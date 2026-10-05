Belgische club ziet overwinning veranderen in 5-0-nederlaag door... administratieve fout

SC Schoten heeft een bijzonder pijnlijke tegenvaller te verwerken gekregen. De club won op de openingsspeeldag met 0-1 bij Sporting Club Antwerpen, maar is die drie punten alsnog kwijt. Een fout op het wedstrijdblad veranderde de zege voor de groene tafel in een zware 5-0-nederlaag. Teleurstelling overheerst bij de club.

De problemen ontstonden op 29 augustus. Een afgevaardigde van Schoten zette per vergissing Memedou Moustapha Fall op het wedstrijdblad, terwijl zijn broer Amadou Bachir Fall effectief in actie kwam.

Verkeerde broer op wedstrijdblad

Sporting Club Antwerpen diende daarop klacht in. Het Disciplinair Comité gaf de club gelijk en zette de uitslag om. Ook in beroep kreeg Schoten geen gelijk, waardoor de 5-0-nederlaag definitief werd.

Voorzitter Dirk Bossers reageert ontgoocheld bij Het Nieuwsblad. Volgens hem ging het om een menselijke vergissing en absoluut niet om een poging tot valsspelen. De afgevaardigde kende de exacte situatie niet, omdat Memedou pas vier dagen voor de wedstrijd bij de club was aangesloten. Hij selecteerde daardoor per ongeluk de verkeerde speler met dezelfde familienaam.

“Wij hadden toch op wat meer menselijkheid gehoopt”, stelt Bossers. Hij neemt de vrijwilliger niets kwalijk en spreekt van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Titeldroom krijgt tik

De gevolgen zijn sportief zwaar. Schoten verloor afgelopen weekend ook al twee punten door een 1-1-gelijkspel tegen Mortsel B en zakt door de administratieve nederlaag naar de vierde plaats.





Dat komt extra hard aan omdat de club voluit voor de titel wil gaan. Bossers vindt de straf bovendien buiten verhouding. Volgens hem worden andere incidenten op en naast het veld soms enkel met een geldboete bestraft, terwijl Schoten nu rechtstreeks punten verliest.

Ook voor de vrijwilligerswerking is dit volgens de voorzitter een zware klap. De afgevaardigde die de fout maakte, zit erg met de zaak in zijn maag. Zo levert één verkeerde naam Schoten uiteindelijk een bijzonder dure rekening op: van drie gewonnen punten naar een 5-0-nederlaag, zonder dat het op het veld fout liep.