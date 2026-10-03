RAAL zwaar gestraft na 47 ontploffingen: stevige sanctie uitgesproken

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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RAAL zwaar gestraft na 47 ontploffingen: stevige sanctie uitgesproken
Foto: © photonews
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De verplaatsing van La Louvière naar Sclessin krijgt nog een stevig staartje. De tuchtcommissie heeft zich uitgesproken over de vele incidenten rond het bezoekersvak, en dat levert RAAL niet alleen een fikse boete op, maar ook een duidelijke supporterssanctie.

La Louvière heeft een zware sanctie gekregen na de incidentrijke verplaatsing naar Standard van 21 augustus. Tijdens en rond de wedstrijd werden liefst 47 ontploffingen vastgesteld in en rond het bezoekersvak. Daarbij raakte ook een steward gewond en moest een ballenjongen worden verzorgd.

Geen bezoekende fans bij volgende trip naar Standard

De disciplinaire gevolgen voor RAAL La Louvière zijn stevig. De club krijgt een boete van 4.000 euro en zal bij de volgende verplaatsing naar Standard geen supporters mogen meenemen.

De sanctie komt er na een bijzonder zwaar incidentenrapport. De match delegate noteerde maar liefst 47 ontploffingen, zowel in als rond het vak van de bezoekers. Het ging dus niet om één geïsoleerd voorval, maar om een opeenstapeling van incidenten.

Daarbij bleef het niet alleen bij materiële overlast. Een steward liep verwondingen op en een ballenjongen moest worden opgevangen door het Rode Kruis. Dat alles woog mee in de uiteindelijke strafmaat.

Nog extra boete voor pyro

Voor La Louvière stopt het daar niet. De club krijgt ook nog een bijkomende boete van 1.500 euro voor het gebruik van pyrotechnisch materiaal tijdens de wedstrijd tegen KV Mechelen.

De promovendus ziet zo verschillende supportersincidenten kort na elkaar leiden tot financiële en sportieve gevolgen. Vooral het verbod om fans mee te nemen naar een volgende wedstrijd op Sclessin springt in het oog.

Voor Standard betekent dat dat een toekomstige confrontatie met La Louvière in eigen huis zonder bezoekende aanhang zal worden afgewerkt. Voor RAAL is het dan weer een duidelijk signaal dat herhaalde incidenten niet zonder gevolgen blijven.

De Waalse club zal zich de komende tijd dus niet alleen op de sportieve prestaties moeten concentreren, maar ook op het gedrag van een deel van de achterban. Na 47 geregistreerde ontploffingen werd alvast een duidelijke grens getrokken.

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