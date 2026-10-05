Dé Belgen waar iedereen naar uitkijkt hebben allen ... verleden bij Anderlecht: Kindermans spreekt

Bij het begin van het seizoen werden heel wat vragen gesteld aan de 18 coaches van de clubs uit de Jupiler Pro League. Daarbij werd hen ook gevraagd naar welke Belgen in het buitenland ze bijvoorbeeld uitkeken. Daarbij vielen drie namen die allen een (kort) verleden hebben bij RSC Anderlecht.

In de trainersenquête van HUMO voor de start van het seizoen zeiden zes van de achttien coaches dat de Rode Duivel waar ze het meest naar uitkeken om te zien spelen Youri Tielemans was. Die maakte de overstap naar Manchester United en dat was interessant om naar uit te kijken.

Ook de transfers van Mika Godts naar PSG en van Nathan De Cat naar Hoffenheim zorgde voor de nodige nieuwsgierigheid, want zij kregen elk drie stemmen. Onder meer Doku, Lukaku, De Cuyper en Raskin moesten het met één stem zien te rooien.

Youri Tielemans, Mika Godts en Nathan De Cat hebben een verleden bij RSC Anderlecht

Wat hebben Youri Tielemans, Mika Godts en Nathan De Cat gemeen? Dat ze allen minstens voor een deeltje bij RSC Anderlecht zijn opgeleid. Meer dan reden genoeg voor het weekblad om eens te polsen bij Jean Kindermans.

Hij liet zich uit over Tielemans met de nodige lof: "Youri is 29 en zit op de top van zijn kunnen. Als je een strateeg kunt zijn in de nationale ploeg en bij Aston Villa, waarom dan niet bij Manchester United? Ik ben ervan overtuigd dat hij gaat slagen."

Jean Kindermans is optimistisch en geeft ook lof aan Mika Godts

De transfer van Godts naar PSG vindt Kindermans dan weer spectaculair. "Mika is te vroeg vertrokken bij ons en is daarna ook bij Racing Genk niet doorgebroken. Bij Ajax is hij uitgegroeid tot één van de betere spelers."



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"Nu gaat hij naar de Champions League-winnaar, waar de concurrentie op zijn positie enorm is. Dembélé, Barcola, Doué, Kvaratskhelia: dat zijn al vier gasten die een streepje voor hebben omdat ze er al langer zijn. Het is een gigantische uitdaging, chapeau dat hij die durft aan te gaan."