Een ongezien duo tegen Frankrijk? "Ik ben benieuwd om hen samen te zien"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Een ongezien duo tegen Frankrijk? "Ik ben benieuwd om hen samen te zien"
Foto: © photonews
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Tegen Frankrijk zullen de Rode Duivels sowieso met een andere bezetting op het middenveld aantreden. Youri Tielemans en Kevin De Bruyne zijn geschorst. Krijgt bondscoach Mark van Bommel daardoor een aanleiding om Nicolas Raskin en Roméo Lavia samen op te stellen?

Tegen Turkije liet Kevin De Bruyne opnieuw zijn klasse zien aan de bal. Hij scoorde twee keer van buiten het strafschopgebied en vond tijdens de wedstrijd ook geregeld de opening met zijn passing.

"Tegen zulke ploegen, waarin hij ruimte krijgt, zal hij zich tonen. Die traptechniek zal hij nooit verliezen, zelfs niet op zijn 45e of 50e. Maar veel hangt af van de tegenstander die tegenover hem staat", analyseert Alex Teklak bij Complètement Foot.

Raskin opnieuw in de basis?

Net als Youri Tielemans zal De Bruyne er in het Stade de France echter niet bij zijn. Het duo startte in de eerste drie wedstrijden van het tijdperk-Van Bommel, maar door de schorsingen moet de bondscoach nu schuiven. Nicolas Raskin zat de voorbije twee duels op de bank en kan opnieuw in beeld komen voor een basisplaats.

"Sinds Axel Witsel hebben we dat niet meer gehad. Die jongen beschermt zijn defensie. Hij moet alleen naast een tweede middenvelder staan die voor de vooruitgang en de dynamiek zorgt", aldus Teklak.

Lavia als aanvallende aanvulling?

Kan Roméo Lavia die rol opnemen op het Belgische middenveld? Tot dusver koos Van Bommel doorgaans voor Raskin óf Lavia. Tegen Frankrijk toonde de middenvelder van Chelsea nochtans dat hij met een eerste inspeelpass na balrecuperatie meteen ruimtes kan openbreken.

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"Ik ben benieuwd om hen samen te zien. Lavia kan Raskin echt ontlasten van taken die hij misschien iets minder graag uitvoert", gaat Teklak verder. Ook zonder Tielemans en De Bruyne heeft Mark van Bommel nog andere mogelijkheden. Zo kan hij Charles De Ketelaere een rij achteruit laten spelen als vervanger van KDB, een positie die hem wellicht beter ligt dan die van diepe spits.

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