'Na Haaland en Doku: ook andere ster is grof wild nu Man City in nauwe schoentjes zit'

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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'Na Haaland en Doku: ook andere ster is grof wild nu Man City in nauwe schoentjes zit'
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Het rommelt bij Manchester City. De Engelse topclub werd onlangs schuldig bevonden aan bijna alle aanklachten die het ten laste gelegd werd wegens inbreuken op de financiële regels. De Citizens riskeren zwaar gestraft te worden. Ander topclubs ruiken hun kans.

City riskeert verschillende straffen. Die kunnen variëren van geldboetes tot puntenaftrek of zelfs terugzetting naar de Engelse vierde klasse. Ook de schrapping van de behaalde Premier League-trofeeën in de bewuste periode is mogelijk. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor onder meer Kevin De Bruyne.

Ook sportief zou de schade groot kunnen zijn. De topspelers van City zouden in bepaalde scenario's waarschijnlijk voor een prikje op te pikken zijn. Liverpool werd al gelinkt aan Jérémy Doku en ook de strijd om Erling Haaland lijkt los te barsten.

Ook Rayan Cherki is grof wild

Voorts beweegt er wat rond Rayan Cerki. De Franse balkunstenaar wordt volgens transferspecialist Ekrem Konur al lang gevolgd door Chelsea. De Londenaren probeerden Cherki in het verleden al binnen te halen, maar die transfer ging toen niet door omdat Olympique Lyon Andrey Santos in de deal wilde betrekken.

Als City gestraft wordt voor de inbreuken op de financiële regels, zou dat de interesse van Chelsea opnieuw kunnen aanwakkeren, denkt Konur. The Blues zijn wel niet alleen; ook Liverpool, PSG en Real Madrid tonen interesse in Cherki.

Cherki is een jeugdproduct van Olympique Lyon

De 23-jarige Cherki is een jeugdproduct van Lyon en brak er op jonge leeftijd door. Hij was er goed voor 185 wedstrijden, 29 goals en 46 assists.

In de zomer van 2025 kocht City Cherki voor 36,5 miljoen euro. In zijn eerste seizoen liet hij al meteen mooie dingen zien. In 52 duels scoorde hij 10 goals en gaf hij 15 assists. Dit seizoen zit hij aan 4 goals en 2 assists in 8 duels.

Cherki vervult momenteel zijn internationale verplichtingen bij Frankrijk. Tegen de Rode Duivels mocht hij dertien minuten meevoetballen. Hij was toen goed voor de assist bij het doelpunt van Michael Olise, al forceerde die het toch vooral zelf.

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