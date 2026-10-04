Degryse ziet verschillende vraagstukken voor Van Bommel, maar lost er één op: "Ik verwacht hem aan de aftrap"

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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Degryse ziet verschillende vraagstukken voor Van Bommel, maar lost er één op: "Ik verwacht hem aan de aftrap"
Foto: © photonews
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Maandag werken de Rode Duivels hun Nations League-vierluik af. Dat doen ze met mogelijk de moeilijkste opdracht van allemaal: een verplaatsing naar Frankrijk. Na de vlotte zege tegen Turkije (3-0) mogen de Belgen onze zuiderburen echter met een gezonde dosis vertrouwen in de ogen kijken. Bij de afwezigheid van Kevin De Bruyne en Youri Tielemans moet er wel geschoven worden. Marc Degryse ziet verschillende vraagstukken voor Mark van Bommel.

Marc Degryse buigt zich erover bij Het Laatste Nieuws. De analist zag Kevin De Bruyne tegen de Turken een topwedstrijd spelen. De middenvelder van Napoli zal echter geschorst moeten toekijken in het Stade de France, net als Youri Tielemans.

Heeft Lukaku toegewerkt naar maandag?

Mark van Bommel zal dus moeten schuiven op zijn middenveld, maar ook voorin. Zeker na het sterke optreden van Romelu Lukaku, die Degryse met zijn doelpunt en invalbeurt overtuigde dat hij tegen Frankrijk aan de wedstrijd kan starten.

"Hij is nu twee weken aan het trainen en opbouwen bij de Rode Duivels. Misschien hebben ze wel toegewerkt naar maandag?" Degryse zou in die context niet verrast zijn als Van Bommel maandag de voorkeur geeft aan Lukaku boven Charles De Ketelaere.

Degryse verwacht Joaquin Seys aan de aftrap

Ook op de flanken liggen er verschillende vraagstukken op tafel. Lukebakio trof twee keer het doelhout tegen Turkije  en Diego Moreira zal opnieuw beschikbaar zijn na een schorsing. Degryse sluit ook niet uit dat Van Bommel Leandro Trossard een kans heeft. De winger van Besiktas speelde tegen de Turken vijftien minuten.

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Ook een linie lager voorspelt hij veranderingen. "Ik verwacht ook Joaquin Seys aan de aftrap, om Michael Olise of Désiré Doué op te vangen." Dat zou dan betekenen dat Maxim De Cuyper naar de bank verhuist of durft Van Bommel het aan om de linkerpoot op de wing uit te spelen, zoals in de Premier League? Kortom: er zijn heel wat vragen waar de Nederlander maandag een antwoord op zal moeten geven.

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