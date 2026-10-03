Live. Transfernieuws 3/10

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Romelu Lukaku heeft duidelijke boodschap voor Fenerbahçe

Romelu Lukaku heeft duidelijke boodschap voor Fenerbahçe

Romelu Lukaku heeft opnieuw de rol opgenomen die hij tijdens het WK 2026 al vervulde: die van supersub. Ook tegen Turkije liet hij zich opnieuw gelden bij de Rode Duivels, want na zijn invalbeurt vond hij meteen de weg naar doel. (Lees meer)

Nathan De Cat wees Dortmund af voor Hoffenheim en legt nu uit waarom

Nathan De Cat maakte afgelopen zomer een opvallende keuze. De 18-jarige middenvelder verliet Anderlecht voor Hoffenheim, hoewel ook Borussia Dortmund en VfB Stuttgart belangstelling hadden. In een interview met Bild legt de Belg nu uit waarom hij niet voor een grotere Duitse naam koos. (Lees meer)

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