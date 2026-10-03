Union SG houdt adem in: sterkhouder valt uit bij nationale ploeg

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Union SG houdt adem in: sterkhouder valt uit bij nationale ploeg
Foto: © photonews
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Mogelijk slecht nieuws voor Union Saint-Gilloise: Adem Zorgane heeft de Algerijnse nationale ploeg verlaten met een blessure. De Algerijnse voetbalbond bevestigde dat de middenvelder terugkeert naar Brussel om zijn behandeling voort te zetten.

Union Saint-Gilloise houdt tijdens deze interlandperiode de adem in. Na Darius Olaru heeft ook Adem Zorgane fysieke hinder opgelopen bij zijn nationale ploeg. De Algerijnse middenvelder zal daardoor niet aantreden in de oefenwedstrijd van Algerije tegen Niger op 6 oktober.

Of het om een loutere voorzorgsmaatregel gaat, dan wel om een blessure die meer opvolging vraagt, is voorlopig niet duidelijk. Zorgane speelde wel nog mee in de twee kwalificatiewedstrijden voor de Africa Cup of Nations tegen Zambia en Burundi. Tegen Burundi viel hij bij de rust in en maakte hij de wedstrijd volledig af.

Zorgane keert terug naar Brussel

Na de wedstrijd tegen Burundi bleek Zorgane een blessure te hebben opgelopen. De Algerijnse voetbalbond maakte vrijdag bekend dat bondscoach Brahim Hemdani zowel Zorgane als voormalig Patro Eisden-speler Anis Hadj Moussa heeft vrijgegeven voor het duel met Niger.

Voor Union is dat uiteraard een aandachtspunt. Zorgane is uitgegroeid tot een vaste waarde en een van de bepalende spelers in het elftal van David Hubert. Zijn sterke seizoensstart in het Dudenpark maakte hem opnieuw nadrukkelijk zichtbaar bij de Fennecs.

Voorzorgsmaatregel of toch meer aan de hand?

Dat hij de selectie verlaat voor een oefenmatch, kan wel wijzen op voorzichtigheid. De officiële wedstrijden tegen Zambia en Burundi zijn al afgewerkt, waardoor Algerije geen onnodige risico's wil nemen met de middenvelder. Volgens het communiqué van de Algerijnse bond raakte Zorgane geblesseerd in de laatste wedstrijd tegen Burundi. Hij reist nu terug naar zijn club om daar zijn "behandeling en revalidatie" verder te zetten.

📝 بيان | STATEMENT#LesVerts⭐⭐ | #123vivalAlgérie🇩🇿 pic.twitter.com/KFVEaZ92fr

— Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) October 2, 2026

Voor Zorgane zelf is de blessure ook een domper. De Unionist wil zich onder de nieuwe Algerijnse bondscoach Brahim Hemdani opnieuw in de kijker spelen. Zijn voorganger Vladimir Petkovic nam hem, ondanks zijn uitstekende prestaties bij Union, niet mee naar het WK van 2026.

Zorgane is niet de eerste speler van Union Saint-Gilloise die deze interlandperiode geblesseerd raakt. Darius Olaru kreeg in de wedstrijd tussen Roemenië en Bosnië-Herzegovina een bijzonder stevige tackle van Ermin Mahmic te verwerken. Ook zijn toestand wordt bij Union dus nauwlettend opgevolgd.

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