🎥 En bij de amateurs? Ex-spits Kortrijk scoort in minuut 96 als doelman voor Oostende

Niet enkel in het profvoetbal zijn we ondertussen begonnen aan het seizoen. Dat is ook zo in de amateurklassen van het Belgisch voetbal. En ook daar mogen we toch al een aantal interessante resultaten noteren. Er zijn verrassingen, zowel positief als negatief. Een tripje door de nationale reeksen dit weekend.

1e Nationale

In de eerste nationale van het amateurvoetbal zijn we ondertussen zes speeldagen ver. Houtvenne was bijzonder goed begonnen aan het seizoen, maar ze slikten nu wel hun eerste nederlaag van het seizoen. En wat voor eentje.

Tegen Hoogstraten werd met 3-0 verloren. Daardoor komt er voor de beloftenploeg van OH Leuven op zondagnamiddag een kans om opnieuw naast Houtvenne te gaan komen in de stand. Op die manier is er zeker nog niets gezegd over de zaak in het klassement.

De komende weken kan er zeker nog veel gebeuren, dat lijkt nu al een duidelijkheid te worden. Belisia Bilzen heeft zelfs maar 7 op 18 na twee wedstrijden, al kan er natuurlijk nog heel veel gebeuren de komende 24 speeldagen in de Eerste Nationale.

Voor Harelbeke ziet het er wel niet al te goed uit voorlopig. Zij wisten nog maar één puntje te pakken en deze week gingen ze ook opnieuw zwaar onderuit: op bezoek bij Dessel Sport werd het niet minder dan 4-0 voor de

2e Nationale A

Eendracht Aalst-Lede lijkt klaar om naar de hoogste amateurklasse te willen promoveren. Op bezoek bij Oostkamp werd alvast met 0-1 gewonnen, waardoor ze nu met 16 op 18 alleen aan de leiding blijven gaan in hun reeks.





De verrassende nummer twee na twee speeldagen was RFC Wetteren. Zij zijn ondertussen met acht punten al stevig teruggevallen. Ook HO Kalken - het team van Sporza-man Tom Boudeweel - heeft het voorlopig moeilijk en pakte nog maar één puntje.

KV Diksmuide-Oostende was op weg naar een zure nederlaag, maar kon met een goal in de 96e minuut van zijn doelman alsnog een puntje redden. Een sportief lichtpuntje in/na moeilijke weken binnen de club met alle heisa.

https://www.youtube.com/shorts/LYVbxQAly9g

2e Nationale B

Tempo Overijse en Wellen waren met 6 op 6 begonnen in deze reeks. Vier speeldagen verder is het Tempo Overijse dat met 18 op 18 wel héél goed bezig is. De kloof met Hades Kiewit is al vijf punten, De Kempen staat al op zes punten na zes wedstrijden.

Antwerp U23 heeft 9 op 18, de jeugd van STVV heeft 4 op 15. De leukste wedstrijd van de zaterdag? Dat was misschien wel de 1-4 zege van De Kempen bij op bezoek bij Nijlen. Ook hier is de competitie natuurlijk nog heel erg lang en dus kan er nog veel gebeuren.

3e Nationale A & B

In de derde nationale A van het amateurvoetbal hebben Ieper en Gullegem na vijf gespeelde wedstrijden nog steeds bijna het maximum van de punten. Met 13 op 15 is het uitkijken naar wat ze op zondag vermogen. In een reeks met teams uit Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen zijn de verplaatsingen soms groot.

In Derde Nationale B zitten we zelfs al iets verder, met al acht speeldagen achter de rug. De reeks telt zeventien ploegen en zal dus iets meer speeldagen moeten afwerken. Sint-Lenaarts won een spektakelduel op bezoek bij Turnhout met liefst 4-5.