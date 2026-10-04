KV Mechelen opent bijzondere ruimte voor supporters: “We gaan de miserie niet wegmoffelen”

Duizenden supporters van KV Mechelen zakten zondag af naar Achter de Kazerne voor de jaarlijkse Fandag. Verspreid over het stadion waren er een vijftigtal activiteiten, maar vooral de opening van de nieuwe Malinwa Living trok de aandacht.

De Kakkers konden zich onder meer uitleven op springkastelen, deelnemen aan verschillende sportactiviteiten, een truitje laten bedrukken en op de foto gaan met spelers. Ook de spelersbus kon van dichtbij worden ontdekt. Daarnaast waren er onder meer tafelvoetbal, schaken, boksen, rope skipping en een live podcast.

Toch was er één nieuwe blikvanger die boven de rest uitstak. Op de derde verdieping van het stadion werd de Malinwa Living officieel geopend, schrijft HLN. Daar krijgt het Malinwa Archief voortaan een eigen ruimte waar supporters unieke stukken uit de geschiedenis van de club kunnen bewonderen.

Europacup-beker krijgt plaats tussen historische stukken

In de ruimte zijn onder meer oude truitjes, voetbalschoenen, officiële documenten en stukken uit het voormalige stadion te vinden. Ook een replica van de Europacup II-beker kreeg er een prominente plaats.

Het archief werd in 2013 opgericht door Bertrand Peeters, die al jaren historische stukken van KV Mechelen verzamelt en bewaart. De collectie groeide ondertussen uit tot een omvangrijk geheel. Een deel ervan was tot voor kort enkel opgeslagen in een depot en dus niet toegankelijk voor supporters.

Ook moeilijke periodes krijgen plaats

De Malinwa Living toont niet alleen de successen van de club. Ook de moeilijke periodes uit de geschiedenis krijgen er bewust een plaats.





“Onze successen staan hier tentoongesteld, maar het stukje miserie hoort er ook bij. Dat is ook een deel van onze club. We gaan dat niet wegmoffelen”, klinkt het bij HLN.

De ruimte moet de komende jaren nog verder groeien. KV Mechelen hoopt daarom dat supporters die thuis nog bijzondere stukken bezitten, die aan het archief willen schenken.