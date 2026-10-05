De derde helft Ruben Van Gucht krijgt opvallend bericht en is nadrukkelijk op zoek naar afzender

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Ruben Van Gucht krijgt opvallend bericht en is nadrukkelijk op zoek naar afzender
Foto: © photonews
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Ruben Van Gucht is misschien wel de meest besproken man in de Belgische journalistiek van de laatste jaren. De commentator, radiomaker en analist kwam vooral in beeld met zijn handel en wandel naast zijn beroep. Dat levert hem veel kritiek op, maar ook af en toe lof. En nu is hij op zoek naar iemand die hem lof gaf.

Sommige televisiekijkers en sportminded mensen zijn Ruben Van Gucht ondertussen beu, anderen zijn grote fan en kunnen geen genoeg van hem krijgen. Het minste wat je van de presentator en commentator kan zeggen is dat hij voor entertainment zorgt.

Als DJ was hij de voorbije maanden overal in het land te zien, met zijn vriendinnen haalt hij steevast de media en de toekomst lijkt er voor hem ook goed uit te zien. Binnenkort presenteert hij de Tafel van Ruben op Play, nadat hij deze zomer al op VTM te zien was met Congé Payé. Zo heeft hij de "hattrick" van de drie grote zenders beet.

Ruben Van Gucht heeft haters, maar ook fans

In De Verraders speelde hij een bijzondere rol en dat leverde hem veel kritiek op, maar er was ook lof van een Franstalig iemand. Een persoon stuurde hem een berichtje en nu is Ruben Van Gucht op zoek naar de afzender van het bericht.

“Je lijkt op niemand, omdat je nooit lijkt te hebben geprobeerd om op iemand anders te lijken.” Dat was de boodschap van de afzender in het hele verhaal. En daar is Ruben Van Gucht lyrisch over. Dat gaf hij aan in zijn wekelijkse column in NINA.

Ruben Van Gucht wil de afzender kennen

"Ik ken de schrijver niet en toch is het een van de eerste personen ooit die mijn ingesteldheid zo goed onder woorden weet te brengen. Begrepen worden, binnen welke context dan ook, is een basisbehoefte van elke mens."

"Maar nu komt het: ik kan helaas die persoon niet bedanken. De afzender was anoniem en bovendien was de tekst opgesteld in het Frans, wat me helemaal in het duister doet tasten", aldus Van Gucht. "Maak je bekend" is dan ook zijn boodschap.

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De derde helft

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