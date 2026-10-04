'Genk en Club Brugge mikken hoog met komst van dure vogel'

De zomermercato is nog maar net gesloten en toch zijn er alweer nieuwe plannen gemaakt voor de komende mercato of mercato's. Zo zou Daniel Mikolajewski wel eens de volgende speler kunnen zijn of worden die de rangen komt vervoegen.

Club Brugge en KRC Genk zouden allebei hun oog hebben laten vallen op Daniel Mikolajewski. De 20-jarige Poolse spits maakt dit seizoen indruk bij FC Luzern, waar hij zich in korte tijd in de kijker heeft gespeeld. Ook vanuit Italië is er belangstelling voor de jonge aanvaller.

Mikolajewski wordt dit seizoen door Parma uitgeleend aan Luzern. In acht wedstrijden was hij al goed voor vier doelpunten en drie assists. Vlak voor de interlandbreak pakte hij bovendien uit met een hattrick tegen Grasshoppers. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde drie miljoen euro.

KRC Genk en Club Brugge gaan de strijd aan

De interesse van Club Brugge en Genk is niet nieuw, want ook twee weken geleden werd er in de Zwitserse pers al gewag gemaakt van de mogelijke handtekening van de jonge Pool in de Jupiler Pro League tijdens een van de komende transfermercato's.

Zo ver is het echter nog (lang) niet, want ook in Parma geloven ze enorm in hem - ondanks de uitleenbeurt. De komende jaren zou hij zomaar in Italië zijn kans kunnen wagen - daarom dat ze ook geen aankoopoptie in de huurdeal richting Luzern wisten te vervatten.

Jonge Pool blijft in de belangstelling staan

Mikolajewski ligt nog tot liefst 2030 onder contract en zou vanaf volgend seizoen opnieuw een plaats moeten krijgen binnen de plannen van Parma. De vraagprijs zou inmiddels al tussen acht en tien miljoen euro liggen. Genk gaf dit seizoen wel meer dan 11 miljoen euro uit voor een spits, en ook Club Brugge toonde al meermaals dat het kapitaalkrachtig is.





Sowieso zou de komst van de youngster voor beide ploegen een nieuwe incentive kunnen geven voorin. Bovendien zou de goalgetter een typisch voorbeeld zijn - denk aan Tresoldi? - van een speler waar nog veel meerwaarde kan op worden gemaakt.