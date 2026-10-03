Romelu Lukaku heeft duidelijke boodschap voor Fenerbahçe

Romelu Lukaku heeft duidelijke boodschap voor Fenerbahçe
Foto: © photonews
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Romelu Lukaku heeft opnieuw de rol opgenomen die hij tijdens het WK 2026 al vervulde: die van supersub. Ook tegen Turkije liet hij zich opnieuw gelden bij de Rode Duivels, want na zijn invalbeurt vond hij meteen de weg naar doel.

Zijn treffer voor de 3-0 was zijn eerste doelpunt sinds 7 juli, toen België het in de achtste finales opnam tegen de Verenigde Staten. "Er gebeurt iets met mij wanneer ik dit shirt aantrek", glimlachte Lukaku na de wedstrijd. "Hard werken loont altijd."

Lukaku gefrustreerd over aanpak bij Fenerbahçe

Hij ging dan ook wat dieper in op zijn situatie bij Fenerbahçe, waar het voorlopig allesbehalve vanzelf loopt. Sinds zijn komst naar Istanbul mocht Romelu Lukaku nog maar één keer aan een wedstrijd beginnen. Bij zijn eerste persconferentie had de voorzitter van Fenerbahçe al aangegeven dat de spits tijd nodig zou hebben om volledig wedstrijdfit te worden. Dat zorgde toen voor een opvallende persconferentie.

"Ik ben ervan overtuigd dat mijn situatie bij de nationale ploeg er anders zou uitzien als ik bij Fenerbahçe gewoon op honderd procent kon spelen. Dan zou ik het de bondscoach moeilijker maken", aldus Lukaku.

"Ik keer nu terug naar Fenerbahçe en ga vechten voor mijn plaats. Ik ben blij dat ze vandaag hebben kunnen zien dat het goed met mij gaat. Misschien keer ik nu wel terug met een ander statuut." Want met zijn huidige rol kan Lukaku zich duidelijk niet helemaal verzoenen.

"Ik heb het gevoel dat ze te veel naar het verleden kijken. De voorbije vier seizoenen ben ik telkens pas op het einde van de transferperiode van club veranderd en speelde ik daarna meteen. Dit is de eerste keer dat dat niet gebeurt", legt hij uit.

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"Toen ik dat op de persconferentie zei, kreeg ik daar vreemde blikken voor. Ik denk dat ze dit beter hadden kunnen aanpakken. Maar binnenkort zal ik daarover met de club praten."

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