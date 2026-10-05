🎥 Bekijk hier de geniale assist van Lavia en de schitterende afwerking van Lukebakio

Wat een manier om je rentree bij de Rode Duivels luister bij te zetten. Roméo Lavia stond maandagavond in het Stade de France aan de aftrap en liet meteen zien waarom België zo lang op zijn terugkeer heeft gewacht. De Chelsea-middenvelder verstuurde tegen Frankrijk een fenomenale pass richting Dodi Lukebakio, die vervolgens ijzig kalm afwerkte: 0-1.

Het was een aanval die perfect paste bij de kwaliteiten van Lavia. De middenvelder kreeg de bal centraal en zag een opening die nauwelijks zichtbaar leek. Met één heerlijke lage pass sneed hij de Franse defensie volledig open. Lukebakio dook in de ruimte achter de verdediging en kwam helemaal alleen voor doelman Guillaume Restes.

De Franse defensie werd volledig uitgespeeld. De pass van Lavia was zo precies dat Lukebakio alleen nog hoefde te controleren en af te werken. Dat deed de aanvaller vervolgens op schitterende wijze.

Lavia maakt meteen verschil na lange periode van blessureleed

Voor Lavia is het een bijzonder moment. De 22-jarige middenvelder kende de voorbije seizoenen veel blessureproblemen en moest daardoor lang wachten op continuïteit bij de nationale ploeg. Hij werd door Van Bommel opnieuw bij de selectie gehaald en maakte tijdens deze interlandperiode stap voor stap minuten.

Tegen Italië viel Lavia in, waarna hij tegen Frankrijk vorige week zijn eerste basisplaats bij de Rode Duivels kreeg. Hij speelde toen 85 minuten en maakte volgens Van Bommel een uitstekende indruk. De bondscoach waarschuwde wel dat België en Chelsea voorzichtig moesten omgaan met zijn belasting.

Dat Lavia nu opnieuw aan de aftrap verschijnt, is dan ook veelzeggend. Tegen Frankrijk kreeg hij de taak om het middenveld te dragen naast Nicolas Raskin en Hans Vanaken, nadat Kevin De Bruyne en Youri Tielemans door schorsingen ontbraken.



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Lukebakio maakt het werk van Lavia helemaal af

De assist was echter nog maar de helft van het verhaal. Lukebakio liep perfect weg van zijn bewaker en kreeg daardoor alle tijd om zijn actie af te maken.

De aanvaller koos voor zijn bekende beweging naar binnen en krulde de bal vervolgens met links heerlijk richting de bovenhoek. Restes was kansloos.

Voor België is het bovendien een belangrijk signaal. Zonder De Bruyne en Tielemans moest Van Bommel een nieuw middenveld samenstellen. Lavia grijpt die kans voorlopig met beide handen aan.

Na een periode waarin vooral zijn blessureleed over hem werd gesproken, laat de middenvelder in Parijs eindelijk opnieuw zien waarom hij bij Anderlecht en Chelsea als een bijzonder talent werd beschouwd.

En Lukebakio? Die zorgde ervoor dat de prachtige pass ook de beloning kreeg die ze verdiende.