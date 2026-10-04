Andy Carroll onthult de naam van beroemdheid die hem seksueel misbruikte

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Andy Carroll onthult de naam van beroemdheid die hem seksueel misbruikte
Foto: © photonews
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Andy Carroll heeft de identiteit onthuld van de man die hem in 2021 seksueel misbruikte. De voormalige spits van Newcastle United en Liverpool bevestigde dat het gaat om Kevin Adams, een voormalige danscoach die bekend werd door zijn optredens in het BBC-programma Fame Academy.

Carroll sprak eerder al openlijk over het misbruik in zijn autobiografie Owning It, maar noemde de naam van zijn dader toen niet. Als slachtoffer had hij in het Verenigd Koninkrijk automatisch recht op anonimiteit. Nadat Adams' naam in openbare rechtbankdocumenten verscheen, besloot Carroll zelf de identiteit te bevestigen.

“Nu Kevin Adams in rechtbankdocumenten als mijn misbruiker is genoemd, kan ik het bevestigen. Hopelijk kan ik dit hoofdstuk nu eindelijk achter me laten”, verklaarde Carroll.

De feiten vonden plaats terwijl Carroll voor Newcastle speelde. Hij beschreef hoe hij tijdens de nacht in zijn woning seksueel werd misbruikt. De confrontatie eindigde uiteindelijk met de politie die werd ingeschakeld. Carroll getuigde later tijdens het proces, iets wat hij omschreef als bijzonder zwaar en vernederend.

Dader werd in 2023 veroordeeld

Adams, die onder meer als choreograaf en danscoach actief was bij Fame Academy en later ook op televisie verscheen, werd in 2023 schuldig bevonden aan seksuele feiten. Hij kreeg een gevangenisstraf en werd bovendien opgenomen in het register voor zedendelinquenten.

Voor Carroll bleef de zaak echter nog jarenlang doorwerken. In zijn autobiografie schrijft hij dat hij dagelijks aan het incident dacht en dat het zelfs zijn vermogen om zich op voetbal te concentreren beïnvloedde.

“Wat er met mij is gebeurd, heeft elk aspect van mijn leven geraakt”, schreef de inmiddels 37-jarige Engelsman. “Het trauma is niet verdwenen.”

Carroll wil nu verder

Carroll, die negen keer uitkwam voor Engeland, probeert intussen een nieuw hoofdstuk te beginnen. Hij speelt tegenwoordig voor Dagenham & Redbridge en is er ook mede-eigenaar.

De spits vraagt tegelijk om geen oude foto's van hem en Adams opnieuw massaal te verspreiden. Hij wil naar eigen zeggen niet telkens opnieuw met zijn verleden worden geconfronteerd.

Carroll hoopt vooral dat zijn verhaal anderen die met seksueel misbruik te maken krijgen, kan helpen om erover te praten.

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