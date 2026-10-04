Imke Courtois heeft wat te zeggen over Deschacht & co: "Oliedomme uitspraak, maar ..."

De podcast Ongefilterd is in het oog van de storm beland na een fragment over vrouwenvoetbal. Vooral de uitspraken van Olivier Deschacht lokten veel kritiek uit. Heel wat Red Flames en vrouwenvoetbalclubs reageerden ondertussen op de zaak en nu heeft ook Imke Courtois zich uitgelaten over de zaak.

De discussie begon toen host Angel Redondo vroeg hoe ver de vrouwenploeg van OH Leuven volgens de gasten kan geraken in de Champions League. Deschacht maakte meteen duidelijk dat hij het vrouwenvoetbal niet volgt. “Daar kan ik niet naar kijken, met alle respect, ik volg het niet.”

Daarna volgde toch wel wat smalend gelach in de studio, waarop onder meer Thomas Buffel en Stijn Stijnen een aantal zaken aanhaalden om duidelijk te maken dat ze toch wat hebben met vrouwenvoetbal en onder meer OH Leuven wél volgen in de Champions League.

Olivier Deschacht is toch geen monster?

Een dag later had Deschacht gereageerd in Het Laatste Nieuws op de zaak: "Ik begrijp er niets van", aldus Deschacht. "Ik ben zelfs een beetje in de war. Ik kijk niet graag naar vrouwenvoetbal. Maar ook rugby, Formule 1 of een dansprogramma zou ik niet opzetten. We vertellen in Ongefilterd onze mening. Moet ik mij daarvoor excuseren? Ben ik daarvoor een monster, nee toch?"

Volgens Imke Courtois in De Zondag is Deschacht geen monster. En zijn collega's aan tafel waren ook vooral met zichzelf bezig en zo hielpen ze Olivier Deschacht op die manier niet uit de problemen nadat die de verkeerde uitspraak lanceerde.

Deschacht is meer dan de oliedomme uitspraak over vrouwenvoetbal

"Deschacht moest zijn eigen hachje redden en slaagde daar niet in, ook niet door er alle respect aan toe te voegen. Het kwaad was geschied, al zal het nog een tijdje duren voor hij dat ten volle begrijpt", is Courtois streng.





Maar ze kent Deschacht ook en zalft ook: "Iemand had kunnen zeggen dat de uitspraak ongepast was of hem kunnen vragen waarom hij niet keek. Het was fout en respectloos, maar de manier waarop men op basis van één oliedomme uitspraak iemand dreigt te definiëren is ook iets waar we mogen over nadenken."