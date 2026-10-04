Probeert Mark Van Bommel deze verrassende zet in het Stade de France?

Hoe vangt Mark Van Bommel maandagavond tegen Frankrijk het gemis van Youri Tielemans en Kevin De Bruyne op? De Nederlandse bondscoach kan teruggrijpen naar een tactisch idee dat hij eerder bij Antwerp gebruikte: een flankaanvaller centraal uitspelen. Mika Godts lijkt de voornaamste kandidaat voor die rol.

Mark Van Bommel moet maandagavond in het Stade de France puzzelen in zijn middenveld. De bondscoach van de Rode Duivels kan tegen Frankrijk niet rekenen op Youri Tielemans en Kevin De Bruyne. Samen zijn zij goed voor 220 interlands – 127 voor Tielemans, 93 voor De Bruyne – en dus verdwijnt er een pak ervaring en creativiteit uit de ploeg.

Eerder werd al duidelijk dat vier spelers in aanmerking komen voor een basisplaats in de return tegen de Fransen van Zinédine Zidane: Mandela Keita, Roméo Lavia, Nicolas Raskin en Hans Vanaken. Van dat viertal is Vanaken het meest aanvallend ingestelde profiel, waardoor de Bruggeling op papier de logische vervanger van de Napoli-middenvelder lijkt.

Godts kan centraal opduiken tegen Frankrijk

Toch hoeft Vanaken niet automatisch op de positie van De Bruyne te verschijnen. Zoals we bij de start van deze interlandperiode al toelichtten, neemt Van Bommel meerdere principes uit zijn periode bij Antwerp mee naar de nationale ploeg.

Eén van die ideeën heeft hij bij de Rode Duivels nog niet kunnen toepassen: een opgeleide winger centraal posteren, in een vrije rol als nummer 10. Bij Antwerp deed Van Bommel dat eerder al. Mogelijk acht hij het moment gekomen om dat concept ook bij België uit te testen.

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Normaal leek die ingreep eerder iets voor later, wanneer Jeremy Doku volledig hersteld en wedstrijdfit zou zijn. De schorsing van Kevin De Bruyne en het risico dat een middenveld met Lavia, Raskin en Vanaken in Frankrijk te weinig evenwicht brengt, kunnen de bondscoach echter aanzetten om sneller te schakelen.



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Mika Godts is daarbij een ernstige optie voor de nummer 10-positie. De nieuwe speler van Paris Saint-Germain schuift zondag samen met Van Bommel aan voor de persconferentie in het Stade de France. Dat voedt uiteraard de speculatie over een mogelijke basisplaats en een andere rol voor de aanvaller.

Trossard opnieuw kandidaat op de linkerflank

Van Bommel en Godts zullen hun plannen uiteraard niet prijsgeven aan de pers. Het profiel van Godts past wel bij de opdracht. Hij combineert technische finesse met beslissende acties en zet hoog en fel druk. Daardoor zouden twee meer controlerende middenvelders voor de defensie kunnen spelen, wat de as van de ploeg meer bescherming geeft.

De terugkeer van Leandro Trossard maakt die verschuiving ook haalbaarder. Trossard viel vrijdag op Sclessin al in na zijn blessure en kan links de plaats van Godts innemen. Op de rechterflank is Diego Moreira opnieuw inzetbaar na zijn schorsing, maar volgens de huidige signalen lijkt Dodi Lukebakio de beste papieren te hebben voor een plek in de basis.