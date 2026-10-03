Welke boodschap heeft Youri Tielemans voor Frankrijk?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Welke boodschap heeft Youri Tielemans voor Frankrijk?
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Veertig doelpogingen in totaal: zeventien voor België, drieëntwintig voor Turkije. Statistisch gezien is de 3-0 uitslag misschien wat geflatteerd voor de Rode Duivels; hoewel ze zeker de beste kansen creëerden en de zege verdienden, hadden ze het bij vlagen ook lastig tegen een strijdlustig Turks elftal.

Dat team miste precisie in de laatste fase van de aanval en stuitte bovendien op een uitstekende Senne Lammens. "Voor de neutrale toeschouwer was het spectaculair," glimlachte aanvoerder Youri Tielemans in de mixed zone van Sclessin.

De Duivels zonder hun aanvoerder in het Stade de France

"Maar we hadden meer controle over de wedstrijd moeten hebben. Ze lieten veel ruimte op het middenveld en in de verdediging; in de komende wedstrijden moeten we proberen betere keuzes te maken in de laatste zone, zodat we als blok kunnen opschuiven en de wedstrijd beter kunnen controleren," analyseerde de middenvelder.

België domineerde de wedstrijd niet van begin tot eind, maar slaagde er wel in om achterin het 'vuile werk' goed op te knappen, terwijl ze voorin konden rekenen op een briljante Kevin De Bruyne. "Het is belangrijk om als groep te kunnen verdedigen, schoten te blokkeren en een doelman te hebben die reddingen verricht."

Het hoort bij het voetbal volgens Youri Tielemans

"Dat hoort bij voetbal en het is goed dat we dat kunnen. We zetten stap voor stap vooruitgang en zullen zien wat er maandag gebeurt," zei Youri Tielemans, verwijzend naar de uitwedstrijd in het Stade de France – een duel waar nu al met enige bezorgdheid naar wordt uitgekeken.

Lees ook... Magische De Bruyne en eindelijk weer een lach bij Lukaku: de punten van de Rode Duivels tegen Turkije
De aanvoerder is geschorst en moet de wedstrijd aan zich voorbij laten gaan, net als Kevin De Bruyne. "Natuurlijk ben ik teleurgesteld; ik wil wedstrijden spelen en er staan ​​voor het team. Het is jammer dat ik die gele kaart heb gepakt, maar het is niet anders. Een boodschap voor de Franse ploeg? Nee, die heb ik niet; het is aan ons om ons eigen spel te spelen," besloot Youri Tielemans.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Turkije
Youri Tielemans

Meer nieuws

Magische De Bruyne en eindelijk weer een lach bij Lukaku: de punten van de Rode Duivels tegen Turkije Analyse

Magische De Bruyne en eindelijk weer een lach bij Lukaku: de punten van de Rode Duivels tegen Turkije

15:00
2
Dank u, Turkije (en Griekenland?): België doet plots uitstekende zaak op FIFA-ranking

Dank u, Turkije (en Griekenland?): België doet plots uitstekende zaak op FIFA-ranking

13:00
Dompers voor Rode Duivels: Mark Van Bommel moet middenveld volledig omgooien tegen Frankrijk

Dompers voor Rode Duivels: Mark Van Bommel moet middenveld volledig omgooien tegen Frankrijk

08:30
13
Peter Vandenbempt ziet parel rondlopen bij Rode Duivels: "Kan wereldklasse worden"

Peter Vandenbempt ziet parel rondlopen bij Rode Duivels: "Kan wereldklasse worden"

12:30
6
Zware clash tussen Ngoy en Arda Guler: dit is de reden

Zware clash tussen Ngoy en Arda Guler: dit is de reden

12:00
2
Wanstaltig: Nathan Ngoy krijgt racistische berichten na België-Turkije

Wanstaltig: Nathan Ngoy krijgt racistische berichten na België-Turkije

14:30
Buitenlandse pers prikt door Belgische 3-0 heen: "Enigszins vertekend"

Buitenlandse pers prikt door Belgische 3-0 heen: "Enigszins vertekend"

11:30
4
Defour ziet statement van Lukaku en is lyrisch over De Bruyne

Defour ziet statement van Lukaku en is lyrisch over De Bruyne

10:47
LIVE - Interlandbreak: Match achter gesloten deuren ... met meer dan 5000 supporters

LIVE - Interlandbreak: Match achter gesloten deuren ... met meer dan 5000 supporters

16:30
1
Romelu Lukaku heeft duidelijke boodschap voor Fenerbahçe

Romelu Lukaku heeft duidelijke boodschap voor Fenerbahçe

09:00
5
Nathan De Cat wees Dortmund af voor Hoffenheim en legt nu uit waarom

Nathan De Cat wees Dortmund af voor Hoffenheim en legt nu uit waarom

08:00
De Bruyne steelt de show, maar Van Bommel weigert zich blind te staren op 3-0 Interview

De Bruyne steelt de show, maar Van Bommel weigert zich blind te staren op 3-0

07:20
5
Opgelet, Anderlecht: buitenlandse interesse voor topper die weinig kansen krijgt

Opgelet, Anderlecht: buitenlandse interesse voor topper die weinig kansen krijgt

16:00
Live. Transfernieuws 3/10: Wat met Courtens, Verschaeren en Vrancken?

Live. Transfernieuws 3/10: Wat met Courtens, Verschaeren en Vrancken?

15:30
Feestavond op Sclessin: De Bruyne schittert, Lukaku geeft perfect antwoord na rumoerige week

Feestavond op Sclessin: De Bruyne schittert, Lukaku geeft perfect antwoord na rumoerige week

22:37
Union SG houdt adem in: sterkhouder valt uit bij nationale ploeg

Union SG houdt adem in: sterkhouder valt uit bij nationale ploeg

13:30
RAAL zwaar gestraft na 47 ontploffingen: stevige sanctie uitgesproken

RAAL zwaar gestraft na 47 ontploffingen: stevige sanctie uitgesproken

10:00
6
KVDO-voorzitter reageert na heisa en kondigt grote verandering aan

KVDO-voorzitter reageert na heisa en kondigt grote verandering aan

09:30
Besparingen bij de VRT: moet je binnenkort betalen om naar het EK of WK te kijken?

Besparingen bij de VRT: moet je binnenkort betalen om naar het EK of WK te kijken?

07:00
2
Wat gebeurde er vandaag allemaal in de Nations League?

Wat gebeurde er vandaag allemaal in de Nations League?

23:00
Mats Rits spreekt klare taal over bekermatch met Beerschot tegen Anderlecht

Mats Rits spreekt klare taal over bekermatch met Beerschot tegen Anderlecht

22:30
Hoeft het niet meer? Steven Defour spreekt heel duidelijk over zijn toekomst als trainer

Hoeft het niet meer? Steven Defour spreekt heel duidelijk over zijn toekomst als trainer

22:00
Marco Kana beleeft opvallende ontmoeting tijdens interlandbreak

Marco Kana beleeft opvallende ontmoeting tijdens interlandbreak

21:30
Unieke kans: pop-up pakt dit weekend uit met 1.500 voetbalshirts De derde helft

Unieke kans: pop-up pakt dit weekend uit met 1.500 voetbalshirts

21:00
OH Leuven Women-speelsters reageren misnoegd op uitspraken van Olivier Deschacht in 'Ongefilterd'

OH Leuven Women-speelsters reageren misnoegd op uitspraken van Olivier Deschacht in 'Ongefilterd'

02/10
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 3
Denemarken Denemarken 2-4 Portugal Portugal
Griekenland Griekenland 2-2 Nederland Nederland
Wales Wales 2-1 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 2-0 Servië Servië
Frankrijk Frankrijk 1-1 Italië Italië
België België 3-0 Turkije Turkije
Kroatië Kroatië 18:00 Engeland Engeland
Spanje Spanje 20:45 Tsjechië Tsjechië

Nieuwste reacties

Standard 2.0 Standard 2.0 over RAAL zwaar gestraft na 47 ontploffingen: stevige sanctie uitgesproken storfstievel storfstievel over Romelu Lukaku heeft duidelijke boodschap voor Fenerbahçe André Coenen André Coenen over De Bruyne steelt de show, maar Van Bommel weigert zich blind te staren op 3-0 Eldonte Eldonte over Magische De Bruyne en eindelijk weer een lach bij Lukaku: de punten van de Rode Duivels tegen Turkije Johnnie Walker Johnnie Walker over Peter Vandenbempt ziet parel rondlopen bij Rode Duivels: "Kan wereldklasse worden" filip hendrix filip hendrix over Opvallend: Antwerp geeft deze speler plots nieuwe kans William Wallace William Wallace over Philippe Albert wil verandering tegen Turkije en pleit voor deze Rode Duivel Mitchke #FREESHAKY&CO Mitchke #FREESHAKY&CO over Zware clash tussen Ngoy en Arda Guler: dit is de reden Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Dompers voor Rode Duivels: Mark Van Bommel moet middenveld volledig omgooien tegen Frankrijk IXL IXL over België - Turkije: 3-0 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved