Ex-speler Beerschot en Anderlecht wil T1 worden bij ... Royal Antwerp FC

Het was een paar maanden geleden een opvallend einde van een ook al opvallende carrière. Jorn Vancamp zette zijn carrière definitief stop. De 27-jarige voetballer heeft ook al een nieuwe uitdaging te strikken ondertussen. En op termijn wil hij daarmee naar de Jupiler Pro Leauge. Hoe rapper, hoe liever lijkt daarbij het devies.

Het was deze zomer een opvallend einde van een carrière die ooit veelbelovend begon. Jorn Vancamp stopte op 27-jarige leeftijd met profvoetbal. De aanvaller gold bij Anderlecht als een groot talent, speelde Europees en kende later nog een sterke periode bij onder meer RAAL La Louvière.

Het jeugdproduct van KV Mechelen werd geboren op 28 oktober 1998 in Hoboken en doorliep de jeugdopleiding van Anderlecht. Daar werd hij beschouwd als een speler met veel potentieel. In september 2016 maakte hij op amper 17-jarige leeftijd zijn debuut voor de Brusselse hoofdmacht tegen Westerlo.

Anderlecht, Beerschot, La Louvière en nu bij Antwerp

Enkele maanden later volgde zelfs zijn Europese vuurdoop. Vancamp stond in december 2016 aan de aftrap tegen Saint-Étienne in de Europa League. Zijn grote doorbraak in het Lotto Park bleef echter uit. In 2017 werd hij uitgeleend aan Roda JC, waar hij in de Eredivisie 24 wedstrijden speelde en vier keer scoorde. Daarna volgde een definitieve overstap naar Beerschot.

Bij Beerschot kende Vancamp een wisselvallige periode. Blessures gooiden meermaals roet in het eten. Later volgden onder meer FC Eindhoven en het Finse Ilves. Ook daar bleef het moeilijk om langdurig een vaste basisplaats te veroveren. In 2022 streek hij neer bij de beloften van OH Leuven. Daar kwam opnieuw een opvallende opleving.

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Vancamp scoorde in het seizoen 2022/23 11 keer in 21 competitiewedstrijden voor OHL U23. Dat leverde hem een nieuwe kans op bij RAAL La Louvière. En ook bij De Wolven speelde hij nog een leuke periode, maar ondertussen heeft hij beslist om de voetbalschoenen aan de haak te hangen.





De nog steeds jonge ex-speler had andere plannen. Die wisten hem eerst al te leiden naar scoutingswerk toen hij nog speelde voor OH Leuven. Nu koos hij voor een carrière als jeugdcoach bij Royal Antwerp FC. Met duidelijke doelen.

Jorn Vancamp wil aan de slag als coach en droomt van meer bij Antwerp

Hij volgt ondertussen ook al de UEFA A-cursus. "Ik ben daar veruit de jongste. Ook Brecht Dejaegere, Marvin Ogunjimi en Peter Van der Heyden zitten in die cursus. Ik doe dit met het idee om ooit hoofdcoach te worden, dat weten ze ook bij Antwerp."

"Deze zomer zat ik al dicht bij een positie als T1 in eerste afdeling, maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan", aldus Vancamp daarover nu in Het Nieuwsblad. Het moge duidelijk zijn: de speler toont de nodige ambities richting de toekomst.

Waar eindigt het voor Jorn Vancamp?

“Nu gaat mijn focus naar Antwerp. Als talentmanager bekommer ik mij om de U10 en U12 en ik ben ook nog topsport-Red talentscoach voor de U13 tot U18. Bijna achttien uur per dag ben ik bezig met die jonge gasten, met het project dat ze hier hebben uitgewerkt. Iedereen weet dat er hier bovenaf wat verschoven is, maar er staat wel een stevige structuur. Veelbelovend voor de toekomst", klinkt het nog.