Live. Transfernieuws 3/10: Wat met Courtens, Verschaeren en Vrancken?

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Live. Transfernieuws 3/10: Wat met Courtens, Verschaeren en Vrancken?
Foto: © photonews
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Aernout Van Lindt

Het verhaal van Verschaeren

Het verhaal van Yari Verschaeren bij RSC Anderlecht had veel mooier kunnen eindigen. Door wisselvallige seizoenen en blessures, die hem ervan weerhielden zijn volledige potentieel te tonen, verloor 'The Kid' geleidelijk zijn plaats bij paars-wit. Uiteindelijk vertrok hij zonder veel afscheid uit Brussel.

Verschaeren liep komende zomer uit contract en brengt Anderlecht dus geen transfersom op. Nochtans werd hij in het verleden geregeld gelinkt aan buitenlandse clubs die bereid zouden zijn bedragen met twee cijfers in miljoenen neer te tellen. De opeenvolgende sportieve besturen in het Lotto Park pakten zijn dossier niet altijd even sterk aan, terwijl ook de speler zelf steeds meer ontgoocheld raakte door zijn situatie.

Anderlecht legde wel een voorstel op tafel

In een gesprek met Het Laatste Nieuws blikte Verschaeren terug op zijn afscheid bij Anderlecht. Daarbij onthulde hij dat de club hem wel degelijk een contractverlenging had voorgesteld. "Ja, Anderlecht heeft me een voorstel gedaan, maar volgens mij was dat eerder uit beleefdheid dan iets anders", vertelde hij.

"Ik wil geen exacte cijfers noemen. Maar eerlijk gezegd had ik vooral het gevoel dat de club niet meer op mij rekende, en dat deed pijn", aldus Verschaeren. Daarom koos hij ervoor om een nieuw hoofdstuk te beginnen in het buitenland. Hij tekende bij Sampdoria, waar hij opnieuw samenwerkt met Jesper Fredberg, zijn voormalige sportief directeur bij Anderlecht.

Verschaeren vindt zijn plezier terug bij Sampdoria

In Genua heeft de ex-spelmaker van Anderlecht zijn voetbalplezier snel teruggevonden. Zoals we enkele weken geleden al meldden, groeide hij al vlug uit tot een belangrijke pion bij de ploeg uit de Serie B.

"Ik ben pas 25 jaar. Ik heb het talent om nog iets bijzonders neer te zetten", klinkt Verschaeren ambitieus. "Ik zie het elke dag, mijn ploegmaats en trainers zien het ook. Het is een kwestie van tijd voor alles in elkaar valt, zoals tijdens mijn eerste twee seizoenen bij Anderlecht."

Aernout Van Lindt

De opties van Vrancken waren talrijk

Wouter Vrancken had na zijn sterke seizoen bij STVV meerdere opties op tafel liggen. De voormalige trainer van de Kanaries kon in Stayen blijven en de eerste Europese campagne uit de clubgeschiedenis meemaken, maar verkoos een avontuur in het buitenland. Hij tekende uiteindelijk bij Heart of Midlothian, een club uit de Schotse eerste klasse die eveneens Europees actief is.

Die keuze verraste heel wat volgers. In een gesprek met Het Belang van Limburg verduidelijkte Vrancken dat Hearts lang niet de enige geïnteresseerde club was. "Ik heb deze zomer veel gesprekken gehad, onder meer met Franse clubs", klinkt het.

Frankrijk en Bulgarije waren alternatieven

Vrancken werd eerder nadrukkelijk genoemd als topkandidaat bij FC Lorient. Er doken zelfs berichten op over een akkoord, maar van een definitieve overeenkomst was uiteindelijk geen sprake. Ook Ludogorets meldde zich bij de Limburger met een aantrekkelijk voorstel.

"Ik had een financieel zeer interessant aanbod van Ludogorets gekregen", onthult Vrancken. "Ik had er dubbel zoveel kunnen verdienen als ik in Schotland verdien." Toch legde hij die optie naast zich neer, na advies van een bekende ex-Rode Duivel.

Aernout Van Lindt

Welke keuze maakt Courtens?

De Belgisch-Congolese Nolhan Courtens behoort tot de opvallendste namen van de competitiestart in de Eredivisie. De middenvelder van Heerenveen heeft zijn plaats afgedwongen en maakt indruk. De Congolese voetbalbond meldde zich al bij de speler, die als jeugdspeler voor België uitkwam.

In de Belgische jeugdteams speelde Courtens al voor de U16 en U17, samen met onder anderen Josué Kongolo, Amine Boukamir, Robin Mirisola, Julien Duranville en Rayane Bounida. Zijn Congolese roots bieden hem echter ook een optie bij de nationale ploeg van DR Congo.

Welke keuze maakt Courtens?

"De keuze heeft zich nog niet echt aangediend. Ik ben twee keer opgeroepen door DR Congo, maar door een kleine blessure kon ik helaas in beide wedstrijden niet spelen. Ik stond een week aan de kant. Dat was vreemd, want ik ben niet vaak geblesseerd. Ik ben dankbaar voor de interesse en heb mijn Congolese roots ondanks mijn leven in België kunnen behouden, maar ik heb nog geen keuze gemaakt", vertelde Courtens aan Flashscore.

De middenvelder van Heerenveen heeft dus nog geen definitieve beslissing genomen. Zijn prestaties zorgen er wel voor dat zowel de Belgische als de Congolese voetbalbond zijn dossier steeds aandachtiger zullen volgen.

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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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