🎥 En bij de amateurs? Ex-spits Kortrijk scoort in minuut 96 als doelman voor Oostende

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
🎥 En bij de amateurs? Ex-spits Kortrijk scoort in minuut 96 als doelman voor Oostende
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Niet enkel in het profvoetbal zijn we ondertussen begonnen aan het seizoen. Dat is ook zo in de amateurklassen van het Belgisch voetbal. En ook daar mogen we toch al een aantal interessante resultaten noteren. Er zijn verrassingen, zowel positief als negatief. Een tripje door de nationale reeksen dit weekend.

1e Nationale

In de eerste nationale van het amateurvoetbal zijn we ondertussen zes speeldagen ver. Houtvenne was bijzonder goed begonnen aan het seizoen, maar ze slikten nu wel hun eerste nederlaag van het seizoen. En wat voor eentje.

Tegen Hoogstraten werd met 3-0 verloren. Daardoor komt er voor de beloftenploeg van OH Leuven op zondagnamiddag een kans om opnieuw naast Houtvenne te gaan komen in de stand. Op die manier is er zeker nog niets gezegd over de zaak in het klassement.

De komende weken kan er zeker nog veel gebeuren, dat lijkt nu al een duidelijkheid te worden. Belisia Bilzen heeft zelfs maar 7 op 18 na twee wedstrijden, al kan er natuurlijk nog heel veel gebeuren de komende 24 speeldagen in de Eerste Nationale.

Voor Harelbeke ziet het er wel niet al te goed uit voorlopig. Zij wisten nog maar één puntje te pakken en deze week gingen ze ook opnieuw zwaar onderuit: op bezoek bij Dessel Sport werd het niet minder dan 4-0 voor de

2e Nationale A

Eendracht Aalst-Lede lijkt klaar om naar de hoogste amateurklasse te willen promoveren. Op bezoek bij Oostkamp werd alvast met 0-1 gewonnen, waardoor ze nu met 16 op 18 alleen aan de leiding blijven gaan in hun reeks.

De verrassende nummer twee na twee speeldagen was RFC Wetteren. Zij zijn ondertussen met acht punten al stevig teruggevallen. Ook HO Kalken - het team van Sporza-man Tom Boudeweel - heeft het voorlopig moeilijk en pakte nog maar één puntje.

KV Diksmuide-Oostende was op weg naar een zure nederlaag, maar kon met een goal in de 96e minuut van zijn doelman alsnog een puntje redden. Een sportief lichtpuntje in/na moeilijke weken binnen de club met alle heisa.

https://www.youtube.com/shorts/LYVbxQAly9g

 

2e Nationale B

Tempo Overijse en Wellen waren met 6 op 6 begonnen in deze reeks. Vier speeldagen verder is het Tempo Overijse dat met 18 op 18 wel héél goed bezig is. De kloof met Hades Kiewit is al vijf punten, De Kempen staat al op zes punten na zes wedstrijden.

Antwerp U23 heeft 9 op 18, de jeugd van STVV heeft 4 op 15. De leukste wedstrijd van de zaterdag? Dat was misschien wel de 1-4 zege van De Kempen bij op bezoek bij Nijlen. Ook hier is de competitie natuurlijk nog heel erg lang en dus kan er nog veel gebeuren.

3e Nationale A & B

In de derde nationale A van het amateurvoetbal hebben Ieper en Gullegem na vijf gespeelde wedstrijden nog steeds bijna het maximum van de punten. Met 13 op 15 is het uitkijken naar wat ze op zondag vermogen. In een reeks met teams uit Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen zijn de verplaatsingen soms groot.

In Derde Nationale B zitten we zelfs al iets verder, met al acht speeldagen achter de rug. De reeks telt zeventien ploegen en zal dus iets meer speeldagen moeten afwerken. Sint-Lenaarts won een spektakelduel op bezoek bij Turnhout met liefst 4-5.

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Eendracht Aalst Eendracht Aalst 5 13 4 1 0 13-6 7 W W W G W
2. KV Diksmuide Oostende KV Diksmuide Oostende 5 12 4 0 1 9-5 4 V W W W W
3. SV Oostkamp SV Oostkamp 5 11 3 2 0 8-3 5 W G G W W
4. KV Mechelen KV Mechelen 5 9 3 0 2 11-8 3 V W V W W
5. RFC Wetteren RFC Wetteren 5 8 2 2 1 9-8 1 G W V W G
6. KM Torhout KM Torhout 5 8 2 2 1 6-5 1 W G G V W
7. Zulte Waregem Zulte Waregem 5 7 2 1 2 15-11 4 W G W V V
8. Ninove Ninove 5 7 2 1 2 14-14 0 V V G W W
9. Appelterre-Eichem Appelterre-Eichem 5 7 2 1 2 5-5 0 W G W V V
10. SK Londerzeel SK Londerzeel 5 6 1 3 1 6-6 0 W G G V G
11. Sp. Petegem Sp. Petegem 5 5 1 2 2 5-6 -1 V G G W V
12. Hamme VW Hamme VW 5 5 1 2 2 8-13 -5 G G V W V
13. SV Oudenaarde SV Oudenaarde 5 4 1 1 3 9-13 -4 W V G V V
14. FC Lebbeke FC Lebbeke 5 4 1 1 3 7-11 -4 V V V G W
15. Racing Club Gent Racing Club Gent 5 2 0 2 3 8-13 -5 V G G V V
16. Hoger Op Kalken Hoger Op Kalken 5 1 0 1 4 5-11 -6 V V G V V
Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e amateurliga A
2e amateurliga A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e amateurliga B
2e amateurliga B Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers

Meer nieuws

LIVE - Interlandbreak: Rode Duivels niet met de trein, maar met de ... bus naar Parijs

LIVE - Interlandbreak: Rode Duivels niet met de trein, maar met de ... bus naar Parijs

17:20
1
Live. Transfernieuws 4/10: Het is Olise menens: harde eis op tafel

Live. Transfernieuws 4/10: Het is Olise menens: harde eis op tafel

16:00
📷 Mbappé mist Frankrijk-België, maar komt met geniale knipoog

📷 Mbappé mist Frankrijk-België, maar komt met geniale knipoog

15:30
Rode Duivels bereiden clash voor: dit staat er op het programma

Rode Duivels bereiden clash voor: dit staat er op het programma

14:45
Manchester City naar vijfde klasse?!

Manchester City naar vijfde klasse?!

13:30
46
Verhaeghe en Verschueren bijten van zich af: "Dat moet dringend veranderen"

Verhaeghe en Verschueren bijten van zich af: "Dat moet dringend veranderen"

13:00
9
Club in nauwe schoentjes? Welke impact heeft probleem Man City op Belgisch voetbal?

Club in nauwe schoentjes? Welke impact heeft probleem Man City op Belgisch voetbal?

12:15
Probeert Mark Van Bommel deze verrassende zet in het Stade de France? Analyse

Probeert Mark Van Bommel deze verrassende zet in het Stade de France?

11:30
5
Opgelet, Anderlecht: buitenlandse interesse voor topper die weinig kansen krijgt

Opgelet, Anderlecht: buitenlandse interesse voor topper die weinig kansen krijgt

10:00
2
Imke Courtois heeft wat te zeggen over Deschacht & co: "Oliedomme uitspraak, maar ..."

Imke Courtois heeft wat te zeggen over Deschacht & co: "Oliedomme uitspraak, maar ..."

09:30
15
Ex-speler Beerschot en Anderlecht wil T1 worden bij ... Royal Antwerp FC

Ex-speler Beerschot en Anderlecht wil T1 worden bij ... Royal Antwerp FC

09:00
'KRC Genk gaat concurrentie aan met Bologna en co voor talentrijke verdediger'

'KRC Genk gaat concurrentie aan met Bologna en co voor talentrijke verdediger'

08:20
Degryse ziet verschillende vraagstukken voor Van Bommel, maar lost er één op: "Ik verwacht hem aan de aftrap"

Degryse ziet verschillende vraagstukken voor Van Bommel, maar lost er één op: "Ik verwacht hem aan de aftrap"

07:00
Maxim De Cuyper predikt realisme en spreekt grote bewondering uit voor twee collega-Duivels

Maxim De Cuyper predikt realisme en spreekt grote bewondering uit voor twee collega-Duivels

23:00
'Union schrikt op: Europese top heeft nieuwkomer in het vizier'

'Union schrikt op: Europese top heeft nieuwkomer in het vizier'

21:40
Romelu Lukaku maakt indruk, en niet alleen met zijn goal: "Eerlijk gezegd niet meer verwacht"

Romelu Lukaku maakt indruk, en niet alleen met zijn goal: "Eerlijk gezegd niet meer verwacht"

21:05
15
'Na Haaland en Doku: ook andere ster is grof wild nu Man City in nauwe schoentjes zit'

'Na Haaland en Doku: ook andere ster is grof wild nu Man City in nauwe schoentjes zit'

20:35
KV Mechelen toont zijn goede hart met een heel bijzondere oefenwedstrijd

KV Mechelen toont zijn goede hart met een heel bijzondere oefenwedstrijd

20:05
3
'Club Brugge ruikt absolute jackpot: 50 miljoen op komst?'

'Club Brugge ruikt absolute jackpot: 50 miljoen op komst?'

19:35
Genk kan niet rechtveren tijdens interlandbreak: ook Nederlandse eersteklasser is te sterk

Genk kan niet rechtveren tijdens interlandbreak: ook Nederlandse eersteklasser is te sterk

19:05
'Arsenal houdt hart vast: slecht nieuws over Christos Tzolis'

'Arsenal houdt hart vast: slecht nieuws over Christos Tzolis'

18:30
Analisten blikken vooruit op Frankrijk en zien lastige puzzel - al is balans ook van belang

Analisten blikken vooruit op Frankrijk en zien lastige puzzel - al is balans ook van belang

03/10
4
Welke boodschap heeft Youri Tielemans voor Frankrijk?

Welke boodschap heeft Youri Tielemans voor Frankrijk?

03/10
9
Live. Transfernieuws 3/10: Wat met Courtens, Verschaeren en Vrancken?

Live. Transfernieuws 3/10: Wat met Courtens, Verschaeren en Vrancken?

03/10
Magische De Bruyne en eindelijk weer een lach bij Lukaku: de punten van de Rode Duivels tegen Turkije Analyse

Magische De Bruyne en eindelijk weer een lach bij Lukaku: de punten van de Rode Duivels tegen Turkije

03/10
3
Wanstaltig: Nathan Ngoy krijgt racistische berichten na België-Turkije

Wanstaltig: Nathan Ngoy krijgt racistische berichten na België-Turkije

03/10
1
Union SG houdt adem in: sterkhouder valt uit bij nationale ploeg

Union SG houdt adem in: sterkhouder valt uit bij nationale ploeg

03/10
2
Dank u, Turkije (en Griekenland?): België doet plots uitstekende zaak op FIFA-ranking

Dank u, Turkije (en Griekenland?): België doet plots uitstekende zaak op FIFA-ranking

03/10
1
Peter Vandenbempt ziet parel rondlopen bij Rode Duivels: "Kan wereldklasse worden"

Peter Vandenbempt ziet parel rondlopen bij Rode Duivels: "Kan wereldklasse worden"

03/10
8
Zware clash tussen Ngoy en Arda Guler: dit is de reden

Zware clash tussen Ngoy en Arda Guler: dit is de reden

03/10
5
Buitenlandse pers prikt door Belgische 3-0 heen: "Enigszins vertekend"

Buitenlandse pers prikt door Belgische 3-0 heen: "Enigszins vertekend"

03/10
10
Defour ziet statement van Lukaku en is lyrisch over De Bruyne

Defour ziet statement van Lukaku en is lyrisch over De Bruyne

03/10
KVDO-voorzitter reageert na heisa en kondigt grote verandering aan

KVDO-voorzitter reageert na heisa en kondigt grote verandering aan

03/10
RAAL zwaar gestraft na 47 ontploffingen: stevige sanctie uitgesproken

RAAL zwaar gestraft na 47 ontploffingen: stevige sanctie uitgesproken

03/10
8
Romelu Lukaku heeft duidelijke boodschap voor Fenerbahçe

Romelu Lukaku heeft duidelijke boodschap voor Fenerbahçe

03/10
5
Dompers voor Rode Duivels: Mark Van Bommel moet middenveld volledig omgooien tegen Frankrijk

Dompers voor Rode Duivels: Mark Van Bommel moet middenveld volledig omgooien tegen Frankrijk

03/10
17

Meer nieuws

Populairste artikels

2e amateurliga A

 Speeldag 6
KV Mechelen KV Mechelen - KV Diksmuide Oostende KV Diksmuide Oostende
Zulte Waregem Zulte Waregem - SV Oudenaarde SV Oudenaarde
SV Oostkamp SV Oostkamp - Eendracht Aalst Eendracht Aalst
Racing Club Gent Racing Club Gent - RFC Wetteren RFC Wetteren
FC Lebbeke FC Lebbeke - Ninove Ninove
Sp. Petegem Sp. Petegem - Hoger Op Kalken Hoger Op Kalken
SK Londerzeel SK Londerzeel 15:00 Hamme VW Hamme VW
Appelterre-Eichem Appelterre-Eichem 16:00 KM Torhout KM Torhout

Nieuwste reacties

Eldonte Eldonte over Verhaeghe en Verschueren bijten van zich af: "Dat moet dringend veranderen" YoniVL YoniVL over Imke Courtois heeft wat te zeggen over Deschacht & co: "Oliedomme uitspraak, maar ..." Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over 📷 De Cat spoelt enorm moeilijke weken in Bundesliga door in … Anderlecht Johnnie Walker Johnnie Walker over Romelu Lukaku maakt indruk, en niet alleen met zijn goal: "Eerlijk gezegd niet meer verwacht" Dog3 Dog3 over Probeert Mark Van Bommel deze verrassende zet in het Stade de France? Sv1978 Sv1978 over Tweede degradatie met KV Kortrijk lonkt nu al voor Brecht Dejaegere en hij ziet "minder kwaliteit" Sv1978 Sv1978 over Magische De Bruyne en eindelijk weer een lach bij Lukaku: de punten van de Rode Duivels tegen Turkije Sv1978 Sv1978 over Buitenlandse pers prikt door Belgische 3-0 heen: "Enigszins vertekend" JaKu JaKu over Dompers voor Rode Duivels: Mark Van Bommel moet middenveld volledig omgooien tegen Frankrijk JaKu JaKu over Analisten blikken vooruit op Frankrijk en zien lastige puzzel - al is balans ook van belang Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved