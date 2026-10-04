Yari Verschaeren vertelt zijn Anderlecht-verhaal: "Veel gegeven voor de club, soms ten koste van mezelf"

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Yari Verschaeren vertelt zijn Anderlecht-verhaal: "Veel gegeven voor de club, soms ten koste van mezelf"
Foto: © photonews
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Yari Verschaeren heeft uitgebreid teruggeblikt op zijn periode bij Anderlecht. De aanvallende middenvelder begon als een absolute sensatie, maar zag zijn ontwikkeling afgeremd worden door blessures, trainerswissels en de steeds grotere druk. Zelf vindt hij dat hij niet altijd vrijuit gaat, maar hij wil ook een ander beeld van zijn carrière schetsen.

“Mijn verhaal als speler van de A-ploeg is destijds heel straf begonnen. Ik was een hype”, blikt Verschaeren terug in Het Nieuwsblad. “Maar het is waar: het is de jaren nadien, mede door zware blessures, niet gegaan zoals ik dat gehoopt had. Da’s ontgoochelend.”

De kritiek dat hij bij Anderlecht soms een uitgebluste indruk gaf en te weinig peper in het lijf had, spreekt hij gedeeltelijk tegen. “Ik heb net héél veel willen geven aan Anderlecht, soms ten koste van mezelf”, klinkt het. Tegelijk is Verschaeren opvallend zelfkritisch over zijn eigen aandeel.

“Een beetje van alles bij elkaar. Die blessures, ikzelf had beter kunnen doen, de club had op bepaalde momenten meer vertrouwen kunnen hebben…” Hij erkent ook dat hij niet altijd het niveau haalde dat van hem verwacht werd. “Dat klopt. Ik ben zelfkritisch. Het was bij momenten niet voldoende. Dat ligt grotendeels aan mezelf.”

Dertien trainers in acht jaar

Een belangrijk onderdeel van zijn verhaal is de voortdurende wisselvalligheid binnen Anderlecht. Verschaeren maakte in acht jaar tijd maar liefst dertien trainers mee. Dat had volgens hem een duidelijke impact.

“Dat heeft me niet altijd geholpen. Je mag niet vergeten dat ik in het begin erg jong was. Het was voortdurend aanpassen, ook tactisch. En niet elke coach zette me op mijn beste plek.”

Zo werd hij onder meer als defensieve middenvelder gebruikt en speelde hij ook op de flank. “Ik kán dat, zal altijd alles doen om te helpen, maar ik ben daar wel op afgerekend, terwijl ik op mijn best ben als spelmaker.”

Volgens Verschaeren werd hij bovendien soms het slachtoffer van de resultaten. “De jaren nadien was ik naar mijn aanvoelen dan weer vaak oké, maar werd ik aangeduid als de zondebok omdat de resultaten tegenvielen. Ik moest op mijn twintig plots de patron van Anderlecht zijn. Dat lukte niet.”

“Ik heb daarmee geworsteld”

De verwachtingen rond zijn persoon wogen zwaar. Verschaeren geeft toe dat hij moeite had met de manier waarop er over hem werd gesproken.

“Ik heb daarmee geworsteld, ja. Men leek ook zo snel te concluderen dat ik passé was. Ik vond het zelf vooral moeilijk om te aanvaarden dat ik niet kon brengen wat ik wilde.”

Hij had in zijn eerste jaar bij de club enkele gesprekken met de psycholoog, vooral omdat zijn leven als jonge prof bijzonder intens was. Achteraf bekeken denkt hij dat hij daar misschien langer gebruik van had moeten maken. “Misschien had ik dat anders moeten aanpakken, want ik trok het me allemaal hard aan.”

Toch blijft zijn band met Anderlecht sterk. Verschaeren had er naar eigen zeggen graag een ander einde gekend. “Anderlecht zit in mijn hart, de club heeft me gevormd. Ik wilde daar iets voor teruggeven. Een trofee winnen.”

Dat engagement had zelfs gevolgen voor zijn carrièreplanning. “In die beginjaren, toen de Europese top zich meldde, heb ik interessante aanbiedingen afgeslagen.” Verschaeren koos toen bewust voor Anderlecht. Achteraf is dat een belangrijke nuance in het verhaal van een speler die volgens sommigen nooit volledig zijn potentieel heeft waargemaakt.

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