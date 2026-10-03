Opgelet, Anderlecht: buitenlandse interesse voor topper die weinig kansen krijgt

Enzo Sternal streek in januari 2025 neer bij RSC Anderlecht met een flinke reputatie. De voormalige belofte van Olympique Marseille liet zijn klasse al zien, maar werd vervolgens afgeremd door een zware kruisbandblessure. Intussen heeft de Fransman zijn beste vorm weer te pakken, en dat blijft ook in zijn thuisland niet onopgemerkt. Er is steeds meer interesse.

Enzo Sternal koos in januari 2025 verrassend voor RSC Anderlecht. De toen 17-jarige aanvallende middenvelder gold als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Olympique Marseille en zelfs uit zijn generatie in Frankrijk. In Brussel hoopte hij vooral speelminuten te verzamelen, aanvankelijk bij RSCA Futures.

Die start werd echter al snel doorkruist. Na amper zes wedstrijden in de Challenger Pro League liep Sternal een gescheurde kruisband op. Daardoor moest hij lange tijd revalideren en kon hij pas vorig seizoen weer zijn rentree maken.

Sternal trekt RSCA Futures mee ondanks moeilijke start

De jonge Fransman vond na zijn terugkeer vrij snel opnieuw zijn ritme. Bij de beloften van Anderlecht is hij dit seizoen een van de lichtpunten, ook al beleeft RSCA Futures een bijzonder lastige jaargang. De U23 van paars-wit sprokkelde slechts één punt in zes competitiewedstrijden en staat helemaal onderaan in de Challenger Pro League.

De cijfers van Sternal steken daar scherp tegen af. In de voorbije drie duels was hij goed voor twee doelpunten en drie assists. Daarmee onderstreept hij dat zijn lange blessureperiode hem niet van zijn ontwikkeling heeft afgehouden.

Kans bij de A-kern, belangstelling uit Frankrijk

Tijdens de interlandbreak kreeg Sternal ook de gelegenheid om mee te trainen met de A-kern van coach Vitor Bruno, die meerdere internationals moest missen. Op de open training van deze week maakte de offensieve middenvelder volgens de aanwezige supporters een sterke indruk.





Zijn goede prestaties, gekoppeld aan het gebrek aan speelminuten bij de hoofdmacht, hebben ook Franse clubs alert gemaakt. Volgens het Franse Foot Mercato volgen verschillende clubs de ex-jeugdspeler van Marseille van nabij.

Veel interesse in Sternal

Er zouden afgelopen zomer zelfs concrete voorstellen op de tafel van Anderlecht hebben gelegen om Sternal naar de Ligue 1 te halen. Paars-wit ging daar niet op in. Anderlecht ziet nog altijd toekomst in de Fransman en rekent op middellange termijn op zijn doorbraak. Als ze hem de komende maanden geen kansen gaan geven, dan dreigt wel een vervroegd vertrek.