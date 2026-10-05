Axel Witsel komt met ferme ontboezeming over Zidane

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Axel Witsel komt met ferme ontboezeming over Zidane
Foto: © photonews
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In een gesprek met RMC Sports vertelt Axel Witsel openlijk over zijn bewondering voor Zinedine Zidane. De voormalige Rode Duivel volgde als kind haast elke wedstrijd van Frankrijk, met het WK van 1998 als onvergetelijk referentiepunt.

Axel Witsel kijkt met een open blik terug op zijn interlandcarrière. De 140-voudige Rode Duivel zette in september een punt achter zijn periode bij de nationale ploeg en sprak in de aanloop naar Frankrijk-België over zijn bijzondere band met Les Bleus. Die ontstond al lang voor hij zelf het Belgische shirt aantrok.

Als jonge voetballer was Witsel namelijk een grote bewonderaar van Zinedine Zidane. De voormalige Franse spelmaker is tegenwoordig bondscoach van Frankrijk, de tegenstander van België op maandagavond.

"Toen ik klein was, supporterde ik Frankrijk. Samen met mijn vader keek ik vaak naar hun wedstrijden, zeker in de periode rond Frankrijk '98", vertelde Witsel aan RMC Sports. "We zagen bijna alle matchen. Daarom was Zinedine Zidane mijn idool."

Zidane bleef een voorbeeld voor Witsel

Dat Witsel zich sterk aangesproken voelde door Zidane, is niet vreemd. Als middenvelder keek de Luikenaar op naar de klasse, techniek en uitstraling van de Franse vedette. Zidane was evenwel niet de enige Franse speler die indruk maakte op de ex-speler van Standard.

"Er waren nog anderen, zoals Thierry Henry. Ik heb het geluk gehad om hem als coach bij België te hebben", blikte Witsel terug. Henry maakte tussen 2016 en 2018 deel uit van de technische staf van Roberto Martínez bij de Rode Duivels.

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Toch altijd Belg in hart en nieren

Frankrijk blijft voor Witsel een tegenstander met een extra dimensie, maar over zijn voorkeur bestaat geen twijfel. "Tegen Frankrijk spelen was altijd speciaal. Maar als ik vandaag één kant moet steunen, dan is dat uiteraard België", glimlachte hij.

Opvallend: Witsel had in theorie ook voor Frankrijk kunnen uitkomen. Zijn vader Thierry Witsel werd geboren op Martinique, een Frans overzees gebied. Mocht de Franse voetbalbond zich destijds hebben gemeld vóór hij Rode Duivel werd, dan had hij dus een keuze moeten maken.

Voor Witsel zou die beslissing naar eigen zeggen nooit echt moeilijk zijn geweest. Hij is geboren in Luik, genoot zijn opleiding bij Standard en koos tijdens zijn carrière steeds voluit voor België.

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