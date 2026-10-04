'KRC Genk gaat concurrentie aan met Bologna en co voor talentrijke verdediger'

KRC Genk wil opnieuw de Zuid-Amerikaanse markt op. Ze hebben ene Neider Parra op de radar staan. De concurrentie is echter niet minnetjes, want diverse andere Europese ploegen zouden ook wel wat zien in de jonge speler. En zo kan het een zeer pittige transferstrijd worden voor de jongeling van Nacional uit Colombia.

Alle analisten in Zuid-Amerika zijn het er over eens: Neider Parra? Dat is een speler om in de gaten te houden! Neider Parra is een 20-jarige Colombiaanse centrale verdediger die zich ontwikkelt bij Atlético Nacional.

De jonge verdediger heeft onlangs de aandacht getrokken van verschillende Europese scouts, waardoor hij op de radar staat terwijl hij zich verder probeert te bewijzen in Colombia. Parra is volgens Eyeball een solide en betrouwbare kracht achterin, hij leest het spel goed en voelt zich comfortabel in zowel lucht- als grondduels.

KRC Genk wil Neider Parra van Nacional in huis halen

Hij is sterk in verdedigende situaties en blijft steevast beheerst aan de bal. En zo brengt hij de kwaliteiten van een ware rots in de branding in de verdediging van Atlético Nacional. Eentje waarbij ze weten dat ze ook goud in handen hebben.

De marktwaarde van Neider Parra is ondertussen zo'n 800.000 euro volgens Transfermarkt, maar de kans dat hij voor (veel) meer geld zal vertrekken uit Colombia richting het Europese vasteland lijkt steeds meer een zekerheid.

Kapers op de kust voor Neider Parra van Nacional

Neider Parra staat nadrukkelijk in de belangstelling van KRC Genk. De Limburgers hebben ondertussen ervaring met het in huis halen van Zuid-Amerikanen in het algemeen en Colombianen meer specifiek. Dat kan ook voor Parra zelf een incentive zijn om naar Genk te komen.





De concurrentie is echter niet min. Te beginnen met Bologna, want ook de Italiaanse subtopper zou er Neider Parra graag bij willen. Ook vanuit onder meer Spanje en Duitsland zijn er ondertussen scouts die minstens met één oog lonken naar de jonge verdediger.