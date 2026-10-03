Maxim De Cuyper predikt realisme en spreekt grote bewondering uit voor twee collega-Duivels

Het gaat Maxim De Cuyper (25) momenteel voor de wind. De linkerpoot is bij Brighton bezig aan een uitstekend seizoen en komt onder nieuwe bondscoach Mark van Bommel veelvuldig in het stuk voor. Tegen Turkije speelde hij 90 minuten en hielp hij de Duivels aan een 3-0-overwinning. Maar het had voor de pauze ook anders kunnen lopen, beseft De Cuyper, die ook zijn lof uitspreekt voor enkele collega's.

De Cuyper speelde tegen Italië de hele wedstrijd en mocht tegen Frankrijk iets meer dan twintig minuten meevoetballen. Tegen de Turken nam hij zijn plek weer in. De Belgen haalden het met 3-0, een uitslag die doet vermoeden dat het een probleemloze zege was. Daar was De Cuyper het na de wedstrijd niet helemaal mee eens.

In de eerste helft ging het spel op en neer

"Het spel ging zeker in de eerste helft heel veel op en neer", vertelde de ex-Bruggeling aan Sporza. De Duivels moeten op die momenten iets meer rust tonen aan de bal, vindt hij.

Na een clean sheet tegen Italië hield Senne Lammens ook tegen de Turken de nul. De Cuyper is tevreden, maar predikt tegelijkertijd realisme. "Zij hadden ook zeker kunnen scoren vandaag, maar we houden nu voor een tweede keer in drie matchen de nul, dus dat is goed."

De Cuyper bewondert De Bruyne en Lukaku

Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku namen de goals voor hun rekening. De Cuyper is heel blij dat ze nog altijd tijd willen vrijmaken voor de nationale ploeg en de jongere generatie de weg willen wijzen. "Ik heb alleen maar appreciatie daarvoor", steekt hij zijn bewondering niet weg.

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Ook De Cuyper wekt dit seizoen bewondering op. Onze landgenoot legt over het Kanaal sterke statistieken voor. In 8 wedstrijden over alle competities heen scoorde hij 3 keer en gaf hij 3 assists. Bij de Duivels zit hij aan 4 goals in 28 interlands. Als hij zich zo blijft ontwikkelen en ook bij de Duivels op het voorplan blijft, zal Brighton zeker niet zijn plafond zijn.