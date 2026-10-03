Zware clash tussen Ngoy en Arda Guler: dit is de reden

De 3-0-zege van de Rode Duivels tegen Turkije kreeg in de slotfase nog een bijzonder bitsig staartje. Nathan Ngoy en Arda Güler gingen na een duel neus aan neus staan. Beide spelers maakten elkaar verbaal het leven zuur, waarna ploegmaats moesten tussenkomen om de situatie te bedaren.

De frustratie zat duidelijk hoog bij Güler. De Turkse sterspeler begon volgens Ngoy te duwen en bleef ondertussen tegen hem praten. De Belgische verdediger reageerde daarop en kreeg, net als Güler, in de blessuretijd nog een gele kaart.

Ngoy gaf achteraf toe dat hij zelf rustiger had kunnen blijven. "Hij begon me te duwen en praatte wat tegen me. Ik reageerde daar niet goed genoeg op", legde de verdediger uit. Hij ziet het incident vooral als een werkpunt voor zichzelf. "Ik moet leren om op zo'n moment kalmer te blijven."

Ngoy begreep Güler niet

Achteraf kreeg Ngoy ook de vraag of Güler mogelijk racistische taal had gebruikt. Daar wilde hij absoluut geen uitspraak over doen.

“Ik weet niet wat hij precies zei, want hij sprak Turks en ik begreep hem dus niet”, aldus Ngoy. Wel was duidelijk dat de toon hem niet beviel. "Het klonk in elk geval niet prettig."

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Het opstootje veranderde niets meer aan het resultaat. België won met 3-0, terwijl Ngoy opnieuw een bijzonder sterke wedstrijd afleverde in de Belgische defensie.