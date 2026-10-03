Romelu Lukaku maakt indruk, en niet alleen met zijn goal: "Eerlijk gezegd niet meer verwacht"

Er waait een frisse, positieve wind bij de Rode Duivels. Mark van Bommel zorgt voor andere accenten en nieuwe energie. De Nederlander krijgt ook de anciens mee in zijn verhaal. Kevin De Bruyne was de grote uitblinker tegen de Turken en ook Romelu Lukaku pikte zijn goaltje mee. Big Rom beleeft een moeilijk seizoen, maar maakte indruk op Peter Vandenbempt. En niet alleen met zijn doelpunt.

De Rode Duivels kunnen voorlopig een positief rapport voorleggen in de Nations League. Ze wonnen van Italië (0-2) en reageerden tegen Turkije gepast na de nederlaag tegen Frankrijk (0-1). Het werd 3-0 tegen Vincenzo Montella en co, die vooral kennismaakten met de klasse van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku.

Lukaku scoorde de derde goal van de Rode Duivels

De Bruyne forceerde de 1-0 en schilderde de 2-0 prinsheerlijk in de bovenhoek. Lukaku mocht 29 minuten meevoetballen en dat was voldoende om zijn stempel te drukken.

Na goed voorbereidend werk van Charles De Ketelaere tikte de spits van Fenerbahçe de bal met rechts attent binnen. Het was een goal die hem zichtbaar deugd deed in een seizoen waarin hij vooralsnog weinig in actie kwam. Dat was de laatste tijd ook het geval bij de Rode Duivels, bij wie hij op het WK de rol van superspits toebedeeld kreeg.

Een belangrijke goal in zijn herstelproces bij de Rode Duivels

Is Lukaku helemaal terug bij de nationale ploeg? "Romelu Lukaku heeft niet alle twijfels van zich afgespeeld, maar dit is toch een belangrijke goal in zijn herstelproces als spits van de Rode Duivels", vindt Peter Vandenbempt bij Sporza. De analist was echter nog meer onder de indruk van een andere actie van de spits.

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"Nog opmerkelijker vond ik trouwens zijn sprint bij die tweede kans. Dat had ik eerlijk gezegd niet meer verwacht van Romelu." Na een moeilijk vorig seizoen met fysieke problemen lijkt Lukaku te groeien. Het feit dat hij voluit leek te kunnen gaan tegen de Turken is een opluchting. Voor zowel Fenerbahçe als de Rode Duivels.



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Lukaku blijft een sleutelpion voor de Belgen

Voor de nationale ploeg blijft Lukaku immers een zeer belangrijke pion. Op het WK was hij tegen Senegal goed voor het doelpunt van de hoop. Zijn treffer luidde uiteindelijk de gekke ommekeer in die ons nog vers in het geheugen ligt.

Tegen de VS legde hij de 4-1-eindcijfers vast. En tegen de Turken maakte de geruststellende derde treffer. Met 94 doelpunten voor de nationale ploeg nadert Lukaku steeds meer de historische kaap van 100 goals. Wie doet het hem ooit na?

De lijn doortrekken bij Fenerbahçe

Vandenbempt vindt het cruciaal dat Lukaku zijn minuten maakte tegen de Turken. Met een goal op zak zal hij nu met een goed gevoel terugkeren naar Fenerbahçe. Nu wordt het zaak om te blijven groeien en ook in Istanboel te tonen dat hij op clubniveau absoluut nog zijn plaats heeft bij een topclub. Maar dan zal hij meer aan spelen moeten toekomen.

Lukaku kreeg bij Fenerbahçe tot nu toe 191 minuten om zich te bewijzen, verdeeld over acht wedstrijden. Daar wil hij zo snel mogelijk iets aan veranderen. Nog één keer vlammen tegen Frankrijk en dan Turkije op z'n kop zetten. Dat lijkt het droomscenario.