Zidane heeft heldere boodschap voor Cristiano Ronaldo na opmerkelijk vertrek bij Portugal

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Zidane heeft heldere boodschap voor Cristiano Ronaldo na opmerkelijk vertrek bij Portugal
Foto: © photonews
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De toekomst van Cristiano Ronaldo bij Portugal hangt aan een zijden draadje. De 41-jarige superster verliet deze week voortijdig de nationale ploeg nadat hij geen speelminuten kreeg tegen Noorwegen. Zijn ex-trainer Zinédine Zidane heeft nu gereageerd op de situatie en had vooral veel lof voor de Portugese vedette.

Ronaldo was niet tevreden met zijn gebrek aan speeltijd tegen Noorwegen. Toen bondscoach Jorge Jesus een dag voor het duel met Denemarken duidelijk maakte dat hij zich niet verplicht voelde om rekening te houden met de status van spelers, besloot Ronaldo Portugal te verlaten met zijn privéjet.

Portugal wil Ronaldo niet zomaar laten verdwijnen van het internationale toneel

Daarmee rijst de vraag of Ronaldo zijn laatste wedstrijd voor zijn land al heeft gespeeld. Een officieel afscheid is er voorlopig niet, maar de Portugese voetbalbond zou er alles aan willen doen om de uitzonderlijke interlandcarrière van zijn aanvoerder niet in mineur te laten eindigen.

Ronaldo speelde tot dusver 234 interlands en scoorde daarin liefst 146 keer. Hij won met Portugal onder meer het EK en twee Nations Leagues.

Zidane met grote lof voor zijn ex-speler: “Petje af voor Cristiano”

Zidane kent Ronaldo als geen ander. Bij Real Madrid werkten de twee jarenlang samen en beleefden ze een bijzonder succesvolle periode. Onder Zidane won Ronaldo drie keer de Champions League, terwijl Real Madrid in 2017 ook de Spaanse titel pakte.

“Hij heeft me geholpen om ongelooflijke dingen te winnen”, vertelt Zidane. “We moeten zijn geweldige carrière erkennen. Wat hij heeft bereikt, is uitzonderlijk. Ik heb het geluk gehad hem onder mijn hoede te hebben. Petje af voor Cristiano!”

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De Fransman benadrukt bovendien hoeveel respect hij heeft voor zijn voormalige sterspeler. “Cristiano heeft ons heel veel prijzen bezorgd.”

Portugal liet Ronaldo vervolgens thuis en versloeg Denemarken met 2-4. De Portugezen maken zich nu op voor het volgende duel. Dat zal ook zonder Ronaldo moeten gebeuren. De wissel van de wacht zat er wel al aan te komen, want CR7 heeft Vadertje Tijd nu toch al heel lang afgehouden.

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