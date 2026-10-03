Peter Vandenbempt ziet parel rondlopen bij Rode Duivels: "Kan wereldklasse worden"

De Rode Duivels haalden vrijdagavond met 3-0 uit tegen Turkije, maar Peter Vandenbempt liet zich niet verblinden door het resultaat. De analist zag te weinig controle, vond het middenveld uit balans en merkte op dat België aan de bal slordiger was dan in eerdere interlands onder Mark van Bommel.

“Het is misschien wat raar om te zeggen na een 3-0-zege, maar qua totaalpakket was dit misschien de minste match onder Van Bommel”, stelt Vandenbempt. Volgens hem voetbalden de Duivels zelfs tegen Frankrijk zuiverder. “Het was vaak slordig en zeer zelden had ik de indruk dat België controle over de match had.”

Bij Sporza richt Vandenbempt zijn kritiek vooral op het middenveld met Hans Vanaken, Kevin De Bruyne en Youri Tielemans. “Tegen Senegal was gebleken dat dat trio niet werkte. En nu opnieuw.” Vooral binnen de filosofie van Van Bommel, met hoge druk en snelle balrecuperatie, zag hij problemen ontstaan. “Je zag dat er nu veel ruimtes lagen voor de tegenstander. Dit trio is toch een beetje van het goede te veel. Met Lavia heb je iets anders.”

De Bruyne opnieuw gelukkig bij de Duivels

Daartegenover stonden volgens Vandenbempt ook voldoende positieve punten. De Bruyne blijft daarbij een van de opvallendste figuren. “Als je ziet wat Kevin De Bruyne nog wil doen voor de nationale ploeg op zijn leeftijd: dat is bewonderenswaardig.”

Volgens hem oogt de middenvelder bovendien gelukkiger onder Van Bommel. “Je ziet gewoon dat hij gelukkiger is in het België van Van Bommel dan in dat van Garcia.” Onder Rudi Garcia vond Vandenbempt de aanpak vaak “te voorzichtig en behouden”.

Ngoy maakt opnieuw indruk

Ook achterin zag hij een duidelijke uitblinker. De backs hadden het volgens hem moeilijk, maar Nathan Ngoy overtuigde opnieuw. “Misschien is hij wel de meest constante van alle Duivels tot dusver”, klinkt het. Vandenbempt gaat zelfs nog verder: “Als Ngoy zich zo blijft ontwikkelen, kan hij een verdediger van wereldklasse worden.”



Lees ook... Dank u, Turkije (en Griekenland?): België doet plots uitstekende zaak op FIFA-ranking›

Ook Senne Lammens krijgt lof. Volgens Vandenbempt heeft de doelman opnieuw bewezen dat België op hem kan rekenen en lijkt zijn fout op het WK volledig verteerd.