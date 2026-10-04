Opvallende cijfers bij Rode Duivels voor clash met Frankrijk: “Dat zijn allemaal records”

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Opvallende cijfers bij Rode Duivels voor clash met Frankrijk: “Dat zijn allemaal records”
Foto: © photonews
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Mark van Bommel staat voor zijn moeilijkste opdracht als bondscoach van de Rode Duivels. België neemt het maandagavond op tegen Frankrijk en moet dat bovendien doen zonder Kevin De Bruyne en Youri Tielemans. De bondscoach krijgt daarbij opvallende signalen uit de fysieke data.

Van Bommel gaf aan dat de statistieken van zijn spelers op verschillende vlakken uitzonderlijk hoog liggen. Vooral de intensiteit, het aantal sprintmeters en de sprints aan hoge snelheid zouden records hebben gebroken.

“De data zijn goed. Intensiteit, sprintmeters en sprinten aan hoge snelheid: dat zijn allemaal records”, stelde Van Bommel. Die cijfers zullen volgens hem ook een belangrijke rol spelen bij zijn keuzes voor de basiself.

Dat is geen overbodige luxe, want België werkt deze interlandperiode een bijzonder intensief programma af. De bondscoach moet rekening houden met spelers die in verschillende fysieke omstandigheden bij de nationale ploeg zijn aangekomen.

Vier wedstrijden wegen door

Van Bommel waarschuwt dan ook voor de fysieke belasting. Een aantal spelers dreigt maandag voor de vierde keer in korte tijd aan de aftrap te verschijnen. “We moeten opletten voor blessures”, benadrukte hij.

De situatie verschilt bovendien van speler tot speler. “We moeten kijken hoeveel ze bij hun club gespeeld hebben en welke voorbereiding ze daar hebben gehad. Niet iedereen komt hier in dezelfde vorm toe.”

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Tegen Frankrijk wordt die puzzel nog complexer. De Rode Duivels missen met De Bruyne en Tielemans twee belangrijke spelers door schorsing. Van Bommel wil daar echter geen excuus van maken.

Andere jongens moeten opstaan

“Kevin en Youri zijn heel belangrijk en het is jammer dat ze er niet bij zijn. Maar iedereen moet het team kunnen helpen. Andere jongens moeten nu opstaan.”

Ook voor Mika Godts was Van Bommel bijzonder lovend. De bondscoach zag de aanvaller drie sterke wedstrijden spelen met veel intensiteit en individuele acties. Hij wil vooral dat Godts daarin onbevreesd blijft.

“Hij moet die acties blijven proberen, ook wanneer ze mislukken. Zo trekt hij tegenstanders naar zich toe en creëert hij ruimte voor ploegmaats. Maar meestal hoef ik niet lang te wachten, want zijn eerste actie lukt bijna altijd.”

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