijn aan de knie. En dat zou wel eens ernstiger kunnen zijn dan op het eerste zicht verwacht werd, want iedereen maakt zich zorgen.
De knie is bij voetballers een zeer tere plek. Er wordt dan ook gedacht dat er wel eens wat loos zou kunnen zijn. Mogelijk is Dolberg daardoor meteen maanden buiten strijd en mist hij ook belangrijke afspraken met de Ajacieden. De komende uren en dagen houden we u zeker op de hoogte over de zaak.
De competitie is ondertussen al eventjes volop bezig. Afgelopen weekend stond speeldag 7 al op het programma. Daarmee lijkt het meteen alle hens aan dek voor de JPL-teams, al kunnen ze nu even rusten - of zich gaan voorbereiden op het vervolg. Maar ook in de interlandbreak zal er genoeg nieuws voorhanden zijn. Hier kan u al het nieuws gebundeld vinden en lezen doorheen de dagen.
De Rode Duivels kennen hun tegenstanders in groep A van de hoogste divisie van de Nations League. België neemt het op tegen Italië, Frankrijk en Turkije. De ploeg van bondscoach Mark van Bommel wacht dus meteen een stevige reeks tegen Europese toplanden.
Voor Kevin De Bruyne wordt de Nations League een soort toernooi binnen het seizoen. De middenvelder beseft dat een sterke start nodig is om na vier speeldagen nog volop mee te dingen naar een gunstige eindklassering.
De Bruyne kijkt uit naar de Nations League
"Het is een minitoernooi, met veel nieuwe trainers. We moeten goed beginnen, daarna kunnen we bekijken hoever we kunnen raken. We moeten de richtlijnen van de staf uitvoeren. Na vier wedstrijden zullen we zien wat nog mogelijk is in de laatste twee duels."
De eerste opdracht voor de Rode Duivels volgt vrijdag om 20.45 uur in Italië. De Bruyne kent de Italiaanse competitie goed en ziet een nationale ploeg die volop in verandering is. "Italië moet zijn mentaliteit wat aanpassen. Als je naar hun selectie kijkt, ken je misschien niet zo veel spelers", aldus KDB in gesprek met de RTBF.
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"Voor mij ligt dat anders, omdat ik er speel. Ze zitten in een generatiewissel. Drie keer op rij het WK missen, is bijzonder zwaar voor een land als Italië. Ze zijn ook aan een nieuw project begonnen en willen waarschijnlijk meer op jongeren inzetten."
Zwaar programma voor de Rode Duivels
Na de verplaatsing naar Italië speelt België maandag om 20.45 uur tegen Frankrijk in het Koning Boudewijnstadion. De daaropvolgende vrijdag ontvangen de Rode Duivels Turkije op Sclessin, opnieuw om 20.45 uur.
Op maandag 5 september trekt België vervolgens naar Parijs voor de tweede confrontatie met Frankrijk. De groepsfase wordt in november afgerond: op 12 november staat de uitwedstrijd tegen Turkije op het programma, terwijl Italië op 15 november naar België komt.
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