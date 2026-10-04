Zinedine Zidane heeft grote lof voor Mark van Bommel, die hem "in de problemen bracht"

Zinédine Zidane gaat maandagavond opnieuw sleutelen aan zijn basiself voor de clash met België. De Franse bondscoach kondigde op zijn persconferentie aan dat er wijzigingen komen, maar waarschuwde tegelijk voor de kwaliteiten van de Rode Duivels.

Frankrijk bleef vrijdag steken op een 1-1-gelijkspel tegen Italië. Van een must-win wil Zidane voor de wedstrijd tegen België echter niet spreken. “We willen altijd winnen, want we zijn competitiebeesten”, aldus de Franse bondscoach. “Maar het belangrijkste is dat we onze wedstrijd goed voorbereiden en op het veld doen wat we willen doen.”

Dat betekent ook dat er opnieuw wijzigingen in de ploeg komen. “Er zullen zeker veranderingen zijn. Dit is onze vierde wedstrijd, dus we moeten ook niet zomaar alles omgooien. We zullen intelligente wijzigingen doorvoeren, vooral om competitief te blijven.”

Zidane waarschuwt voor Rode Duivels

Wie maandag precies aan de aftrap verschijnt, wilde Zidane nog niet verklappen. Zo blijft ook de vraag open of onder anderen Leny Yoro zijn kans krijgt en of een van de doublures van eerste doelman Mike Maignan tussen de palen verschijnt.

Voor België heeft Zidane alvast bijzonder veel respect. De Franse coach zag hoe de Rode Duivels vrijdag Turkije met 3-0 versloegen en is ervan overtuigd dat België Frankrijk opnieuw het leven zuur kan maken.

“Ze hebben het in de heenwedstrijd tegen ons heel goed gedaan en ze hebben ons tactisch in de problemen gebracht”, aldus Zidane. Frankrijk won die wedstrijd uiteindelijk met 1-0. “Ze kunnen veel dingen. Tegen Turkije hebben ze hun tegenstander problemen bezorgd. Ze zijn zowel collectief als individueel sterk.”



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De Fransman verwacht dus geen eenvoudige avond. België zal bovendien met vertrouwen aan de aftrap verschijnen na de overtuigende zege tegen Turkije.

“Ik hou van die spanning”

Zidane is ondertussen bezig aan zijn eerste interlandperiode als bondscoach van Frankrijk. Ondanks het gelijkspel tegen Italië kijkt hij tevreden terug.

“Ik ben zeer tevreden met wat ik tijdens deze eerste bijeenkomst heb gezien, al is er nog werk”, klinkt het. De voormalige wereldster voelt naar eigen zeggen ook geen probleem met de druk die bij de job komt kijken.

“Ik heb die druk altijd gevoeld en ik hou ervan. Ik hou ervan die spanning te voelen. Maar bovenal hou ik van wat ik doe: bij de spelers zijn en met deze groep werken.”

Maandagavond wacht voor Zidane zijn laatste opdracht van deze interlandperiode. België krijgt daarbij opnieuw een Franse ploeg tegenover zich die volgens zijn coach op verschillende posities zal veranderen.