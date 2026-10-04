📷 Mbappé mist Frankrijk-België, maar komt met geniale knipoog

Kylian Mbappé ligt opnieuw onder vuur in Frankrijk. De discussie over de Gouden Bal, zijn nachtelijk uitstapje terwijl hij geblesseerd zou zijn en zijn afwezigheid tegen België zorgen voor heel wat commentaar. Met een opvallende muziekje onder een Instagram-video lijkt de aanvaller nu te reageren.

Frankrijk neemt het maandagavond opnieuw op tegen België, in de vierde wedstrijd van de Nations League. Kylian Mbappé ontbreekt daarbij. Hij was ook in Brussel al niet beschikbaar en werd vrijgesteld van zijn interlandverplichtingen nadat hij in de openingsmatch tegen Turkije met een blessure naar de kant moest.

Toch blijft de kapitein van Les Bleus nadrukkelijk aanwezig in de Franse actualiteit. Mbappé deelde zondag een video op Instagram die in Frankrijk ongetwijfeld opnieuw vragen zal oproepen. Controverses zijn de spits van Real Madrid de voorbije tijd immers niet bespaard gebleven.

Geblesseerd in de openingswedstrijd

Mbappé scoorde nog tegen Turkije (1-0), in de eerste Nations League-wedstrijd onder Zinédine Zidane, maar liep daarin ook een blessure op. Daardoor moet hij de rest van deze interlandperiode aan zich voorbij laten gaan en is hij maandagavond niet van de partij in het Stade de France.

Zijn afwezigheid maakt de gesprekken rond zijn persoon niet minder talrijk. Zijn strijd om de Gouden Bal zou de relatie met Ousmane Dembélé onder druk hebben gezet. Ook zijn positie op de linkerflank bij de start van het tijdperk-Zidane werd druk besproken. Daar kwam nog een veelbesproken uitstap naar een Parijse nachtclub bij, terwijl hij geacht wordt te herstellen.

Mbappé als de 'slechterik'?

Is zijn jongste Instagram-post een antwoord aan de critici? Dat valt uiteraard niet met zekerheid te zeggen, maar de gekozen muziek nodigt wel uit tot interpretatie. Nadat hij zich eerder al filmde op een loopband, toont Mbappé zich nu op de fiets, glimlachend en midden in de natuur. Op de dag van het EK wielrennen kreeg dat beeld nog een extra opvallende context.



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Vooral de soundtrack trekt de aandacht. De Madrileen koos voor Les Gentils, les Méchants, een klassieker van Michel Fugain et le Big Bazar. In het nummer klinkt onder meer: "Qui c’est qui est très méchant ? Le méchant."

Steekt Mbappé zichzelf daarmee ironisch in de rol van de 'slechterik', als reactie op alle commentaar? Zijn brede glimlach, de songkeuze en de duidelijke knipoog in de video doen vermoeden dat de post niet toevallig werd uitgekozen. Maar wat hij er precies mee wilde zeggen, weet uiteindelijk alleen Mbappé zelf.