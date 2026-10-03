Wanstaltig: Nathan Ngoy krijgt racistische berichten na België-Turkije

Na zijn opstootje met Arda Güler kreeg Nathan Ngoy na België-Turkije een stroom aan racistische reacties op sociale media. De wedstrijd in Sclessin eindigde vrijdagavond in een pijnlijke digitale nasleep voor de Rode Duivel.

De wedstrijd tussen België en Turkije in Sclessin kende vrijdagavond een opvallende tribunesetting. Niet alleen het bezoekersvak, met iets meer dan duizend plaatsen, kleurde Turks: ook in Tribune 1, Tribune 2 en Tribune 4 waren heel wat Turkse supporters aanwezig.

Op het veld konden de Crescent-Stars de Belgische zege evenwel niet verhinderen. Twee doelpunten van Kevin De Bruyne en de eerste treffer van het seizoen voor Romelu Lukaku bezorgden de Rode Duivels de overwinning.

Opstootje tussen Ngoy en Güler

De partij in de Nations League leverde zeven gele kaarten op. Youri Tielemans en Kevin De Bruyne werden onder meer bestraft en zijn daardoor geschorst voor de wedstrijd in Parijs van maandagavond. Tot in de slotfase verliep het duel in een behoorlijke sfeer, al liepen de spanningen toen op. Nathan Ngoy en Arda Güler kregen het met elkaar aan de stok en werden allebei op de bon geslingerd.

Ngoy reageerde na afloop opvallend eerlijk in de mixed zone. “Hij begon me te duwen en zei dingen in het Turks. Ik begreep het niet. Ik heb er een beetje spijt van, want ik moet eraan werken om mijn kalmte te bewaren. Dat is een minder punt bij mij, maar de volgende keer zal ik rustiger blijven”, klonk het bij de verdediger van LOSC.

Racistische reacties op Instagram

Die genuanceerde reactie stond in schril contrast met wat er daarna op sociale media gebeurde. Onder de recentste Instagram-post van Ngoy verschenen massaal racistische reacties. Die publicatie telt inmiddels meer dan 2.300 commentaren, waar eerdere posts doorgaans nauwelijks boven de honderd uitkwamen.



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Racisme heeft geen plaats in het voetbal, noch op de tribunes, noch online. Voetbalkrant.com spreekt zijn steun uit voor Nathan Ngoy.