Nathan De Cat wees Dortmund af voor Hoffenheim en legt nu uit waarom

Nathan De Cat maakte afgelopen zomer een opvallende keuze. De 18-jarige middenvelder verliet Anderlecht voor Hoffenheim, hoewel ook Borussia Dortmund en VfB Stuttgart belangstelling hadden. In een interview met Bild legt de Belg nu uit waarom hij niet voor een grotere Duitse naam koos.

Voor De Cat draaide de beslissing vooral om zijn ontwikkeling. “De mensen die hier de beslissingen nemen waren enorm belangrijk voor mij. En natuurlijk het vooruitzicht op speelminuten. Voor een jonge speler is het belangrijkste om zoveel mogelijk minuten te verzamelen”, vertelt hij aan Bild.

Hoffenheim betaalde zo'n 17 miljoen euro, exclusief mogelijke bonussen, om hem bij Anderlecht weg te halen. De Cat tekende er een contract voor vijf seizoenen. Dortmund en Stuttgart konden hem dus niet overtuigen om voor hun project te kiezen.

De Cat koos bewust voor Hoffenheim

“Ik denk dat je op het juiste moment voor de juiste mensen en de juiste volgende stap moet kiezen. Hoffenheim was simpelweg de beste optie voor mij”, aldus De Cat. Met een knipoog voegde hij eraan toe dat Hoffenheim in de toekomst misschien zelf Champions League kan spelen.

Die uitleg is opvallend, want net de beloofde sportieve kansen laten voorlopig nog wat op zich wachten. In de eerste vier Bundesliga-speeldagen kwam De Cat slechts twee keer in actie, goed voor samen 32 minuten. Tegen Stuttgart en Paderborn bleef hij zelfs de volledige wedstrijd op de bank.

Helemaal zonder kansen bleef hij wel niet. In de Duitse beker begon De Cat in de basis tegen Erzgebirge Aue en speelde hij zestig minuten. Ook in de Europa League kreeg hij tegen OFI Kreta een basisplaats. Daar kwam hij tot net geen uur.



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Nog geduld nodig in Duitsland

Zijn eerste weken tonen dus meteen hoe moeilijk de stap van Anderlecht naar de Bundesliga kan zijn. De Cat verliet paars-wit net omdat hij een omgeving zocht waarin zijn ontwikkeling en speelminuten centraal zouden staan.

Voorlopig moet hij bij Hoffenheim nog geduld hebben, maar aan zijn keuze twijfelt hij niet. De Belg ziet de club nog altijd als de juiste tussenstap om zich verder te ontwikkelen en later mogelijk opnieuw een grotere stap te zetten.