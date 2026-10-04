Van Bommel onthult beste speler waar hij ooit mee speelde en... het is een Belg

Mark van Bommel heeft een verrassende keuze gemaakt toen hij gevraagd werd naar de beste voetballer met wie hij ooit samenspeelde. De Nederlandse bondscoach kreeg van een Braziliaanse journalist verschillende wereldsterren voorgeschoteld, maar koos resoluut voor een Belgische legende: Luc Nilis.

Van Bommel speelde in zijn carrière samen met een indrukwekkend lijstje namen. Bij FC Barcelona deelde hij de kleedkamer met onder anderen Ronaldinho, bij Bayern München met sterren als Franck Ribéry en Miroslav Klose en bij AC Milan met onder meer Zlatan Ibrahimovic. Toch gaat zijn voorkeur naar een speler die hij tijdens zijn periode bij PSV leerde kennen.

“Romário en Ronaldo ging ik als jonge speler bekijken toen ik naar PSV ging. Met Ronaldinho heb ik uiteindelijk samengespeeld”, vertelde Van Bommel. “Maar voor mij is Luc Nilis de beste speler met wie ik ooit gespeeld heb.”

Van Bommel benadrukte bovendien dat zijn keuze niets te maken heeft met zijn huidige functie als bondscoach van België. “Ik zeg dat niet omdat ik nu hier bondscoach ben. Ik heb dat al veel eerder gezegd.”

Ook Ronaldo koos voor Nilis

De uitspraak krijgt extra betekenis omdat Van Bommel niet de eerste absolute wereldster is die Nilis boven andere grootheden plaatst. Ronaldo Nazário, die tussen 1994 en 1996 samen met Nilis bij PSV speelde, noemde de Belg eerder eveneens zijn beste ploegmaat ooit.





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Dat is opmerkelijk, want de Braziliaan speelde later nog samen met onder anderen Zinédine Zidane, Romário, Luis Figo, Rivaldo en Ronaldinho. Toch bleef zijn samenwerking met Nilis in Eindhoven hem bij.

Ronaldo prees vooral de manier waarop Nilis hem in scoringspositie bracht en niet egoïstisch was voor doel. Met Nilis naast zich scoorde Ronaldo in zijn PSV-periode liefst 54 keer in 57 wedstrijden.

Belgische klasse uit een andere generatie

Nilis was zelf jarenlang een van de absolute smaakmakers van het Belgische voetbal. Hij maakte naam bij Anderlecht en groeide vervolgens uit tot een icoon van PSV. Zijn fluwelen traptechniek en tweebenigheid maakten hem tot een uitzonderlijke aanvaller.

Van Bommel speelde slechts één seizoen met Nilis in Eindhoven, maar dat volstond om een blijvende indruk na te laten. Eerder sprak hij ook al over de Belgische aanvaller als een van de beste spelers waarmee hij ooit samenspeelde.

Dat zowel Van Bommel als Ronaldo, twee spelers met een carrière vol absolute wereldsterren, onafhankelijk van elkaar bij dezelfde Belgische naam uitkomen, zegt veel over de klasse die Nilis in zijn beste jaren tentoonspreidde.