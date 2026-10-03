Live. Transfernieuws 3/10
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Romelu Lukaku heeft duidelijke boodschap voor Fenerbahçe
Romelu Lukaku heeft opnieuw de rol opgenomen die hij tijdens het WK 2026 al vervulde: die van supersub. Ook tegen Turkije liet hij zich opnieuw gelden bij de Rode Duivels, want na zijn invalbeurt vond hij meteen de weg naar doel. (Lees meer)
Nathan De Cat wees Dortmund af voor Hoffenheim en legt nu uit waarom
Nathan De Cat maakte afgelopen zomer een opvallende keuze. De 18-jarige middenvelder verliet Anderlecht voor Hoffenheim, hoewel ook Borussia Dortmund en VfB Stuttgart belangstelling hadden. In een interview met Bild legt de Belg nu uit waarom hij niet voor een grotere Duitse naam koos. (Lees meer)
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