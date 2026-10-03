Welke boodschap heeft Youri Tielemans voor Frankrijk?

Veertig doelpogingen in totaal: zeventien voor België, drieëntwintig voor Turkije. Statistisch gezien is de 3-0 uitslag misschien wat geflatteerd voor de Rode Duivels; hoewel ze zeker de beste kansen creëerden en de zege verdienden, hadden ze het bij vlagen ook lastig tegen een strijdlustig Turks elftal.

Dat team miste precisie in de laatste fase van de aanval en stuitte bovendien op een uitstekende Senne Lammens. "Voor de neutrale toeschouwer was het spectaculair," glimlachte aanvoerder Youri Tielemans in de mixed zone van Sclessin.

De Duivels zonder hun aanvoerder in het Stade de France

"Maar we hadden meer controle over de wedstrijd moeten hebben. Ze lieten veel ruimte op het middenveld en in de verdediging; in de komende wedstrijden moeten we proberen betere keuzes te maken in de laatste zone, zodat we als blok kunnen opschuiven en de wedstrijd beter kunnen controleren," analyseerde de middenvelder.

België domineerde de wedstrijd niet van begin tot eind, maar slaagde er wel in om achterin het 'vuile werk' goed op te knappen, terwijl ze voorin konden rekenen op een briljante Kevin De Bruyne. "Het is belangrijk om als groep te kunnen verdedigen, schoten te blokkeren en een doelman te hebben die reddingen verricht."

Het hoort bij het voetbal volgens Youri Tielemans

"Dat hoort bij voetbal en het is goed dat we dat kunnen. We zetten stap voor stap vooruitgang en zullen zien wat er maandag gebeurt," zei Youri Tielemans, verwijzend naar de uitwedstrijd in het Stade de France – een duel waar nu al met enige bezorgdheid naar wordt uitgekeken.

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De aanvoerder is geschorst en moet de wedstrijd aan zich voorbij laten gaan, net als Kevin De Bruyne. "Natuurlijk ben ik teleurgesteld; ik wil wedstrijden spelen en er staan ​​voor het team. Het is jammer dat ik die gele kaart heb gepakt, maar het is niet anders. Een boodschap voor de Franse ploeg? Nee, die heb ik niet; het is aan ons om ons eigen spel te spelen," besloot Youri Tielemans.