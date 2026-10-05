De opvallende keuze van Mark van Bommel - nefast voor de beloften?

Mark van Bommel stelde tijdens deze interlandperiode meerdere mogelijke Rode Duivels ter beschikking van Gil Swerts. Gezien de vorm van sommige spelers en het belang van de EK-kwalificatiecampagne van de U21 was dat verdedigbaar. Toch bleven twee beloften bij de A-kern, waar ze uiteindelijk nauwelijks iets betekenden.

Wie Malick Fofana maandag op het veld van het Stade de France verwachtte? Die komt bedrogen uit. De flankaanvaller van Sunderland, die na twee sterke seizoenen bij Olympique Lyon opnieuw voor een Frans publiek had kunnen spelen, moet van Mark van Bommel in de tribune.

Fofana kreeg tegen Turkije amper acht minuten speeltijd en leek toen te profiteren van de schorsing van Diego Moreira. Tegen Frankrijk viel hij echter opnieuw uit de wedstrijdselectie. Het is al de derde keer in vier duels dat de bondscoach hem aan de kant laat.

Dat moet hard aankomen voor een speler die zich een jaar geleden nog tot publiekslieveling leek te ontpoppen met sterke prestaties tegen Liechtenstein en Kazachstan. De concurrentie op de Belgische flanken is intussen bijzonder groot. Mika Godts heeft zich nadrukkelijk in de ploeg gespeeld en de terugkeer van Jérémy Doku belooft de kansen van Fofana niet groter te maken.

Had Malick Fofana beter de beloften versterkt?

Daarmee rijst de vraag waarom Fofana bij de Rode Duivels bleef, in plaats van de selectie van Gil Swerts te vervoegen. De Belgische U21 strijdt deze interlandbreak namelijk voor een ticket voor het EK 2027. Na de gemiste editie van 2025 wil de bond koste wat het kost opnieuw op het eindtoernooi raken.

Een nederlaag in Denemarken op dinsdag zou de Jonge Duivels naar de barrages sturen. Bij de voetbalbond ligt de uitschakeling tegen Tsjechië in die barrages, twee jaar geleden, nog vers in het geheugen.



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Swerts beschikt met Jesse Bisiwu, Samuel Mbangula en Noah Fernandez over behoorlijk wat offensief talent, maar elke beloftenbondscoach zou een speler als Fofana graag aan zijn kern toevoegen. Van Bommel liet tegelijk Alexis Saelemaekers thuis, een speler die Fofana zonder veel kwaliteitsverlies in de A-kern had kunnen vervangen.

Ook Kyriani Sabbe mist beslissende U21-duels

Bij Kyriani Sabbe is de discussie misschien nog scherper. Fofana werd sinds 2024 niet meer opgeroepen voor de beloften en was, wanneer hij fit bleef, een vaste waarde bij de Rode Duivels geworden. Sabbe maakte in maart wél nog deel uit van de U21 en was tijdens deze EK-kwalificatiecampagne de onbetwiste titularis op zijn positie.

De rechtsachter van Club Brugge miste dus bepalende wedstrijden bij de beloften, maar kwam bij de A-ploeg nog geen minuut in actie. Ritchie Sagrado van Venezia nam zijn plaats bij de U21 in. De verdediger beschikt over kwaliteiten, maar haalt momenteel niet het niveau dat Sabbe dit seizoen bij Club Brugge toont.

Krijgt Sabbe een kans tegen Frankrijk?

Laat daar geen misverstand over bestaan: op basis van zijn vorm verdiende Sabbe zijn eerste selectie bij de 28 van Van Bommel. Alleen bleef zijn rol voorlopig beperkt tot trainen en toekijken, ondanks concurrent Timothy Castagne die niet altijd overtuigt.

Was het dan niet zinvoller geweest om Sabbe de klus bij de beloften te laten afwerken en Thomas Meunier op te roepen als ervaren doublure op de bank? Als de Belgische U21 dinsdag in Denemarken naast het gewenste resultaat grijpt, zal Van Bommel wellicht vragen krijgen over die keuze.