Live. Transfernieuws 4/10: Anderlecht heeft speler op het oog

Redactie
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Live. Transfernieuws 4/10: Anderlecht heeft speler op het oog
Foto: © photonews
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Het was een paar maanden geleden een opvallend einde van een ook al opvallende carrière. Jorn Vancamp zette zijn carrière definitief stop. De 27-jarige voetballer heeft ook al een nieuwe uitdaging te strikken ondertussen. En op termijn wil hij daarmee naar de Jupiler Pro Leauge. Hoe rapper, hoe liever lijkt daarbij het devies. (Lees meer)

'KRC Genk gaat concurrentie aan met Bologna en co voor talentrijke verdediger'

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KRC Genk wil opnieuw de Zuid-Amerikaanse markt op. Ze hebben ene Neider Parra op de radar staan. De concurrentie is echter niet minnetjes, want diverse andere Europese ploegen zouden ook wel wat zien in de jonge speler. En zo kan het een zeer pittige transferstrijd worden voor de jongeling van Nacional uit Colombia. (Lees meer)

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