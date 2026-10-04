🎥 Cvetković klopt Van Dijk en maakt eerste goal voor Servië

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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🎥 Cvetković klopt Van Dijk en maakt eerste goal voor Servië
Foto: © photonews
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Nederland neemt het op tegen Servië. Oranje kwam eerst op voorsprong, maar Mihajlo Cvetković reageerde met zijn allereerste treffer voor de nationale ploeg.

Mihajlo Cvetković zag zijn marktwaarde sinds zijn komst naar Anderlecht al met vier miljoen euro stijgen. De Servische spits maakte dit seizoen indruk in Europa, met vier doelpunten in de Europa League, en heeft nu ook bij zijn nationale ploeg van zich laten spreken. Tegen Nederland zette hij een nieuwe stap in zijn ontwikkeling.

Cvetković stond voor de tweede keer in zijn nog prille interlandcarrière aan de aftrap bij Servië. Zijn land zit in een bijzonder stevige Nations League-groep en had eerder al verloren van Griekenland, Duitsland en Nederland. Ook in de uitwedstrijd tegen Oranje keek Servië opnieuw tegen een achterstand aan nadat Teun Koopmeiners rond het halfuur de score had geopend.

Cvetković wint kopduel van Van Dijk

Vier minuten na de openingstreffer bracht de Anderlecht-aanvaller Servië weer langszij. Cvetković klopte niemand minder dan Virgil van Dijk in de lucht en kopte zijn eerste doelpunt voor de nationale ploeg binnen. Met zijn 1,78 meter behoort hij niet tot de grootste spitsen, maar zijn sprongkracht en slimme looplijnen in de zestien maken hem bijzonder gevaarlijk.


Of Servië daarmee ook een eerste punt kan pakken tegen het Nederland van bondscoach Xavi, moet nog blijken. Cvetković mag deze interlandperiode hoe dan ook als een persoonlijke opsteker beschouwen. De jonge paars-witte aanvaller onderstreept opnieuw dat hij zowel bij Anderlecht als op internationaal niveau steeds meer gewicht in de schaal legt.

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Mihajlo Cvetkovic

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